Интервью с прыгуньей в воду Мэддисон Кини, как она сочетает спорт с работой в горнодобывающей компании, как относится к россиянам

«Меня в шутку называют шахтёром». Необычное интервью с мировой звездой прыжков в воду
Рустам Имамов
Интервью с прыгуньей в воду Мэддисон Кини
Аудио-версия:
Комментарии
Австралийка Мэддисон Кини подвела итоги ЧМ-2025 и рассказала, как совмещает спорт с работой в горнодобывающей компании.

Когда-то Пьер де Кубертен задумывал Олимпийские игры как соревнования любителей, однако это уже давно не так, и даже в не самых медийных дисциплинах добиться успеха можно, только занимаясь спортом профессионально.

В России, например, подавляющее большинство атлетов, претендующих на медали Олимпиады, посвящает спорту всё доступное время. Государство зачастую обеспечивает спортсменов всем необходимым для комфортной жизни и тренировок – только побеждай! Но далеко не везде поддержка столь масштабна и серьёзна. Многим атлетам, чтобы обеспечивать себя, приходится сочетать большой спорт с вполне себе гражданскими профессиями.

Некоторые примеры поистине удивительны. Взять вот хотя бы австралийскую прыгунью в воду Мэддисон Кини. Она одна из лучших в этом виде спорта, трёхкратная чемпионка мира, призёр Олимпиады, но она приходит в бассейн, чтобы оттачивать прыжки с трамплина исключительно в свободное время. В свободное от работы… в горнодобывающей компании.

«Чемпионат» побеседовал с Кини на чемпионате мира в Сингапуре и разобрался, как ей удаётся сочетать две такие разные жизни в одной.

«Возвращение россиян — это здорово для спорта»

– Мэддисон, как вы оцените для себя прошедший чемпионат мира?
– Всё здорово! Уезжаю с двумя медалями. Конечно, всегда настраиваешься на максимальный результат. На метровом трамплине я не побеждала давно, в микст-прыжках тоже была серьёзная конкуренция. У нас был шанс занять в том числе и первое место, но итальянцы были очень хороши, они показали блестящие прыжки. Пока шли соревнования, я не следила за баллами, однако понимала – права на ошибку у нас нет, они были почти безупречными.

– Вас не удивляет, что даже при спаде китайцев находятся сильные соперники?
– Нет, конечно! Это в каком-то смысле стереотип, что в нашем виде спорта есть только Китай. Конечно, они лидеры, у них есть сильные спортсмены во всех дисциплинах, но и школы других стран активно развиваются, средний уровень очень высокий. И австралийская школа прыжков в воду также не отстаёт.

Те же итальянцы меня поражают своей ментальной стойкостью и тем, насколько они стабильны, как хорошо справляются с давлением.

– При этом китайцы допускали грубые ошибки. Речь не только о миксте в трамплине, а в целом о прыгунах в Сингапуре. Это удивляет?
– Они такие же люди, как и все мы. Но, опять же, я лично стараюсь не смотреть за прыжками соперников, за ходом соревнований, потому что это мешает мне сосредоточиться. Мне гораздо спокойнее, когда я думаю только о своих прыжках, о своём результате. Когда соревнуюсь только сама с собой.

– А с точки зрения психологии сложнее выступать в соло или с партнёром?
– Это действительно разные ощущения. На мой взгляд, в синхронных прыжках больше давления, потому что ты ответственен не только за себя, но и за партнёра, не хочется его подводить. К тому же приходится немного менять технику, адаптировать её под партнёра. Но в то же время это гораздо интереснее.

– Победу на метровом трамплине вам удалось одержать во многом благодаря ошибке китаянки Ли Яцзе. Как вы реагируете на провалы конкурентов?
– Это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, хочется, чтобы все показывали свои лучшие прыжки. С другой – ошибки конкурентов могут принести тебе медаль. Это часть спорта, такие ошибки могут случиться с каждым. Здорово, когда все на пике формы и соревнуются своими лучшими попытками, это делает соревнования насыщеннее, интереснее, я всегда желаю соперникам выдать свои лучшие попытки. Но в целом я считаю нормальным порадоваться чужой ошибке, если она приносит тебе победу. Может, не показывать свои чувства, однако внутри себя порадоваться можно.

