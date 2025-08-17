«Енисей-СТМ» проиграл землякам и потерял важные очки в борьбе за лидерство в чемпионате России.

Большой бум в российском регби. «Красный Яр» одержал первую победу в дерби за пять лет!

В воскресенье, 17 августа, на стадионе «Красный Яр» состоялся матч 10-го тура чемпионата России по регби. Привлекающее внимание всего регбийного сообщества красноярское дерби закончилось неожиданностью. Впервые за пять лет «Красный Яр» оказался сильнее своих соседей из «Енисея-СТМ».

Но почему победная серия «Енисея» прервалась?

Ротация составов

После победы над «Стрелой-Ак Барс» «соколы» с левого берега решили немного изменить стартовую заявку. Данил Лосенков и Павел Фиц начали встречу в запасе, а вместо них в старте вышли Владимир Арлашов и Лоуренс Преториус. Вне заявки оказались Виктор Архип и Гуга Хантадзе, которых заменили Артём Борзенков и Дмитрий Гриценко.

Что касается «тяжёлой машины», то из-за травмы вне заявки оказался Франсуа Эстерхёйзен, вместо него появился Питер Якобс, а запасным хукером стал форвард третьей линии Андрей Темнов. Вместо Алексея Щербаня в заявке был Дмитрий Герасимов.

Трибуны кипят

Полный стадион болельщиков показывал – битва будет не только на поле, но и на трибунах. С одной стороны стадиона кричали за «Красный Яр», с противоположной – за «Енисей». Болельщики гнали свои команды вперёд. Казалось, что матч начался ещё до стартового свистка. Благо погода не предвещала «водного регби», как это было в Красноярске неделю назад.

«Красный Яр» — «Енисей-СТМ» Фото: РК «Красный Яр»

Инициативу в свои руки сразу взяли парни с правого берега, но в этом нет ничего удивительного, ведь именно они и были фаворитами встречи. Раз за разом подопечные Александра Первухина пытались вскрыть оборону земляков. На 16-й минуте сделать это удалось, однако Ислам Абдулкадиров быстро ответил диагональным проходом мимо четверых соперников, причём попытку украсили реализацией, что позволило выйти «Яру» вперёд – 7:5.

Численное «превосходство»

При первых признаках дождя «тяжёлая машина» сбавила скорость. Начались ошибки, потери и недопонимание среди игроков. Инициатива перешла в руки хозяев. Схватка в пяти метрах от зачётки «Енисея» могла бы быть опасной, но случилось то, что в регби можно увидеть редко. Во время замены на поле оказалось сразу 16 человек в зелёных регбийках. И вместо опасной схватки хозяева получили штрафной за такую нелепую ошибку.

Дождь продолжал усиливаться, а «Енисей» – ошибаться. Побывав дважды в пяти метрах у чужой зачётки в моле, команда так и не смогла занести попытку, а такое явление крайне редко можно увидеть в игре «тяжёлой машины». Вдобавок ко всему попытка Карела дю Пре на 32-й минуте не была засчитана по причине игры вперёд в ещё одном моле. Сам дю Пре получил травму в этом эпизоде и досрочно завершил встречу.

В ответ на ошибки «Красный Яр» отобрал мяч в концовке и заработал важный для себя штрафной, который реализовал Джейсон Таумалоло. Плюс три очка в раздевалку, и команды ушли на перерыв при счёте 10:5.

«Енисей» меняет скорость

Стоило командам только выйти из раздевалки, как «соколы» занесли попытку с реализацией. «Енисей» начал понимать, что положение дел не лучшее и с этим надо что-то делать. Будто бы им было необходимо оказаться в стрессовой ситуации. Ну либо же игроки представили, что их ждёт в раздевалке после встречи. В любом случае «тяжёлая машина» завелась и счёт на табло снова стал ничейным – 17:17. Хоть и ненадолго…

«Красный Яр» — «Енисей-СТМ» Фото: РК «Красный Яр»

Спустя несколько секунд ошибка Немцева привела к попытке Абдулкадирова – всё тот же сольный проход мимо защитников. Ну а Джейсон Таумалоло снова был точен в реализации – 24:17.

«Енисей» был близок к тому, чтобы сразу же ответить, но Рашид Магомедсаидов упустил мяч в чужой зоне. «Красному Яру» нужно было просто контролировать игру и довести её до конца, однако хозяева начали «чудить».

Хаос на поле

Сначала Михаил Ратиашвили получил жёлтую за столкновение головами. После этого Эрл Даури у своей зачётки попал в Пельцера, от которого мяч отскочил в аут. Затем Дмитрий Кузеро отдал пас игрокам «Енисея» прямо в руки. А завершающей ошибкой стал проигрыш своей схватки в центре поля. Но «Енисей» не воспользовался ни одним из шансов, чтобы спасти игру.

Несмотря на череду курьёзных оплошностей, команда Ульриха Бейерса выстояла и под крики: «Красный Яр!» удержала победу в дерби – 24:17.

«Красный Яр» смог остановить «тяжёлую машину», оборвав их серию в 12 побед в чемпионате страны. «Енисей-СТМ» получил бонус защиты и перевёз через реку лишь одно очко. И подотставшая было от лидера казанская «Стрела» мгновенно настигла его, обыграв московское «Динамо».

В чемпионате России снова два лидера. Тем интереснее борьба!