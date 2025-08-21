«На ЧМ-2025 было уже не страшно». Интервью с главным героем сборной России по плаванию

Прочитав в заголовке про главного героя, вы, возможно, удивитесь, что речь пойдёт не о ветеране и стержне всей сборной Кирилле Пригоде, не о Клименте Колесникове, которому удалось взять в Сингапуре личное золото, не о Мироне Лифинцеве и даже не об удивившем всех Егоре Корневе.

При всём уважении к успехам каждого из ребят, триумфа в эстафетах не было бы без Дарьи Клепиковой, которая в Сингапуре выдала какой-то нереальный объём работы. Спортсменка суммарно выходила на старт 12 раз! При этом она и выдавала мощнейшие личные финалы, в которых на равных сражалась с мировой элитой, и тянула на себе сборную в эстафетных заплывах.

Кто-то скажет, что пятые места на чемпионате мира – это не повод для радости, но Клепикова каждый раз в борьбе выдавала не просто личный рекорд, а устанавливала новый рекорд России. При этом сама спортсменка сетует, что хотелось бы большего, и всё, что было в Сингапуре – это лишь задел, ступенька на пути к по-настоящему большим свершениям и медалям чемпионата мира.

Ну и как не сказать, что именно она главный герой?

«Мне уже не страшно»

– Вы сейчас в Воронеже? Приятно вернуться в родной город после яркого выступления на чемпионате мира?

– Конечно, я соскучилась по дому, по близким. Много радостных эмоций, приятно их разделить с родными людьми.

– А существует ли комьюнити спортсменов из Воронежа? Вы знакомы, например, с Ангелиной Мельниковой?

– С Ангелиной не общалась. Слежу за лёгкой атлетикой, знаю Светлану Аплачкину и Эмилию Тангару, следила за ними по телевизору на чемпионате России.

– За воронежским «Факелом» не следите?

– Нет, футбол почти не смотрю. Мне больше по душе циклические, олимпийские виды спорта.

– Если сравнивать водные виды спорта и лёгкую атлетику, справедливо будет сказать, что пловцы в привилегированном положении? Легкоатлеты о допусках на крупные старты, тем более о выступлениях в эстафетах, могут только мечтать.

– Согласна, нам повезло. Очень хочется поблагодарить руководство нашей федерации, президента Дмитрия Аркадьевича Мазепина и всех, кто участвовал в переговорах, дал нам возможность участвовать в соревнованиях. Надеюсь, и другие виды спорта вскоре будут участвовать в международных стартах. Таких видов спорта уже много, надеюсь, вскоре будет ещё больше.

– Как вы сохраняли мотивацию на время отстранения российских пловцов?

– У нас была конкуренция на внутренних стартах. Мы наблюдали за зарубежными спортсменами и их секундами, хотелось не отставать, тоже показывать такие же быстрые секунды. У меня как раз сильный прогресс произошёл в последние два-три года.

– То есть держали себя за счёт виртуального соперничества?

– Скорее, да. Всё-таки в нашем виде спорта мы можем оценить, как плывут соперники по времени, конкурировать условно, на дистанции.

– Если говорить о соперничестве внутри страны, бо́льшую часть времени главная дуэль была с Марией Каменевой?

– Маша взяла перерыв в спорте недавно, она ждёт ребенка. Так что, скорее всего, сейчас с Дарьей Трофимовой. Но если брать 2023 год и раньше, то с Машей, да, тогда она показывала очень быстрые секунды.

– Многие отмечают, что ЧМ в Будапеште помог адаптироваться к обстановке на международных стартах после долгой паузы. Вы с этим согласны?

– У меня остались очень разные впечатления от турниров в Сингапуре и в Будапеште. В Будапеште было куда более волнительно. И выход на старт, и сама дистанция. Волновалась насчёт соперниц. Сейчас было разве что лёгкое волнение, причём скорее мотивация – выступать вместе с такими сильными и опытными спортсменами, мировыми звёздами. Но мне уже не страшно, после Будапешта во мне гораздо больше уверенности в своих силах.

