Громкий скандал с Ша’Карри Ричардсон и Крисом Коулманом завершён – олимпийская чемпионка извинилась, обвинений в насилии нет

Олимпийская чемпионка напала на своего парня и загремела за решётку. Чем всё закончилось?
Батраз Томаев
Скандал с Ша’Карри Ричардсон и Крисом Коулманом
Ша’Карри Ричардсон отпустили, и она извинилась перед бойфрендом. Пропускать ЧМ-2025 американка не хочет.

В середине сентября в Токио пройдёт чемпионат мира – 2025 по лёгкой атлетике. И роль скандальных разогревающих внимание публики к турниру на себя примерили ведущие легкоатлеты сборной США.

Трёхкратный чемпион мира в спринте Кристиан Коулман и его возлюбленная олимпийская чемпионка Ша’Карри Ричардсон учинили скандал на глазах десятков людей, после чего девушка отправилась за решётку.

Чем же закончилась эта почти семейная драма?

Потолкалась – и за решётку!

В начале августа стало известно, что Ша’Карри Ричардсон была арестована по обвинению в нападении на своего возлюбленного Кристиана Коулмана. Об этом первыми сообщили AP News.

Американские журналисты быстро докопались до причин задержания и даже обнаружили видео конфликта. Всё произошло 27 июля в аэропорту Сиэтл-Такома, США. Ричардсон схватила рюкзак Коулмана и вырвала его, а потом загородила парню путь. Затем девушка прижала бойфренда к стене, а также бросила в него какой-то предмет, похожий на наушники.

Ша’Карри Ричардсон напала на Криса Коулмана

Ша’Карри Ричардсон напала на Криса Коулмана

Фото: Кадры из видео

Один из полицейских получил уведомление от руководителя службы безопасности о конфликте между молодым человеком и девушкой и прибыл на место инцидента. Ша’Карри отрицала, что она делала что-то не так.

Полицейские не поверили олимпийской чемпионке и арестовали её за домашнее насилие четвёртой степени (самая лёгкая категория подобных преступлений). Ричардсон была доставлена в исправительное учреждение в Де-Мойне и освобождена на следующий день. Коулман жертвой себя не считал, обвинений не выдвигал и вообще отказался участвовать в расследовании, поэтому Ша’Карри так быстро отпустили.

Спустя некоторое время, когда общественность узнала о произошедшем скандале, Ричардсон приняла решение извиниться перед парнем.

«Я люблю его, и мои личные извинения перед ним недостаточны. Они должны быть такими же громкими, как и мои поступки. Кристиан, я люблю тебя, и мне очень жаль», – такое видео девушка выложила в соцсетях.

Коулман не стал делать никаких заявлений по этому поводу. Однако в подписчики в соцсетях стали советовать ему поскорее расстаться с Ричардсон.

Кристиан Коулман

Кристиан Коулман

Фото: Roger Wimmer/Getty Images

Идеальная парочка

По имеющейся в открытых источниках информации, отношениям Ша’Карри Ричардсон и Криса Коулмана уже около двух лет. Но ещё до эмоциональной близости антигерои этого лета запомнились фанатам лёгкой атлетики скандальным пропуском Олимпийских игр в Токио.

Ричардсон отстранили из-за употребления марихуаны. Запрещённое вещество обнаружили в пробе спортсменки, взятой на национальном отборе к Играм. Ша’Карри вроде бы отобралась на главный старт четырёхлетия, но оступилась за пределами дорожки. Её дисквалифицировали всего на месяц, однако этого оказалось достаточно для пропуска главного турнира всего четырёхлетнего цикла.

Крис же прославился в негативном ключе ещё в 2019-м: тогда USADA заявило о пропуске спортсменом трёх тестов на наркотики за год. Спринтеру удалось обжаловать наказание и выиграть 100-метровку на ЧМ-2019 в Дохе (9,76).

На следующий год Коулмана всё же забанили из-за очередного пропуска теста на наркотики. После апелляций ему удалось сократить срок дисквалификации до 18 месяцев, однако об Олимпиаде в Токио речи уже и не шло. Суд не поверил в объяснения спортсмена, который уверял, что во время визита допинг-офицеров отсутствовал дома «из-за рождественских покупок».

Срок дисквалификации Коулмана давно закончился, но вернуться на былой уровень ему пока не удалось. На национальном отборе к ЧМ-2025 на 100 м Кристиан показал всего лишь шестой результат (9,86).

Зато Ша’Карри Ричардсон полетит в Токио с лучшими для себя секундами в сезоне – 11,07. Может быть, в Японии у неё получится сосредоточиться на спорте и выплеснуть свои порой кипящие эмоции во время финала?

