Всемирные игры в Китае закончились трагедией: спортсмен погиб во время «адского» забега

В воскресенье, 17 августа, в китайском Чэнду завершились традиционные Всемирные игры – это такая Олимпиада для неолимпийских видов спорта. Россияне участвовали в этих соревнованиях в нейтральном статусе, хотя они проходили даже не под эгидой МОК. А сам турнир, к сожалению, запомнился трагедией – во время соревнований по спортивному ориентированию погиб итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис.

Несчастный случай произошёл ещё 8 августа, когда мужчины вышли на старт своей дистанции, длина которой составляла 6 км с 20 контрольными точками. На одном из отрезков был длинный подъём в 180 м. Соревнования проходили примерно в 50 км от Чэнду в сильнейшую жару при высокой влажности. Спортсмены, принимавшие в них участие, рассказывали, что температура воздуха доходила до 40°С, а влажность была примерно 70%.

В таких тяжелейших условиях из 40 стартовавших спортсменов 11 не смогли завершить дистанцию. Но у 10 из тех, кто прекратил борьбу, GPS-трекеры оставались активными и показывали, что участники передвигаются, хотя и не по контрольным точкам. А вот трекер 29-летнего Маттиа Дебертолиса сигнализировал о том, что спортсмен находится на одном месте.

В эту точку выдвинулась бригада спасателей, которые нашли итальянца без сознания. Он немедленно был эвакуирован к месту расположения медицинского вертолёта и доставлен в больницу. Остальные участники не знали о случившемся до вечера 9 августа. Врачи боролись за жизнь Дебертолиса до вечера 12 августа, но в итоге признали поражение. За то время, пока Маттиа был подключен к аппаратам, поддерживающим жизнь, к нему успели прилететь родители, брат, его девушка. Рядом были и спортсмены из сборной Италии, участвовавшие в соревнованиях.

Организаторы Всемирных игр и Международная федерация спортивного ориентирования выпустили совместное заявление, в котором констатировали смерть Маттиа Дебертолиса, однако ни одного слова о причинах его гибели сказано не было. При этом чешские и норвежские спортсмены, которые бежали гонку, назвали погодные условия во время её проведения «адскими». Кроме того, участников атаковали пчёлы, и некоторые спортсмены не смогли завершить дистанцию из-за многочисленных укусов насекомых.

Маттиа Дебертолис совмещал карьеру в спортивном ориентировании с учёбой в аспирантуре университета Стокгольма, где и жил последние годы. Он получил специальность инженера-строителя и готовился к защите кандидатской диссертации.