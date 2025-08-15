Олимпийская чемпионка рассказала о проблемах нашей лёгкой атлетики. Это не только санкции!

На чемпионате России в Казани были не только звёзды российской лёгкой атлетики наших дней, но и легенды прошлого. Среди них – чемпионка мира и олимпийская чемпионка Анна Чичерова, единственная, кому удалось сохранить свой титул после тотальной зачистки наших чемпионов Лондона-2012 в лёгкой атлетике офицерами допинговых служб.

Сейчас Чичерова работает тренером в родном для себя ЦСКА, часто выступает на ТВ и переживает за любимый вид спорта, где позитивные тенденции найти бывает непросто. В беседе с «Чемпионатом» Анна постаралась обозначить, какие плюсы есть в работе в условиях изоляции, обозначила текущий потенциал Данилы Лысенко и Марии Кочановой, а также обратила внимание на главную проблему лёгкой атлетики в России – инфраструктуру.

«Есть Магучих и её 2,10, а дальше – пропасть»

– Анна, какие у вас остались впечатления от чемпионата России?

– Прежде всего отмечу, что пришло много зрителей. Сработали те нововведения, которые появились для привлечения внимания болельщиков. Медиаэстафета, забеги роботов, красивая церемония открытия. Это даёт надежду на то, что и дальше зритель будет появляться на наших соревнованиях всё чаще и чаще.

Говоря об уровне проведения соревнований, всё как всегда по высшему разряду. Казань и по факту, и по делу называют спортивной столицей нашей страны. Здесь столько спортивных объектов, столько провели соревнований самого высокого уровня! И наследие той же Универсиады, Игр БРИКС помогает. Приятно быть в этой гуще событий.

– Насколько трудно сохранить интерес зрителей в таких видах спорта, как лёгкая атлетика, где люди привыкли болеть за «наших» против «ненаших», однако теперь из-за изоляции лишены этой возможности?

– Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я люблю лёгкую атлетику и наблюдаю за тем, что есть. Но мы и на наших соревнованиях видим серьёзную борьбу, высокие результаты. Порадовал спринт, противостояние Крылова с Ткаличем, хорошие прыжки Кнороз, плотные результаты в высоте, за ядром следила. Это всё восхищает.

– То есть вы с интересом следите и за спринтом, и за техническими дисциплинами, не только за своим профильным видом?

– Я смотрела все соревнования, когда была возможность. Мне интересно.

– Если говорить о прыжках в высоту, вас скорее радует та ситуация, которую мы наблюдаем как в России, так и в мире?

– Скажу так: немножко ситуация сейчас изменилась. В моё время все как-то кучно прыгали за 2 м. А сейчас есть Ярослава Магучих и её 2,10, а дальше – вообще пропасть, уровень девочек 2,00-2,02. В результате можно с высотой 1,97 быть в призах на чемпионате мира или на Олимпиаде. Такая тенденция наблюдается, есть явный лидер, а за ним уже резкий спад.

Тем не менее остаются сильные школы, Никола Олислагерс долго держится на уровне 2 м. Австралийки в принципе молодцы, хорошо выглядели и на чемпионате мира, и на некоторых других стартах. Остальные потихоньку подтягиваются, посмотрим, как Топич себя покажет, у неё на молодёжном чемпионате было 1,95, и я всё жду, когда она прыгнет за 2 м. Она уже давно в секторе, но всё ещё юная.

В сезоне лучший результат у Магучих, а наша Маша Кочанова по Европе занимает второе место с результатом в 2,00. У нас чемпионат Америки закончился с результатом 1,97, о чём говорить? Поэтому уровень пока такой, прыжки на 2 м есть, но не каждый день случаются.

– Среди претенденток на награды на мировой арене есть экс-россиянка Елена Куличенко?

– Конечно. У неё личник 1,97, это тоже высоко. Такова жизнь, грустно, что мы не видим её здесь на чемпионате России, однако она с успехом покоряет другие рубежи.

– Какой потенциал в результатах у Марии Кочановой?

– Я верю в неё. 2,03 для неё – это вполне достижимая высота уже в ближайшее время. Прыжки на 2 м в Бресте дали ей возможность поверить, что это осуществимо. Главное – она поверила в себя, а дальше всё будет, техника у неё есть.

Мария Кочанова Фото: РИА Новости

«Истории о недостатке мотивации неуместны»

– Кочанова смогла бы продвинуться выше, если бы у неё была возможность выступать на международной арене? Насколько «колпак» мешает ей показать свой настоящий потенциал?

