Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук дисквалифицирована за допинг, что нашли в её организме

«Для меня важна честность». Украинскую чемпионку дисквалифицировали за допинг
Андрей Шитихин
Украинскую чемпионку дисквалифицировали за допинг
Марина Бех-Романчук не согласилась с обвинениями. Но факты неопровержимы.

Чемпионка Европы, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира в прыжке в длину и тройном прыжке украинка Марина Бех-Романчук дисквалифицирована на четыре года. В её допинг-пробе найдены метаболиты тестостерона, который относится к анаболическим стероидам и запрещён ВАДА. Спортсменка отвергла все обвинения.

Украинка уже попадала в скандал:
«Это вообще неадекватно». Украинскую спортсменку возмутили правила лёгкой атлетики на ЧМ
«Это вообще неадекватно». Украинскую спортсменку возмутили правила лёгкой атлетики на ЧМ

Положительной стала проба от 13 мая 2025 года. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) провёл расследование, итоги которого были опубликованы 19 августа. Бех-Романчук не смогла объяснить попадание запрещённого вещества в организм, анализ пробы «Б» подтвердил результаты пробы «А», а потому о спорте на ближайшие четыре года ей придётся забыть.

Срок дисквалификации начался с 13 мая – именно с той даты, когда украинская легкоатлетка была уведомлена о положительной допинг-пробе со следами экзогенного тестостерона. После публикации решения AIU спортсменка заявила, что не признаёт свою вину. Бех-Романчук обещала рассказать все подробности по данному эпизоду, а также заявила, что расследование было проведено халатно.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Фото: Hannah Peters/Getty Images

«Категорически не согласна с решением AIU. Я отказалась подписывать любые документы, которые требовали признания моей вины, потому что честность для меня важна так же, как и мои человечность и достоинство. Мне больно от того, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимое расследование.

Понимаю, что это вызывает много вопросов, и поэтому уже скоро я дам большое интервью и откровенно расскажу обо всём. А пока прошу о понимании, сохранении приватности и поддержке для меня и моей семьи», — написала Бех-Романчук в социальных сетях.

Полный текст заявления Бех-Романчук по ситуации с положительной допинг-пробой:
Украинская легкоатлетка отказалась признавать вину в деле об употреблении допинга

Если бы 30-летняя украинка признала вину и покаялась, срок дисквалификации могли бы скостить до двух лет. Но Бех-Романчук пошла на принцип. Она говорит, что устала бороться, однако вместе с тем уже дала большое интервью, которое ждёт своей публикации. Даже интересно, на что рассчитывает спортсменка? Что её пожалеют и пересмотрят решение? Никакие интервью не смогут изменить ситуацию.

Ровно два года назад Марина Бех-Романчук заявила, что украинским спортсменам некомфортно соревноваться с россиянами, которые должны сидеть дома и соревноваться только в своей стране. Теперь чемпионке Европы и лицу украинской лёгкой атлетики не придётся делать тяжёлый выбор (хотя она его и не делала, поскольку российских легкоатлетов на международные старты не пускают), и она сама может сидеть дома и заниматься любыми делами, кроме спорта.

Что говорила Бех-Романчук про российских спортсменов:
Бех-Романчук: ситуация с Харлан показала, что нам некомфортно соревноваться с россиянами
Комментарии
