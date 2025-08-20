Скидки
Главная Другие Статьи

Сборная России до 16 лет триумфально выступает на шахматной Олимпиаде: тотальное доминирование и шедевральная партия Анны Шухман

Юные российские шахматисты разрывают соперников на Олимпиаде. Как мы этого ждали!
Дмитрий Кряквин
Анна Шухман
Аудио-версия:
В составе нашей сборной до 16 лет — четыре гроссмейстера. И на турнире в Колумбии они демонстрируют тотальное доминирование.

После долгого перерыва российские сборные по шахматам возвращаются на международную арену! Уже осенью блистательная женская сборная России поборется за золотые медали командного чемпионата мира, а пока на старт Всемирной юношеской Олимпиады до 16 лет вышли наши юниоры.

Правда, наши шахматисты пока играют не под триколором, а под флагом Международной шахматной федерации. Однако лучше так, чем вообще не играть.

Установили рекорд, не начав играть

В далекую Барранкилью (Колумбия) прилетел состав, который называют самым ярким в истории. В составе сборной России – сразу четыре главных вундеркинда очень сильного поколения юниоров: гроссмейстеры Иван Землянский, Савва Ветохин, Артём Усков и Анна Шухман. Федерация шахмат России даже подала заявку на включение этого факта в книгу рекордов Гиннесса – в истории юношеских Олимпиад бывало такое, что за команду выступали один-два гроссмейстера, но все четыре – никогда!

Савва Ветохин

Савва Ветохин

Фото: FIDE

С командой прилетел и звёздный штаб тренеров – старший наставник юношеской сборной страны гроссмейстер Евгений Томашевский (он также опекает россиянку Александру Горячкину) и настоящий тренер чемпионов Александр Рязанцев, работавший с Карповым, Крамником, Карякиным, Дубовым, Есипенко и другими именитыми чемпионами.

Команда России восемь раз занимала первое место на юношеских Олимпиадах, которые проводятся с начала 90-х, однако зачастую конкуренты не давали нам лёгкой прогулки – традиционно сильны всегда были команды Индии, Китая, Узбекистана и Ирана. Когда-то через эти турниры прошли не только наши Дубов, Есипенко и Артемьев, но и зарубежные звезды Алиреза Фируджа, Рамешбабу Прагнанандха, будущий чемпион мира Гукеш Доммараджу, Нодирбек Абдусатторов и многие другие супергроссмейстеры.

Соперники решили не бороться?

Сборная России, безусловно, имеет сильнейший состав и при любых раскладах претендовала бы на победу. Однако многие конкуренты или не захотели тратиться на дорогостоящую поездку в далекую Колумбию, или посчитали, что шансов обыграть фаворитов всё равно нет. А зачем тогда тратить на это средства и усилия? Поэтому достойный состав в Южную Америку прислали разве что Узбекистан, Казахстан и Китай – там по четыре мастера.

Об общем уровне соперников говорит тот факт, что на четвёртом месте по рейтингу идут колумбийцы, а вот у традиционно сильных обычно индийцев на первой доске вообще девушка с невысоким рейтингом 1800.

Но страны, пожалуй, тут ни в чём не виноваты – наверное, тут могут быть скорее вопросы к политике ФИДЕ, которая перестала развивать некогда невероятно престижный турнир. А может быть, по популярности детских Олимпиад очень сильно в последние годы ударила политика.

Изучение рейтинг-листов приводит к мысли, что наши главные соперники могли бы усилить свои составы, однако всё равно в матчах с Россией им пришлось бы очень тяжело. А так подопечные Томашевского и Рязанцева просто катком идут по турниру, и вряд ли кто-то сможет оказать им сопротивление.

Тотальное доминирование

В 1-м туре россияне обыграли со счётом 4:0 чилийцев, потом – по 3,5:0,5 в матчах с Перу и Грузией, а в 4-м туре снова всухую разгромили китайцев. В 5-м туре пришло время одного из самых интересных поединков турнира – Россия против Узбекистана. Как известно, у наших соседей к детским Олимпиадам относятся с большим почтением, на этот турнир делается большая ставка. А когда Абдусатторов и его товарищи в своё время выиграли Олимпиаду до 16 лет, узбекистанское правительство подарило им квартиры и машины. Кстати, интересно чем наградят наших в случае победы?

Главной ставкой узбекистанской команды была сильная Афруза Хамдамова. Но Анна Шухман так блестяще провела партию, что ребятам осталось только поддержать её порыв. 3,5 на 0,5 – доминация продолжилась!

Анна Шухман (Россия) — Афруза Хамдамова (Узбекистан)
Шахматная Олимпиада U16. 5-й тур

В очередной день турнира россияне сыграют с Индией, впереди ещё крепкий Казахстан. В турнире по швейцарской системе расслабляться нельзя, более того, арифметически юношеская сборная России пока даже не на первом месте. Но блестящая игра наших ребят не даёт усомниться в этом успехе.

И нет сомнений в том, что Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман в ближайшее время будут штурмовать элиту мировых шахмат!