К тому же победить китаянок всегда трудно. Как правило, они выдают очень высокий уровень и очень редко ошибаются. Но опять же, они тоже люди. Когда китаянка ошиблась, я, конечно, удивилась. При этом и сама занервничала. Тут важно взять себя в руки, потому что ты понимаешь, что вот он – твой шанс, можно побеждать! Однако нельзя ошибаться самой, нужно думать только о своих прыжках, в идеале вообще не отвлекаться на соперников, не думать о них.

– А что вы, кстати, думаете о приглашении на чемпионат мира россиян в нейтральном статусе?
– Это здорово для спорта и честно по отношению к спортсменам. У меня нет ответа на политическую сторону вопроса, она меня не касается. Но я знаю российских спортсменов, я давно с ними выступала вместе, они сильные и талантливые. Мне было радостно увидеть Кристину Ильиных, она прекрасная прыгунья. Она старше меня, опытнее, за ней всегда интересно наблюдать. Когда приезжают все сильнейшие, соревнования становятся более цельными.

«Можно сказать, что я Человек-паук»

– Мэддисон, прыжки в воду – это для вас, по сути, хобби. Вы же сочетаете их с работой в горнодобывающей промышленности. Как это возможно?
– Конечно, это сложно, мне нужно очень грамотно подходить к тайм-менеджменту. Но, знаете, было бы желание, а успеть можно всё! Многие люди бесцельно тратят своё время, а я себе позволить такое не могу. К счастью, у меня на основной работе очень гибкий график, так что я могу выполнять все свои трудовые обязанности в перерывах между двумя тренировками. При этом у меня почти нет выходных.

– А чем конкретно вы занимаетесь?
– Я работаю в BHP Billiton – это крупнейшая в мире горнодобывающая компания. Наша штаб-квартира находится в Мельбурне, мы работаем на залежах угля, руды и меди в Австралии, Чили и других странах. Моя специализация – работа с крупной механизированной техникой. Я помогаю настраивать системы наведения, которые установлены на грузовиках, экскаваторах и другом оборудовании.

– И всё-таки вы не шахтёр? Вы не работаете с техникой напрямую?
– Нет, конечно. В шутку комментаторы иногда называют меня шахтёром, представляя себе хрупкую девушку-спортсменку, управляющую огромным экскаватором. Хотя на самом деле я могу это делать, я умею! Для этого не нужна, собственно, большая физическая сила. Иногда я даже выезжаю на разработки в командировку, чтобы посмотреть, как всё работает на практике, проверить, всё ли в порядке, но чаще всего это просто не требуется.

Бо́льшая часть моей работы связана исключительно с программным обеспечением, которое настраивается удалённо. Я могу работать как из офиса и из дома, так и откуда угодно ещё, так что даже на сборах в других странах, на соревнованиях я могу подключиться к работе и решить какую-то задачу.

Мэддисон Кини

Мэддисон Кини

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

– Какой у вас рабочий график?
– В принципе, стандартный, пять рабочих дней, два выходных, большой оплачиваемый отпуск. Условия труда хорошие. При этом у нас хороший коннект с работодателем, он понимает, что я занимаюсь спортом, поэтому спокойно даёт мне отгулы, когда это необходимо. В ответ на это я могу подключиться к работе в выходной, в отпуске, если у меня есть физическая возможность. Мы всё обсуждаем, нет никаких проблем в этом плане.

– То есть ваш начальник спокойно относится к необходимости уехать на чемпионат мира или Олимпиаду?
– Разумеется! Наоборот, он гордится мной и поддерживает. За меня болеет не только шеф, весь офис за меня переживает, так что мне очень повезло. Спасибо ему за такую возможность, за понимание.

– Как вы вообще пришли в эту профессию?
– В университете у меня была необычная дисциплина для девушки. Для девушки в спорте, наверное, вообще удивительная. Я изучала физику и вычислительную математику в университете Квинсленда. Вообще, я много изучала космос, делала научные работы по астрономии, хотела развиваться в науке, но здесь уже пришлось выбирать – совмещать дайвинг с высокой наукой не получалось. Тогда на меня вышли из BHP, предложили должность техника по управлению парком горнодобывающих систем. Я оказываю техническую и эксплуатационную поддержку шахтам, мои математические модели помогают технике работать так, как это необходимо. А если возникает проблема – я нахожу решение.