– Получается, в Венгрию ехали, не понимая своего места на мировой арене?

– Верно, не знала свой реальный уровень, боялась, не знала, как нас примут. Сейчас уже всё спокойно было, в Сингапур ехали с чётким пониманием требований и задач.

Дарья Клепикова помогла российской команде взять серебро в смешанной эстафете на ЧМ Фото: Lintao Zhang/Getty Images

– Говоря о том, как примут, как я понял, никаких эксцессов в принципе и не было?

– Всё спокойно, общение с соперниками хорошее. Так же, как и в Будапеште – спокойно. Какие-то страхи были в голове, но всё нормально.

– С кем-то хотелось поближе пообщаться? С Кэти Ледеки, Саммер Макинтош, другими звёздами…

– Я за всеми, разумеется, наблюдала со стороны, кто как разминался, готовился к старту, но поговорить не решалась. На самом деле, хотела бы, мне есть что спросить, может, наберусь храбрости и поговорю.

– Языковой барьер мешает?

– Нет, английский у меня нормальный, просто пока что смущаюсь.

«Был момент, когда пропала мотивация»

– Кто ваш кумир в плавании сейчас? И кто был им в детстве?

– Сейчас именно кумира уже нет, я слежу за всеми, наблюдаю, что-то подмечаю. Многие поражают своими результатами, тренировками, подходом к делу. Не могу кого-то одного выделить. Раньше вот была шведка Сара Шёстрём. Помню, что всегда следила за её заплывами.

– Глядя на Сару, начали развивать баттерфляй?

– Мы, по сути, с ней одинаковые дистанции плаваем, наверное, она так повлияла на меня.

– Грустно, что её не было в Сингапуре?

– Есть такой момент. Хочется увидеть её, посоревноваться с ней. Хотя у меня уже был такой опыт, я плыла с ней в Казани в 2021 году на чемпионате Европы.

Сара Шёстрём Фото: Maddie Meyer/Getty Images

– В 2021 году на чемпионате Европы вы в 16 лет стали чемпионкой в эстафете. Наверняка рассчитывали на яркую международную карьеру, но затем всему нашему плаванию выдали бан почти на три полных года. Не было момента, когда опускались руки?

– Был момент, когда действительно казалось, что всё это никогда не закончится. Пропала мотивация, потому что все вокруг меня раскисли, не понимали, зачем вообще это всё. Такая обстановка влияла и на меня, но это был тяжелый период, который сделал всех нас сильнее.

– У вас же было 14 заплывов в Сингапуре?

– Изначально был план на 14, но я проплыла 12, два раза в эстафетах мне дали отдохнуть.

– В любом случае это огромный объём работы по российским меркам. Однако у мировых звёзд плавания программы бывают и более насыщенные, при этом и мировые рекорды, и медали в каждом заплыве… Как таким людям, как Майкл Фелпс или Саммер Макинтош, удаётся плавать всё подряд на высшем уровне?

– Я тоже стремлюсь к такому. Сингапур – это была большая проверка себя, своих сил. Я получила много знаний о себе, как лучше восстанавливаться после старта, как готовиться. Смогла всё это выдержать, значит, есть потенциал. Надо больше работать над выносливостью, искать психологический подход, уметь правильно отдыхать, быстро переключаться. Всё приходит с опытом.

– При этом главный тренер Андрей Шишин настаивает, что лучше один раз стать чемпионом мира, чем пять раз попасть в финал. Вы с ним в этом согласны?

– Если говорить про себя, то я постепенно улучшаю свои результаты и приближаюсь к этому моменту, стремлюсь к нему. Просто не всё сразу, всё должно быть постепенно. Сразу выиграть чемпионат мира было бы сложно, потом держать этот уровень… Пока что по ступенькам прогрессируем.

