Ронни О’Салливан переписал историю снукера за один вечер. Таких чудес от него не ждали!

Ронни О’Салливан – гений!

Согласитесь, за последние годы мы как-то успели об этом подзабыть. Да и сам Ронни как будто бы не стремился об этом напомнить. Всё больше сокрушался после поражений, жаловался на некачественные наклейки кия, занимался организацией школ на Ближнем Востоке и периодически заикался о том, что ещё годик-другой попылит, насколько хватит сил, и завершит карьеру.

И, наверное, такой долгий застой и должен был случиться, чтобы на его фоне события вечера 15 августа смотрелись просто какой-то фантастикой.

Итак, всё произошло на турнире Saudi Arabia Snooker Masters 2025. Турнир в Саудовской Аравии по многим показателям уже поджимает «Тройную корону», состав участников тут подбирается очень сильный, и победа в нём не просто прибыльна (чемпион получает £ 500 тыс.), но и престижна.

Ронни О’Салливан, который стартовал на турнире, будучи №6 в мировом рейтинге, в первом раунде легко одолел Джо О’Коннора, а дальше заставил своих болельщиков, как обычно, тянуться за валидолом. В матче с мало кому известным китайцем Чаном Бинью Ронни спасся каким-то чудом (6:5). Да и в поединке с Кайреном Уилсоном семикратный чемпион мира был на грани поражения, но сумел совершить удивительный камбэк. Сам О’Салливан своё геройство оправдывал тем, что просто хочет порадовать саудовских зрителей.

И в полуфинале он не просто порадовал – те болельщики, которые оказались в зале, застали один из самых великих моментов в истории снукера.

Ронни О’Салливан играл против Криса Вейклина и победил со счётом 6:3. Однако главное в том, как он это сделал! Ракета начал по-королевски: в первом же фрейме бахнув без раскачки максимальную серию – 147 очков. Поклонники Ронни, пожалуй, даже позабыли, как это, потому что в последний раз их гениальный кумир делал максимум аж 17 октября 2018 года.

Забив последний чёрный, Ронни переписал сразу два рекорда. Во-первых, свой по количеству максимальных серий: было 15, а стало 16. А то в последние годы О’Салливан подпустил к себе Хиггинса (у него уже 13 максимумов). Во-вторых, Ракета стал самым возрастным автором максимального брейка в истории игры – в возрасте 49 лет 253 дней никто не набирал 147 очков.

Однако дальше случилось просто невероятное. В седьмом фрейме при счёте 3:3 Ронни… сделал ещё один максимальный брейк! А это уже фантастика!

В истории современного снукера никто и никогда не делал два максимума за один день. Было три случая, когда в один день отличались два разных игрока, а также подвиг Джексона Пейджа, который в апреле 2025 года в квалификации к чемпионату мира сделал два максимума в одном матче с Алланом Тейлором, но в разные дни. А так, чтобы в один день, – не было такого!

Учитывая тот факт, что Ронни по ходу поединка с Вейклином сделал ещё серии в 134 и 142 очка, можно смело сказать, что Ракета провёл один из своих лучших матчей за последние лет 10, а то и за всю свою карьеру. И за такое выступление О’Салливан получит очень щедрое вознаграждение. Во-первых, он выходом в финал гарантировал себе £ 200 тыс., которые получает игрок, уступивший в решающем матче. Во-вторых, он получит долю от солидного приза за максимальный брейк на турнире (поделит £ 50 тыс. с Тепчайей Ун-Нухом, также сделавшим 147-очковую серию). А в-третьих, заберёт ещё и £ 147 тыс. как человек, сделавший два максимальных брейка в четырёх ключевых турнирах сезона («Тройная корона» + Саудовская Аравия). И первый турнир из четырёх ещё не закончился, а Ронни уже озолотился!

Возможно, для Ронни действительно важны большие деньги, но для нас, поклонников снукера, куда важнее то ощущение чуда, которое этот маг и волшебник из Англии может подарить, выходя к бильярдному столу.

Оказывается, он ещё способен творить чудеса. Да какие!