– Не хочу показаться жёсткой, но, допустим, когда я прыгала свои 2 м, то не думала ни о чемпионатах мира, ни о чём-то другом. Я просто боролась с высотой. Ты стремишься к результату, совершенству себя, к рубежу, который считается гроссмейстерским. А потом уже осознаёшь, что этот результат даёт возможность выступать на мировых аренах и выигрывать медали, подниматься на пьедестал. Поэтому для меня все эти истории о якобы недостатке мотивации неуместны.

В конце концов, Данил Лысенко находит для себя мотивацию прыгать на 2,35, хотя, конечно, думаю, Данил мог бы быть и выше. В его случае конкуренция, которая бы его подстёгивала, сыграла бы только в плюс. Поэтому я считаю, что Данил Лысенко потенциально готов стабильно прыгать 2,40 через старт, может, и выше. Он очень талантливый, ему дано летать на таких высотах. С 2,35 он до сих пор первый в мировом рейтинге, но время идёт – ничего не поделаешь.

– Высотникам в этом плане проще, чем, например, тем же барьеристам или любым бегунам, которым не может не мешать отсутствие спарринга.

– Высота сама по себе стимулирует – это факт. И ты видишь соперника в себе. Нам ещё в институте так говорили, что прыжок в высоту, прыжок с шестом, штанга – это те виды, где ты понимаешь, с чем ты борешься. Что преодолеваешь. И это само по себе психологически немножечко на тебя давит.

Данил Лысенко Фото: РИА Новости

Даже если ты где-то потерял этот нерв, можно организовать его для себя, в этом нет проблемы. Каждый может найти для себя какую-то мотивацию, придумать её. Всегда нужны какой-то азарт, борьба с самим собой.

Думаю, Даня Лысенко тоже может для себя найти такие крючки, жаль только, что нельзя в подобном состоянии находиться долго. Всё равно наступает момент, когда ты устаёшь себе это придумывать. При этом с учётом того, что Илья Иванюк, видимо, разобрался со своим здоровьем и вышел в сектор, а ещё есть Тычинкин, у мужчин хорошая конкуренция.

– Полина Кнороз отмечала, что появилось куда больше мотивации и сил тренироваться и выступать после вступления в должность нового председателя ВФЛА Петра Фрадкова. Как вы оцените его работу?

– Очевидно, есть важные новшества, которых раньше никогда не было, с точки зрения перформанса соревнований, картинки, самого спортивного продукта. У нас теперь есть и «Неделя спорта», и «Королева спорта», шоу-забеги. Соревнования действительно стали красивее, это невозможно не отметить. Потому что праздник спорта не только повод, это же и обстановка, это атмосфера, это всё, что окружает нас, все атрибуты должны присутствовать, и трансляция качественная на ТВ, и активность со зрителями, чтобы им тоже было интересно. Потому что когда приходишь на игровые виды, то видишь эту разницу. Такого раньше у нас не было, и это факт.

Сейчас мы видим важные изменения к лучшему, думаю, дальше со временем всё будет интереснее и интереснее, в том числе в плане прямого задействования спортсменов: медиадни, автограф-сессии, мастер-классы. Это, конечно, всё очень радует. Это многие отмечают, и суммарно это всем в плюс, всё для результата. И мне кажется, что ребятам, когда они выходят на дорожку в такой атмосфере, выступать гораздо комфортнее и интереснее, чем когда всё так уныло, серо и буднично. Главное, конечно, чтобы здесь какой-то баланс соблюдался: не только уходить в картинку, но и не забывать про спорт.

– При этом отмечается, что есть и позитивный контакт с World Athletics. Верим в лучшее?

– Не могу на этот вопрос ответить, потому что не в курсе событий про эти переговоры, хоть и пытаюсь быть в повестке. Замечательно, если есть понимание, установлен контакт, но я считаю, что нет худа без добра, и текущая ситуация может помочь нам навести порядок сначала у себя в стране.

Ясно, что отсутствие на международной арене – это глобальная проблема, о которой мы говорим уже много лет. Однако мы повернулись лицом к своим площадкам, и они стали гораздо более красивыми, интересными. И если мы работаем над этим продуктом и стараемся сделать сначала здесь хорошо – это неплохой сценарий, я его поддерживаю. Вне зависимости от того, выступаешь ты на мировом уровне или нет, если у тебя есть внутри хороший продукт, есть результаты, есть красивые соревнования, есть какая-то идея, то так или иначе спортсменами вся эта драма будет переноситься куда проще, они всё равно будут показывать результат, как бы то ни было.

Нужно, чтобы происходила популяризация легкой атлетики. Наших лидеров нужно «выпускать в люди», чтобы их узнавали, ими интересовались, чтобы они общались с детьми, проводили мастер-классы, ходили на телевидение.

