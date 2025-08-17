«Мы готовились всего три дня». «Ухта» продолжает удивлять поклонников российского футзала

Ухтинцы едва-едва вышли из отпуска, а уже обыграли «КПРФ» в матче за Суперкубок России — 2025!

В Туле определился обладатель Суперкубка России по футзалу. В 2025 году организаторы решили вернуть привычный короткий формат. В прошлом году команды спорили за титул в «Финале четырёх», а теперь трофей делили только победитель чемпионата страны «Ухта» и выигравший кубок «КПРФ». Ни одна из этих команд в своей истории ещё не брала Суперкубок.

И исторического успеха на старте сезона добилась «Ухта» – 5:4.

Из отпуска — в финал

Интересно, что ухтинцы одержали победу на фоне ряда сложностей.

В заявку на матч по разным причинам не попали Фелипе Парадински, Дмитрий Прудников, Тьяго Гитта и Роман Карелин. Команде также не хватило времени на подготовку: игроки поздно вышли из отпуска и провели лишь несколько тренировок, пока «КПРФ» готовился к встрече две недели. Но главный тренер ухтинцев Вадим Яшин не стал драматизировать ситуацию и сохранял спокойствие. Его вера в успех, вероятно, помогла команде.

Почти сразу после стартового свистка «Ухта» вышла вперёд. Помогла ошибка Янара Асадова, потерявшего мяч в защите. Лукас Педала этим моментом воспользовался и открыл счёт уже на второй минуте матча – 1:0.

Асадов быстро исправился, сравняв счёт при розыгрыше углового. А уже в середине первого тайма «коммунисты» вышли вперёд благодаря Артёму Ниязову. Защитники «Ухты» просто прозевали момент атаки. В надежде хоть как-то повлиять на ситуацию Яшин и команда попросили судью пересмотреть голевой эпизод, надеясь на то, что Ниязов подыграл себе рукой. Однако после тщательного изучения повтора мяч всё же был засчитан – 1:2.

Под занавес второго тайма москвичи забили и третий гол. И вот его-то судьи отменили – мяч оказался в сетке уже после сигнала на перерыв.

Янар Асадов Фото: МФК «КПРФ»

В начале второй двадцатиминутки «Ухта» вновь взяла инициативу в свои руки – спустя четыре минуты после паузы Иван Суворов сравнял счёт, отправив мяч точно в угол ворот. Оборона «КПРФ» была наказана за ошибку – 2:2. На 30-й минуте Максим Перевалов вывел «Ухту» вперёд, но москвичи быстро сравняли счёт благодаря уверенным и точным действиям Асадова. Его мощный «пушка»-гол однозначно стал украшением встречи в Туле – 3:3.

Всё решил автогол

В основное время команды не смогли определить победителя, и игра продолжилась в овертайме. И кажется, что всё решило неудачное действие Павла Симакова из «КПРФ», отправившего мяч в свои ворота на 44-й минуте.

«Ухта» не просто вышла вперёд, но и получила психологическое преимущество. Пятый гол не заставил себя ждать: Дмитрий Хусаинов отправил мяч в пустые ворота. «КПРФ» через некоторое время сократил отставание до минимума усилиями Дмитрия Шведко, однако на большее москвичам времени не хватило. Итоговый счёт встречи за Суперкубок – 5:4 в пользу «Ухты».

Капитан ухтинцев Андрей Павлов рассказал, что после отпуска было трудно:

«У меня какие-то странные эмоции, сегодня было очень тяжело играть. Мы немножко растянули свой отпуск. Может быть, это сыграло нам в плюс. Также меня капитанская повязка сковывала, будто мне на ноги повесили цепь», – приводит слова Павлова телеграм-канал «Футзал России».

Кирилл Щурок из «Ухты» также назвал матч непростым:

«Эмоции – самые положительные. Мы готовились всего три дня, и получилось забрать этот Суперкубок, это вдвойне приятнее. Тяжёлый матч. Ребята помогали в обороне, накрывали, поэтому мы победили. Надо было выйти всего на один матч на характере, самоотдаче. Думаю, это и стало ключевым фактором», – цитирует игрока телеграм-канал «Футзал России».

Теперь фанаты российского футзала с нетерпением ожидают старта Суперлиги сезона-2025/2026. Первые встречи пройдут на следующей неделе – 22 августа.