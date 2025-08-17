Наконец-то мы увидели заряженного Ронни О’Салливана! Неужели всё просто из-за денег?

У стола снова был страстный рок-идол мирового снукера, а не апатичный и уставший от игры пенсионер.

Ронни О’Салливану скоро 50 лет, он уже относительно давно не одерживал серьёзных побед, однако он всё равно остаётся главной звездой мирового снукера. Хотя бы потому, что только он может сделать два максимальных брейка буквально за два часа. Никому другому такое больше не под силу!

Да и вообще на турнире Saudi Arabia Masters 2025 поклонники снукера будто бы увидели прежнего Ронни: не апатичного пенсионера, который только и делает, что жалуется да проигрывает тем, кого раньше даже у стола не заметил бы, а рок-идола, заставляющего всех заткнуться и восхищаться его игрой.

Семикратный чемпион мира в Джидде поймал свою волну. По пути к полуфиналу он дважды оказывался на грани поражения, но умудрялся делать эффектные камбэки. А полуфинал с Крисом Вейклином вообще войдёт в список классических матчей мирового снукера – брейки на 147 очков в первом и седьмом фреймах взбодрили старину Ронни и позволили победить – 6:3.

В финале О’Салливан встречался с Нилом Робертсоном, который в сетку турнира был посеян под седьмым номером. По пути к финалу австралиец последовательно обыграл Вулластона, Селби, Картера и Слессора, причём драмы в этих матчах было немного – всё как-то размеренно и спокойно.

Но как может обойтись без драмы в финале с вдохновлённым Ронни?

Дневная сессия завершилась с уверенным перевесом Нила – 6:2. Да и первый же вечерний фрейм остался за австралийцем – 7:2. Чем заряжается Ронни О’Салливан в Джидде – непонятно, но даже при таком отставании в поединке до 10 побед он нашёл в себе силы на камбэк. Прошло чуть больше часа, а англичанин уже сравнял счёт – 7:7. Череда выигранных фреймов началась с мощной серии в 139 очков. Дальше суперсерий не было, однако Ронни играл крепко, надёжно, быстро – всё как в лучшие свои времена.

Нил сумел опомниться и не дал Ронни по инерции забрать и концовку матча. Австралиец выиграл 15-й фрейм, а в 16-м болельщики увидели напряжённую тактическую борьбу с обилием попыток поставить друг другу снукеры. На последних цветных шарах чуть точнее всё же был Ронни – 8:8. И было видно, как Ракета горит борьбой: он по-хорошему злился на себя после неудачных действий и разок даже совсем не по-джентльменски врезал по столу!

Выиграв 17-й фрейм, Ронни впервые в матче вышел вперёд – 9:8. Однако довести дело до первой за долгое время победы в турнире он так и не сумел. Два решающих фрейма сложились по одному и тому же сценарию: Ронни начинал серию, но разобрать позицию до конца не мог, затем в тактической борьбе ошибался и отдавал стол на растерзание Робертсону. А тот в концовке десайдера, кажется, даже не верил в то, что он выигрывает титул.

Нил Робертсон Фото: George Wood/Getty Images

Конечно, смятение Нила можно понять. 43-летний снукерист получил не только кубок, но и денежный перевод на сумму £ 500 тыс. (для понимания – это более 50 млн рублей по текущему курсу). Арабские шейхи не поскупились, и призовые за победу тут такие же, как и на чемпионате мира. Впрочем, и Ронни, уступивший в финале, внакладе не остался. Ему были положены £ 200 тыс. за второе место, £ 147 тыс. – за два максимальных брейка на крупнейших турнирах сезона и приятная мелочь – £ 33 тыс. за лучший брейк турнира.

Можно ли всё это считать очередным подтверждением того, что Ронни находит в себе силы хорошо играть только за деньги? Наверное, да. Однако для зрителя это не так уж важно. Даже если лучший снукерист в истории на закате карьеры будет показывать свою лучшую игру хотя бы в двух-трёх самых прибыльных турнирах сезона, вряд ли кто-то будет сильно расстроен.