– То есть вы рассматриваете эту работу как интеллектуальный вызов?
– Именно! В каком-то смысле работа – это тоже соревнование. Возникает задача, проблема – её нужно решить. В максимально быстрый срок, при этом качественно. И от того, насколько всё получится, зависят итоговый результат и твоя премия за него. Много общего со спортом.

– Почему вы продолжаете работать, несмотря на серьёзные спортивные успехи? Вы неоднократная чемпионка мира, призёр Олимпиады – в России, например, это было бы бессмысленно.
– Во-первых, у нас немного другая система поддержки спортсменов. Я не говорю, что мне она очень не нравится, я просто вижу перекосы по видам спорта, даже у нас в водных видах спорта, в том же плавании ситуация лучше. Прыжки в воду – далеко не самый богатый вид спорта, сложно полностью обеспечивать им жизнь. Звучит банально, но мне нужны деньги – поэтому я продолжаю работать в BHP.

Однако на самом деле это только половина ответа. В принципе, вы правы, сейчас у меня есть и спонсорские контракты, и в целом если бы я хотела, то могла бы отказаться от работы в другой сфере, но в таком случае моя жизнь будет однотонной. Я этого не хочу! Мне нравится развиваться в разных направлениях, нравится, что я успешна в разных сферах. У меня, по сути, почти что две жизни, я как Человек-паук (улыбается). Правда, я не скрываю свои личности, наоборот, горжусь ими, они дополняют одна другую.

К тому же если я уйду полностью в спорт, я могу там потеряться. А спорт в любом случае конечен, чем заниматься дальше? Что делать после завершения карьеры? Тренерство? Я рассматриваю такой вариант, я хотела бы остаться и в спортивной сфере, мне хочется передавать свой опыт, знания, развивать прыжки в воду в Австралии. Но я хотела бы иметь и альтернативы. Мне кажется, я нашла для себя хороший баланс, однако не уверена, что каждому подойдёт мой путь. Скорее всего, мало кому он подойдёт.

– Спортивные навыки каким-то образом помогают вам в работе?
– Разумеется! Спорт даёт большие возможности, знания и навыки разного толка. В их числе трудолюбие, готовность идти на многое ради своей цели, дисциплина и тайм-менеджмент. Это главное, чему учит спорт, и я уверена, что это пригодится каждому человеку. Мне нравится учиться новому, я рада, что провела время за учёбой в университете, при этом я не хотела бы закрываться только в спорте. Когда ты занимаешься спортом, неважно, прыжками в воду или другим видом спорта с самого раннего возраста, – это уже твоя жизнь, это буквально всё, что ты делаешь. В результате у тебя обычно формируется узкий взгляд на мир, ты забываешь про остальную жизнь. Но вообще-то я обычный человек, это всего лишь работа, помимо которой у меня есть свободное время, которое я посвящаю общению с самыми разными людьми.

«Дома буду часами сидеть у компьютера»

– За компьютером вы не только работаете, но и играете. Это правда, что вы играли в League of Legends во время Олимпиады в Париже?
– Всё так, я и правда очень люблю видеоигры и действительно играла в Лигу легенд во время Олимпиады. Но это была разовая акция, скажем так (улыбается). На чемпионате мира я её уже не повторяла. Дала себе другой настрой – удачно выступить, чтобы спокойно вернуться домой и потом уже часами напролёт сидеть у компьютера.

– Я читал, что видеоигры помогали вам справиться со стрессом. Это ещё один способ отвлечься?
– Верно. Не секрет, конечно, что в нашем виде спорта психология играет огромное значение, и я добилась в этом вопросе серьёзного прогресса, как мне кажется. В молодости я была очень категорична к себе в отношении выступлений и успеха. В какой-то степени это давало мотивацию работать, такая принципиальность и требовательность сделали меня тем, кем я являюсь сегодня. Но вместе с этим я была несчастна, моментами это было невыносимо.