– Чисто теоретически, если бы отказались от одного из личных заплывов, удалось бы взять медаль на другой дистанции? Сбавить несколько сотых секунды?

– Кто теперь знает. Я и так плыла по личным рекордам, сложно сказать, можно ли было плыть быстрее. Трудно сказать, в плюс бы мне сыграл этот отдых или нет. Но я допускаю, что и в плюс. Если бы сначала, например, были 100 м кролем, а потом баттерфляй, я бы могла проплыть кроль быстрее и зайти в тройку. Шанс был. Однако сейчас можно только гадать на этот счёт.

– Общались с ребятами, у которых была минимальная программа в Сингапуре? Например, с Олегом Костиным, у него был только один заплыв за турнир, или Павлом Самусенко, который ждал дебюта до предпоследнего дня. Кому было проще, кому сложнее?

– Долго ждать своего шанса, сидеть и ждать тоже сложно, каждому по-своему тяжело. Но я рада своему раскладу, своему количеству дистанций, потому что знаю, что я могу. Это ответственность, которую беру на себя, однако вместе с тем она мне в чём-то и помогает. Наверное, не плыть вплоть до предпоследнего дня ещё тяжелее, мне было бы некомфортно, но у всех свои нюансы.

«Команда молодая, сильная. Всё впереди!»

– Вы характеризовали себя как интроверта, при этом вас выбрали капитаном женской команды. Сложно было настраивать подруг по команде, активно общаться, учитывая такие особенности характера? Почему именно вас выбрали капитаном?

– Для меня это было сначала неожиданно, но потом я подумала, что роль капитана мне подходит. Я со всеми девочками в хороших отношениях, у меня нет ни с кем конфликтов. Старалась со всеми девочками говорить, хотя бы банально разбавить обстановку, помочь им отвлечься от своих мыслей. Когда шла на эстафету, то пыталась зарядить девочек, замотивировать. Так что и неожиданная была роль, но вместе с тем и приятная. Выход из зоны комфорта. Я достаточно стеснительная, однако это было полезно и для меня, и для всех, надеюсь.

Дарья Клепикова Фото: РИА Новости

– Постепенно удаётся раскрываться в плане общения?

– Надеюсь, сейчас я сильно изменилась, выросла в ментальном плане. В тех же интервью раскрываюсь гораздо проще, со всеми общаюсь, нахожу легко контакт. Больше уверенности в себе — как в спорте, так и в жизни.

– В мужской сборной у нас было достаточно ребят с опытом крупных международных стартов и с именем на мировой арене. Женская обновилась почти полностью. Теперь уже вписали себя в элиту мирового плавания?

– Надеюсь, нас запомнят. Мы старались показать себя. Приятно, что говорят сейчас о прогрессе женской команды, пусть и не хватает личных медалей, но мы выходим в финалы почти на всех дистанциях, у нас у всех огромный потенциал для роста, запас сил. Команда молодая, сильная, всё впереди!

По себе точно скажу, что мне приятны разговоры о моём прогрессе, когда напоминают, что я была в финале на двух престижных дистанциях, заняла там пятое место, выплыла баттерфляем из 57 секунд, кролем – из 53, что это историческое достижение. Приятно это слышать.

– При этом аппетит приходит во время еды, и если сейчас финал и рекорд России – это здорово, то дальше все ждут личных медалей. Вы их тоже от себя ждёте?

– Да уже и сейчас хотелось побороться за медали. Я проплыла, меня все поздравляют, говорят, какой это нереальный результат, но всегда хочется большего. Все спортсмены – максималисты, нам всегда мало, и было обидно оставаться в шаге от медали. Зато есть дополнительная мотивация на следующий сезон.

– До Игр в Лос-Анджелесе три года. Есть понимание, как стать лучшей версией себя к Олимпиаде?

– Опыт приходит после каждого старта. Замечаю новые ошибки, лучше узнаю себя, ищу к себе подходы. С каждым соревнованием будет постепенный прогресс. Не скачок, а плавный рост.

