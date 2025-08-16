Олимпийская чемпионка поразила! Не бегала год, тусовалась, но вернулась и всех сделала

То событие, которое случилось на 12-м этапе Бриллиантовой лиги в Польше, не вошло собственно в программу турнира. Но ради 23-летней британки Кили Ходжкинсон, олимпийской чемпионки в беге на 800 м, организаторы устроили отдельный забег в надежде на возвращение спортсменки, которая с момента триумфа в Париже на дорожку не выходила. И они не ошиблись.

С тусовки — к лучшему результату сезона

Ходжкинсон победила на Олимпиаде-2024 с результатом 1.56,72. Что было дальше? Она стала персоной года в британском спорте, участвовала в различных мероприятиях – например, в Неделе высокой моды в Лондоне, ходила на футбол – Кили ведь болельщица «Манчестер Юнайтед», тусовалась с друзьями, затмила всех откровенным платьем на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards.

В общем, Кили жила свою лучшую жизнь, но на дорожку не выходила. Пошли даже разговоры, что королева 800-метровки пропустит чемпионат мира в Токио. Однако Ходжкинсон вернулась на соревнования практически из бара. Организаторы этапа Бриллиантовой лиги в Хожуве ради британки организовали забег вне традиционной программы.

А Кили вернулась и всех грохнула. Результат крышесносный – 1.54,75. В текущем сезоне два круга по стадиону никто быстрее не бегал. Это законно вообще? А что будет в Токио? Всего 0,5 секунды олимпийской чемпионке не хватило до лучшего результата Кастер Семени, а ведь южноафриканка – не совсем обычная женщина. В любом случае гендерный тест она не прошла.

Дюплантис и Кипьегон — без рекордов

Шведский киборг Арман Дюплантис мог перебить феноменальное достижение Елены Исинбаевой, которая однажды в течение пяти дней установила два мировых рекорда в прыжках с шестом. Мондо четыре дня назад прыгнул на 6,29 м и все эмоции оставил в том прыжке. В Хожуве борьбу ему навязал грек Эммануил Каралис, преодолевший гроссмейстерский рубеж в 6 м. Швед прыгнул на 6,10 м, обеспечил себе победу, но даже (странное слово, однако в отношении Дюплантиса уместное) 6,20 м не смог преодолеть.

Кенийка Фаит Кипьегон с помощью пейсмейкеров штурмовала мировой рекорд на дистанции 3000 м. Достижение принадлежит китаянке Ван Цзюнься, которая в сентябре 1993 года в Пекине пробежала за 8.06,11. Возможно, тот результат вызывает вопросы в плане своей чистоты, но никто не доказал, что с Ван было что-то не так. Так вот, Кипьегон в Польше на 3000 м установила сразу три рекорда – рекорд Кении, рекорд Африки и рекорд Бриллиантовой лиги. Однако 8.07,04 на 0,93 секунды медленнее, чем мировое достижение. Хотя очень-очень близко.

На дистанции 1500 м мировое достижение, принадлежащее Кипьегон, кстати, пыталась штурмовать эфиопка Гудаф Цегай, но неудачно.

100-метровки и барьеры — просто круть

Очень крутыми получились забеги на 100 м у мужчин и женщин, а также барьерный спринт и длинные барьеры.

На 100-метровке лидер мирового сезона ямаец Кишане Томпсон опередил олимпийского чемпиона Ноа Лайлза, который проводил время примерно как Кили Ходжкинсон, но к чемпионату мира набирает форму. У женщин американка Мелисса Джефферсон-Вуден в отсутствие олимпийской чемпионки Жюльен Альфред не оставила шансов конкуренткам.

В барьерном спринте у женщин великолепный результат показала американка Масаи Расселл, пробежавшая за 12,19 – это всего на две сотых хуже её же личного рекорда, установленного в нынешнем сезоне. Кроме того, теперь именно этот результат является рекордом Бриллиантовой лиги. В шикарной борьбе она одолела соотечественницу Тоню Маршалл и рекордсменку мира Тоби Амусан, которых разделила всего одна сотая.

В длинных барьерах нидерландка Фемке Бол была в своей лиге с пятым результатом в истории, а вот у мужчин норвежец Карстен Вархольм показал третий результат в истории, завершив дистанцию за 46,28 – быстрее бегал только он сам и американец Рай Бенджамин.

Вообще, этап в Силезии получился очень классным и плотным, а до чемпионата мира будут ещё турниры в Лозанне, Брюсселе и двухдневный финал в Цюрихе.