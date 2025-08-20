Русская школа покоряет мир! Гимнастки-«художницы», за которыми стоит следить на ЧМ-2025

Сборная России на главном турнире сезона не выступает, но наши в Бразилии есть!

С 20 по 24 августа в бразильском Рио-де-Жанейро проходит 41-й чемпионат мира по художественной гимнастике. Соревнования уже начались с квалификации в индивидуальном многоборье.

Как и в предыдущие годы, российская команда в нём не участвует. Но нашим фанатам самого изящного вида спорта скучать точно не придётся! На ковёр среди звёзд художественной гимнастики выйдут и россиянки.

За кем следить? «Чемпионат» рассказывает!

Русская школа в Германии

Последние годы одной из главных гимнасток планеты является представительница Германии Дарья Варфоломеев. Уроженка Барнаула в 12 лет переехала в Европу, однако обрывать связи с родиной не стала.

Дарья Варфоломеев Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Год назад Дарья впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой, а к главному успеху в своей карьере уже подходила в статусе шестикратной чемпионки мира. Одну победу она добыла в Софии (2022 год) и целых пять – в Валенсии (2023). На турнире в Испании она забрала все личные награды!

Вот что говорила об успехе спортсменки на ОИ Ирина Винер:

«Не допущенная до Олимпиады российская школа всё равно даёт о себе знать. Всё равно русская выигрывает первое место, как бы они ни крутились и ни вертелись», — приводил слова Винер РБК.

В одной сборной с ней выступает экс-россиянка Анастасия Симакова. Девушка сменила спортивное гражданство совсем недавно, переехав в Германию в 2022 году вслед за родителями. Она будет выступать на ЧМ-2025.

Анастасии всего 20 лет, но за её плечами уже опыт выступлений на ЧЕ-2025, где она стала второй в упражнениях с мячом. Симакова также забрала серебро и бронзу на недавней летней Универсиаде. А в юниорском возрасте принесла России два золота ЧМ-2019. Несколько лет подготовки в лучшей школе мира не прошли даром. Правда, теперь она будет выступать за Германию.

Анастасия Симакова Фото: Ronny Hartmann/Getty Images

В составе бундестим есть и Маргарита Колосов. Спортсменка поехала на ЧМ-2025 запасной. Её имя российским фанатам художественной гимнастики знакомо: два года подряд Маргарита попадает в призы в командных соревнованиях на ЧМ. Кроме немецкого и английского, она, конечно же, знает ещё и русский. А кумиром гимнастки является Маргарита Мамун.

Дочь музыкантов на помосте

В других странах представительство экс-россиянок не такое большое, однако яркие личности всё равно имеются.

Одна из них – Вера Туголукова, которая теперь представляет Кипр. Девушке 16 лет, она родом из Москвы. На Средиземное море спортсменка перебралась в 2022 году вместе с семьёй. Пока больших успехов у неё не случилось – на Олимпиаде-2024 Вера стала только 16-й в квалификации многоборья.

Вера Туголукова Фото: Tom Weller/Getty Images

Недавно сменила гражданство Арина Гвоздецкая. На ЧМ она представит Израиль в групповых соревнованиях. Её релокация случилась летом прошлого года. А уже в этом Арина получила гражданство и стала членом основной сборной. В активе Гвоздецкой есть серебро ЧЕ-2025 в групповом многоборье и золотая медаль Кубка Европы в упражнении с лентами.

Сёстры Арина и Ксения Юняшины будут представлять Турцию в группах.

22-летняя Лидия Яковлева выступит за Австралию. Девочка в возрасте семи лет переехала из Карелии на другой континент. Её тренирует мама.

Покажет всё, на что способна, и 20-летняя Марфа Екимова из Великобритании. Девушка родилась в Санкт-Петербурге, а в Англию переехала ещё совсем ребёнком, в возрасте двух лет. Интересно, что её родители не из спортивной, а из музыкальной среды: мама – оперная певица, а отец – дирижёр. А потому и свободное время девушка проводит, играя на фортепиано и фаготе.

Марфа Екимова с мамой Дариной Барнес Фото: Из личного архива Марфы Екимовой

«Я, конечно, по-прежнему связана с музыкой, но мы с мамой также любим ездить в Лондон, чтобы посмотреть мюзиклы, концерты и балет в Королевском театре. Это помогает отвлечься и взглянуть на мир под другим углом», – сказала Екимова в интервью Women’s Sport Alliance в 2023 году.

В списке участниц также и Алина Коломиец из Болгарии. 18-летняя уроженка Северной столицы будет выступать в группах. В этом году она дважды выигрывала Кубок Европы. Неплохая заявка на успех, не так ли?

Расписание чемпионата мира — 2025

Чтобы не упустить важные выступления и результаты, предлагаем изучить расписание ЧМ-2025. Время начала соревнований – московское.

Расписание чемпионата мира — 2025



20 августа, среда:

15:00. Личное многоборье. Квалификация.



21 августа, четверг:

15:00. Личное многоборье. Квалификация: булавы, лента.



22 августа, пятница:

20:30. Личное многоборье. Финал.



23 августа, суббота:

20:00. Групповое многоборье. пять лент, три мяча и два обруча.



24 августа, воскресенье:

17:00. Личный зачёт. Финал упражнения с обручем, с мячом;

18:50. Групповой зачёт. Финал упражнения с пятью лентами;

20:00. Личный зачёт. Финал упражнения с булавами, с лентой;

21:50. Групповой зачёт. Финал упражнения с тремя мячами и двумя обручами.

Официальных трансляций ЧМ-2025 в России, увы, не будет.