«Для меня важна честность». Украинскую чемпионку дисквалифицировали за допинг

Чемпионка Европы, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира в прыжке в длину и тройном прыжке украинка Марина Бех-Романчук дисквалифицирована на четыре года. В её допинг-пробе найдены метаболиты тестостерона, который относится к анаболическим стероидам и запрещён ВАДА. Спортсменка отвергла все обвинения.

Положительной стала проба от 13 мая 2025 года. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) провёл расследование, итоги которого были опубликованы 19 августа. Бех-Романчук не смогла объяснить попадание запрещённого вещества в организм, анализ пробы «Б» подтвердил результаты пробы «А», а потому о спорте на ближайшие четыре года ей придётся забыть.

Срок дисквалификации начался с 13 мая – именно с той даты, когда украинская легкоатлетка была уведомлена о положительной допинг-пробе со следами экзогенного тестостерона. После публикации решения AIU спортсменка заявила, что не признаёт свою вину. Бех-Романчук обещала рассказать все подробности по данному эпизоду, а также заявила, что расследование было проведено халатно.

Марина Бех-Романчук Фото: Hannah Peters/Getty Images

«Категорически не согласна с решением AIU. Я отказалась подписывать любые документы, которые требовали признания моей вины, потому что честность для меня важна так же, как и мои человечность и достоинство. Мне больно от того, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимое расследование.

Понимаю, что это вызывает много вопросов, и поэтому уже скоро я дам большое интервью и откровенно расскажу обо всём. А пока прошу о понимании, сохранении приватности и поддержке для меня и моей семьи», — написала Бех-Романчук в социальных сетях.

Если бы 30-летняя украинка признала вину и покаялась, срок дисквалификации могли бы скостить до двух лет. Но Бех-Романчук пошла на принцип. Она говорит, что устала бороться, однако вместе с тем уже дала большое интервью, которое ждёт своей публикации. Даже интересно, на что рассчитывает спортсменка? Что её пожалеют и пересмотрят решение? Никакие интервью не смогут изменить ситуацию.

Ровно два года назад Марина Бех-Романчук заявила, что украинским спортсменам некомфортно соревноваться с россиянами, которые должны сидеть дома и соревноваться только в своей стране. Теперь чемпионке Европы и лицу украинской лёгкой атлетики не придётся делать тяжёлый выбор (хотя она его и не делала, поскольку российских легкоатлетов на международные старты не пускают), и она сама может сидеть дома и заниматься любыми делами, кроме спорта.