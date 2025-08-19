От мальчишки до киборга. Как Арман Дюплантис добрался до великих мировых рекордов?

Арман Дюплантис в свои 25 лет – лицо современной лёгкой атлетики. Человек, возможности которого кажутся безграничными. Спортсмен, который поднимает планку на рекордную высоту с регулярностью киборга.

Но почему мальчишка, родившийся в США, стал представлять Швецию? Что стало причиной выбора в пользу прыжков с шестом? На какую высоту он может поднять мировой рекорд? Давайте попробуем разобраться.

Арман Дюплантис – двукратный олимпийский чемпион (2020, 2024), двукратный чемпион мира (2022, 2023), трёхкратный чемпион мира в помещении, трёхкратный чемпион Европы, обладатель 13 мировых рекордов. Высшее мировое достижение – 6,29 м.

Почему Дюплантис выбрал прыжки с шестом?

Арман Дюплантис родился 10 ноября 1999 года в американском городе Лафейетт (штат Луизиана) в семье спортсменов. Его отец Грег Дюплантис – прыгун с шестом с личным рекордом 5,80 м. Грег – каджун по национальности. Это особая этническая группа, представители которой проживают преимущественно в Луизиане. Его мать – шведка Хелена Хедлунд, профессиональная легкоатлетка-семиборка и волейболистка.

Дар к прыжкам с шестом у Армана Дюплантиса заложен на генетическом уровне. Отец прыгал с шестом и выступал за США с 1981 по 1996 год, старший брат Андреас прыгал с шестом за Швецию, но больших успехов не добился, другой старший брат Антуан тоже прыгал с шестом, но в итоге занялся бейсболом и играл в младших лигах США, младшая сестра Йоханна – также прыгунья с шестом, карьера которой только начинается.

Юный Арман Дюплантис Фото: Patrick Smith/Getty Images

Чем ещё мог заниматься маленький Арман, когда прямо во дворе дома отец оборудовал специальный сектор для прыжков с шестом? «У подавляющего большинства детей во дворе были баскетбольные щиты с кольцами, а у нас – прыжковый сектор. Это делало нас непохожими на других», – рассказывал Дюплантис в документальном фильме «Рождённый летать».

Чтобы делать прыжки в этом секторе, нужно было открыть ворота и разбежаться с улицы, так как внутри места для разбега не было. Будущий рекордсмен попробовал прыжки с шестом в три года, а в семь лет перелетел планку на высоте 3,75 м – вот тогда родители-тренеры поняли, что у их ребёнка талант. Это был его первый мировой рекорд. В младшей возрастной группе.

Сергей Бубка — не кумир Дюплантиса

Папа ставил сыну технику, а мама занималась с ним развитием силы и выносливости. Арман детально изучал технику своего великого кумира по видеороликам. И этим кумиром, как ни странно, был не выдающийся советский атлет Сергей Бубка, который превратил прыжки с шестом в настоящее шоу, а Рено Лявильни – тот, кто первым побил мировой рекорд Бубки. Арману нравилось то, как преодолевает планку француз.

Юный Дюплантис бил рекорд за рекордом, а когда настала пора выходить на профессиональный уровень, выбрал Швецию – родину матери, а не Соединённые Штаты, в которых родился. По этому поводу существуют разные версии – и то, что система отбора на крупнейшие турниры в Швеции учитывает многолетние результаты, и то, что шведский тренер уговаривал родителей. Да и лёгкая атлетика в Швеции куда популярнее. «В Швеции легкоатлетический стадион так же привычен, как футбольное или бейсбольное поле в США», — говорил он. Скорее всего, истина где-то посередине.

Ранее в Швеции Арман проводил каждое лето у бабушки с дедом, практиковался в языке. Безусловно, Дюплантис никогда не был аутсайдером и тёмной лошадкой – про него знали с самого детства. В 2015-м в Колумбии он стал чемпионом мира среди юношей, затем были победы на чемпионатах Европы и мира среди юниоров. В общем, к тому моменту, когда Арман стал выступать на главных стартах, про него уже знали все.

Рекорды, контракты, слава

Ну а дальше история известна. Дюплантис в 18 лет стал чемпионом Европы, преодолев планку на высоте 6,05 м. Бубка на такую высоту забрался лишь к 25 годам. Казалось, дорога к славе и титулам открыта. Но чемпионат мира – 2019 вундеркинд проиграл, уступив по попыткам американцу Сэму Кендриксу.

Арман Дюплантис Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Впрочем, первое серьёзное поражение Армана так и осталось последним. Уже 8 февраля 2020 года Дюплантис сложил пазл и стал новым рекордсменом мира. В польской Торуни он преодолел планку на высоте 6,17 м и побил достижение своего кумира Лявильни. «Я мечтал об этом с тех пор, как в три года впервые взял в руки шест», – радовался тогда Дюплантис.

Швед буквально поймал волну, и его было не остановить. Спустя всего неделю после первого рекорда он в Глазго установил новое достижение. 15 февраля 2020 года мировой рекорд поднялся на 6,18 м! А в сентябре того же года в Риме он прыгнул на 6,15 м и снёс достижение Сергея Бубки для открытых стадионов, которое держалось 26 лет. «После прыжка я коснулся мата, но на самом деле на землю не вернулся», – признавался рекордсмен.

Дальше – больше. Сейчас на счету Дюплантиса 13 мировых рекордов. Пока что он остановился на высоте 6,29 м – этот прыжок он совершил в середине августа 2025 года. Арман – обладатель всех действующих титулов в мировом спорте. Олимпийским чемпионом в Токио он стал с прыжком на 6,02, а в Париже переполненный стадион стал свидетелем невероятного прыжка на 6,25 – конечно, это тоже был очередной мировой рекорд. Более 60 раз за карьеру он преодолел планку на высоте 6 м и выше.

У него масса рекламных контрактов с крутейшими брендами, которые приносят около $ 4 млн в год. Для него разрабатываются специальные шиповки, предназначенные исключительно для сектора прыжков с шестом. В городе Авеста, где родилась его мать, установлен шест со специальной табличкой, которая поднимается каждый раз, когда Мондо бьёт рекорд.

Арман Дюплантис и Дезире Ингландер на показе Jacquemus Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Арман обручился с топ-моделью Дезире Ингландер, но дата свадьбы пока не назначена. Кстати, Дюплантис рассказывал, как сложно было найти подход к девушке, ведь в Швеции ухаживают и общаются не так, как в США. С момента знакомства до первого свидания прошло три месяца.

Кроме того, рекордсмен мира увлёкся музыкой и записал первый трек «Вор», который теперь играет на стадионах мира, когда Дюплантис бьёт своё достижение. В разработке целый музыкальный альбом.

Кажется, что Дюплантис – баловень судьбы. Но за его достижениями стоит колоссальная работа. «Я просто стараюсь выкладываться по полной, прыгать как можно выше, бить рекорды и постоянно совершенствоваться», — вот и весь секрет успеха, по словам самого Армана. И пока не видно, чтобы у шведа был какой-то потолок. Несколько лет назад он говорил, что мечтает поднять планку на высоту 6,40 м. Кажется, что ему это вполне по силам.