Поэтому в ВФЛА выбрали абсолютно правильное направление. Хотя я просто смотрю на это как человек, который очень долго был в спорте. В мою бытность ничего такого красивого и интересного не было. Проводили старты для своих, никто не заморачивался особо. Сейчас разница очевидна и приятна.

«Провести турнир в Москве – непростая задача»

– Вы часто говорите, что в стране не хватает инфраструктуры для лёгкой атлетики. Насколько проблема критична?

– Это очень серьёзная проблема, поэтому у нас и не так много площадок, которые могут принять тот же чемпионат России на достойном уровне. Подумайте, ведь у нас нет нормального стадиона даже в Москве!

– Перед чемпионатом мира по футболу обновили «Лужники», но оставили нас без лучшей в России легкоатлетической чаши.

– Верно, провести сейчас турнир в Москве – непростая задача, у нас целые поколения спортсменов там не были, может, даже не знают, как она выглядит. Это проблема, до которой, надеюсь, доберутся. Как у нас может не быть арены для лёгкой атлетики в столице?! Остался только наш манеж ЦСКА, а открытых стадионов нет. Разве что стадион «Москвич» в Текстильщиках, но это не тот уровень. Ждём, когда на эту ситуацию обратят внимание.

Мы рады, что есть замечательная Казань, Чебоксары, Екатеринбург, однако хотелось бы что-то увидеть и в Москве. А в Казани всегда всё на уровне, отмечу как спортсменка, которая сама выступала на всех этих стадионах, и с каждым из них у меня была какая-то своя история.

– Вас же не было на Универсиаде-2013. Когда вы выступали в Казани?

– На Универсиаде меня не было, она была незадолго до домашнего чемпионата мира, и я к нему готовилась. Но я выступала в Казани в 2008 году на чемпионате страны. Тогда арена была совсем другой, старенькой, сейчас стадион обновили к Играм БРИКС, он выглядит куда лучше, интереснее, а к этому чемпионату России ещё и новую дорожку постелили. Мне также нравятся соревнования в Челябинске, там любят лёгкую атлетику. Хорошо, что у нас есть многообразие городов, но, повторюсь, хочется увидеть старты и в Москве.

Чемпионат России – 2025 в Казани Фото: РИА Новости

– Держите сейчас контакт с кем-то из прошлых соперниц?

– Если вы про иностранных соперниц, то раньше мостиком для связи были зарубежные соцсети. Однако после того, как их запретили, я отовсюду ушла, меня там нет. Поэтому и общения нет. Единственное – меня регулярно поздравляет с праздниками тренер Бланки Влашич. Но с самой Бланкой я не общалась давно, как дела у неё, не знаю. А этот тренер, к сожалению, ушёл из лёгкой атлетики и стал тренером по общей физической подготовке в игровых видах спорта. Увы, это история, которая становится классической, определённые проблемы с лёгкой атлетикой есть везде, не только у нас.

– В России из лёгкой атлетики в другие виды спорта уходят и сами спортсмены. Например, я слышал истории переходов в регби.

– Не знаю, насколько это частая практика и о какого уровня спортсменах идёт речь, но нам нужно находить варианты мотивации, чтобы оставались у нас и тренеры, и спортсмены. Нужен набор детей, чтобы они оставались как можно дольше, дальше следить за тем, чтобы мы не теряли таланты при переходе из детского спорта во взрослый, учитывать персональные нюансы.

Посмотрите, как всё развивается у нас в плавании, несмотря на изоляцию. Мы видим по результатам на чемпионате мира, что им удалось сохранить свою тренерскую школу, таланты, контакт детского тренера со взрослым. Вот они и остались на плаву. К тому же и контакт на международном уровне там совсем другой, удалось договориться о возвращении, вернуться и побеждать.

Нам нужно брать с них пример, результаты в некоторых видах у нас вполне соответствуют мировому уровню, есть чем гордиться. Даня Лысенко и Полина Кнороз, я уверена, были бы в тройке на чемпионате мира, у них достойные высоты. Но и есть, конечно, над чем работать. Есть глобальная беда, что мы в изоляции, никуда не выезжаем. При этом с учётом всех обстоятельств не всё так и плохо, как могло бы быть. Нам надо развиваться, преображать наши внутренние старты. И мы на правильном пути. Я не помню раньше, чтобы у нас ради чемпионата России организовывали телестудию с экспертами. Раньше на трибунах были спортсмены и их семьи – разыграли медали и разошлись. А теперь настоящий праздник. Дальше ждём полные трибуны, как в Лондоне на этапе Бриллиантовой лиги. Но там десятилетиями люди подогревали интерес к спорту, создавали условия. Просто так ничего не бывает, надо работать.