Мэддисон Кини

Мэддисон Кини

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

– Как вы нашли ментальный покой? Что помогает, помимо видеоигр?
– Первое – я признала проблему, обратилась к специалисту. Однако психология – это процесс работы двух людей, это не та ситуация, когда хирург зашивает вашу рану, а вам нужно просто ему довериться. Здесь нужно много работать самому. Потребовался большой труд – семья, домашние животные, коллектив на работе – всё это помогало отвлечься. Опять же, как я могу уйти из BHP?

Постепенно я поняла, что даже после поражений мир не рушится. Я снова научилась радоваться жизни и радоваться спорту, получать от него наслаждение. Раньше я могла буквально сломаться от любой неудачи, а сейчас я отношусь к ним философски. Это опыт, который помогает мне в будущем. Без него не будет и побед. Все эти неудачи, падения – это в каком-то смысле и трамплин к той точке, в которой я сейчас. Не скажу, что я полностью научилась справляться с волнением, это невозможно, но теперь оно меня не съедает.

– Можете привести конкретный пример, когда вы вынесли важный урок из поражения?
– Чемпионат мира в Казани! Я едва ли его забуду. Перед последней попыткой я претендовала на медаль, это была бы для меня первая медаль на таком уровне. Но мой последний прыжок был просто отвратительным, я получила за него 0 баллов. Конечно, это плохие воспоминания, однако сейчас я понимаю, что мне нужно было это поражение, после него я стала сильнее ментально, выросла и через год стала призёром Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а ещё через год – победительницей чемпионата мира в Будапеште.

Вообще, я стараюсь не думать о прошлых ошибках, не фокусироваться на них. Иногда я думаю, что снова могу ошибиться, и это заставляет меня нервничать, но сейчас я уже опытная спортсменка, много тренировалась и заслужила эту победу. В прыжках в воду случаются неудачи, это нормально. Всё, что я могу, – стараться показать свой максимум, выдать всё, что в моих силах.

– Прыжок на 0 баллов в Казани в погоне за медалью – это самое тяжёлое воспоминание в вашей карьере?
– Нет, самое тяжёлое – это пропуск Олимпиады в Токио. Я была очень хорошо к ней готова, находилась в лучшей форме в своей жизни. Я могла стать олимпийской чемпионкой, у меня был шанс! Однако я пропустила Игры из-за травмы. Я смотрела соревнования по телевизору у себя дома и плакала.

Восстановление было непростым. Первое время я сильно волновалась, прыжки были неудачными, всё тело болело. Я потратила около года на то, чтобы прийти в себя, я даже не прошла квалификацию на личные соревнования на чемпионате мира в Будапеште в 2022-м. Причём это были, скорее, проблемы ментального характера, которые я не могла контролировать. Это замкнутый круг спортсмена – когда у тебя всё хорошо в жизни, у тебя идут хорошие прыжки. Но когда не идут прыжки – то и в жизни мало что радует.

С другой стороны, мне нужен был и этот шаг назад. Я приложила много усилий, чтобы добиться успеха, однако, когда всё это закончилось, я смогла сделать глубокий вдох и сосредоточиться на себе и в итоге удачно выступила на Играх в Париже. Так что эта травма стала в каком-то смысле освобождением, дала мне возможность отдохнуть от спорта, побыть с самой собой.

– Ждать ли вас на Олимпиаде в Лос-Анджелесе?
– Разумеется, я готовлюсь к следующей Олимпиаде. Но дальше буду думать о будущем. Всё-таки мне будет 32 года, кажется, этого вполне достаточно, чтобы сказать себе «стоп». В то же время думаю, что я пока не готова отказаться от любимого дела и начать новую главу. У меня есть ещё три года, чтобы принять решение, но я уже сказала своим друзьям, если передумаю, пожалуйста, остановите меня!

Однако уходить важно на красивой ноте. Я хочу поднимать интерес к прыжкам в воду в Австралии. Мне нравится поговорка: во время прилива поднимаются все лодки. Уверена, что если смогу одержать много больших и ярких побед, привлечь внимание к себе и своему виду спорта, то вместе со мной прыжками в воду в Австралии будет заниматься ещё больше людей.