– Какой главный урок усвоили по итогам чемпионата мира в Сингапуре?

– Поняла, что мне нужно эмоционально абстрагироваться, не тратить силы. Тяжело было стартовать столько дней подряд, это для меня был вызов, много нового узнала про себя. Во время прохождения дистанций технические ошибки тоже были, но я прежде всего выросла в плане психологии, потенциал для роста – там. Появилось больше понимания, как себя готовить к соревнованиям и как выступать уже по ходу.

– Зимний сезон для вас будет «разгрузочным»?

– Будем обговаривать все эти моменты с тренером. Главная задача – исправлять с тренером ошибки, работать на дистанцию.

«На музыку пока даже не хватает сил»

– Насколько долгим должен быть период восстановления после столь насыщенного чемпионата мира?

– Когда я только приехала домой, мне несколько дней было очень тяжело. Акклиматизация сказалась, я так соскучилась, мне всё было непривычно, что глаз был замылен. День-два даже температурила, искала баланс внутри себя. Много потратила сил, организм требовал отдыха. Весь август практически я живу в лайт-режиме, пока не плаваю, не тренируюсь, вернусь к работе только в конце месяца. Пока что полный отдых, ни о чём не думаю, восстанавливаюсь, сгоняю к друзьям развеяться.

– Вернулись к любимому фортепиано?

– Немного уже поиграла, но, честно, даже на пианино не хватает сил. Состояние было – закрыться в комнате и ничего не делать. Но это бывает у меня недолго. Немного подзаряжаю батарейки и снова становлюсь активной.

– Думали над тем, чтобы создать свою группу, позвав в команду других пловцов?

– Интересная идея! У нас и правда много кто увлекается музыкой – Саша Жигалов, Ваня Гирёв, Влад Гринёв, Андрей Жилкин. Я не против сделать вместе что-то прикольное, видела, как ребята занимаются творчеством, пишут песни, это классный способ провести время и отвлечься.

Дарья Клепикова Фото: РИА Новости

– Весёлая традиция внутренних российских стартов – забавные костюмы перед выходом на старт. У вас есть какие-то интересные идеи на этот счёт? Выйти, например, в стиле Билли Айлиш?

– Забавная мысль! Обычно это происходит перед Новым годом, на Кубке Сальникова. Если будет подходящий момент, конкурс или соревнования, где это будет разрешено – я с удовольствием. И спортсменам классно, и зрителям, я бы очень хотела. У меня было много мыслей, какие можно костюмы придумать, я креативный человек.

– Нужно добавлять в плавание больше элемента шоу? Как, например, в лёгкой атлетике.

– Надо думать в этом направлении. Прежде всего, работать над выходом на старт, над эстафетами. Собирать на каких-то соревнованиях эстафеты, например, не просто по областям, а как-то разбивать интересным образом, гонки придумывать необычного формата. Это добавило бы зрелищности и интереса как для зрителей, так и для самих спортсменов.

– Можно, например, провести драфт. Вы капитан одной эстафетной команды, Евгения Чикунова – другой. И по очереди выбираете себе девушек и парней.

– Примерно так у нас было на соревнованиях ISL, чтобы посмотреть, как спортсмены объединяются. Это было бы разнообразием для всех, эмоциональной разгрузкой. Важно немного отвлечься от рутины, выходить на старт с лёгкой головой.

– У вас на заставке в мессенджере кот. Он один у вас?

– Да, у меня один котик. Помню, выходила с тренировки 10 лет назад, и мне его подарили в новогоднем мешочке. Он разговорчивый парень, пушистый, весёлый.

– Главный кошатник во всей сборной – Евгений Рылов?

– 100%. Не представляю, как можно ухаживать за 13 котами сразу. Мне хватает и одного. Как ездить на соревнования? Звучит как шутка, но мы знаем, что это правда.