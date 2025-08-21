Страшный ливень «утопил» этап Бриллиантовой лиги. И как атлеты вообще соревновались?!

Поразительно, но даже в такую погоду были крутые результаты. Особенно у самого «обречённого» спортсмена.

Ожидания от этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне – крутейшая борьба, высокие результаты, возможно, даже рекорды. Реальность – сильнейший дождь, досрочный отказ именитых чемпионов от борьбы, попытка вычерпать руками воду из паза под планкой отталкивания в прыжковом секторе.

Но этап состоялся. И крутые результаты и сенсации тоже были!

Первая победа «обречённого»

Грек Эммануил Каралис в 10-й раз в нынешнем сезоне преодолел планку на высоте 6 м. Это фантастический, запредельный результат, который позволил бы ему ворваться в число главных шестовиков в истории. Однако Арман Дюплантис не оставляет ему шанса на сколь-нибудь значимые достижения.

Каралису остаётся довольствоваться турнирами, в которых шведский супермен не участвует. Как раз Лозанну Дюплантис решил пропустить, а греческий легкоатлет одержал красивую победу. Прыжки с шестом были вынесены из традиционной программы на стадионе на городскую площадь.

Организаторы установили там огромный купол, чтобы капризы погоды не помешали спортсменам, и в таких условиях Каралис прыгнул с третьей попытки на 6,02, одержав первую в карьере победу на этапе Бриллиантовой лиги. Казалось бы, ну как можно с такими прыжками в лучшем случае оставаться вторым? Но Дюплантис, летающий под 6,30, всегда превращает этот вопрос в риторический, а самого Каралиса – в обречённого.

Эммануил Каралис Фото: Michael Steele/Getty Images

Поражение олимпийского чемпиона

Зимний чемпион мира – 2025 американец Джош Хоуи провалил национальный отбор на ЧМ-2025 в Токио на дистанции 800 м. И у него теперь только один шанс попасть в столицу Японии – победить в финале Бриллиантовой лиги, который состоится в конце следующей недели в Цюрихе.

Чтобы попасть в число участников финала, Хоуи нужно было мощно пробежать в Лозанне. А один из соперников – олимпийский чемпион Эммануэль Ваниони, про которого сложно вспомнить, когда он в последний раз проигрывал. 21-летний кениец гениально бежит 800 м и всегда выбирает правильную тактику.

Джош Хоуи Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Но в этот раз Ваньони ошибся. Второе место он вырвать в жёсткой борьбе сумел, однако догнать Хоуи, который красиво выкатил с четвёртого места на первое, не было никаких шансов. И Джош остаётся в борьбе!

Ноа Лайлз снова проиграл

Мужской забег на 100 м в Лозанне собрал не сильнейший, но очень классный состав. Олимпийский чемпион американец Ноа Лайлз, ямайцы Облик Севилл и Акким Блейк, южноафриканец Акани Симбине.

Лайлз вновь проиграл старт, однако продемонстрировал мощнейшее набегание. Впрочем, всё это – за спиной Севилла, который буквально прорезал стену дождя и выдал 9,87! Для такой погоды – феноменальный результат, особенно если учесть, что больше никто не выбежал из 10 секунд.

Севилл – красавчик, а Лайлз явно готовится выдать свой максимум в Токио. В социальных сетях он поделился высказыванием апостола Павла из Послания к Галатам, смысл которого сводится к тому, что нужно довольствоваться малым, тогда в нужное время и большое пожнёшь.

Ну, Токио покажет. Тем более что лидер сезона ямаец Кишане Томпсон этап в Лозанне решил пропустить из-за микротравмы.

Из остальных результатов стоит выделить победу американца Корделла Тинча в барьерном спринте – в сложнейших условиях он в очередной раз разменял 13 секунд; в женском барьерном спринте очень круто выглядела нидерландка Надин Виссер, опередившая даже американку Масе Расселл.

Британка Кили Ходжкинсон вновь выиграла забег на 800 м. Она не особо упиралась в кошмарную погоду, но побила давний рекорд соревнований, принадлежавший легендарной Марии Мутоле.

Дождь затопил прыжковый сектор

В прыжковом секторе украинка Ярослава Магучих не взяла ни одной высоты, но и не особо расстраивалась по этому поводу. А первое место на высоте 1,91 поделили трое: немка Хонзель, австралийка Олислагерс и полячка Жодзик.

В секторе для мужских прыжков в длину сенсационную победу одержал представитель Узбекистана Анвар Анваров. Победный прыжок у него в залитом водой секторе получился скромным – всего на 7,84 м. Однако в таких условиях даже совершать прыжки решались далеко не все.

Ямаец Таджай Гэйл перед своей последней попыткой попросил судей вытащить планку для отталкивания из паза и вычерпать оттуда воду. В ход пошли и разметочные фишки, и швабра для выравнивания песка, и руки. Но сильнейший дождь заполнял паз заново. Кадры попали в трансляцию и стали хитом. А Гэйл рискнул и прыгнул, едва не получив травму. В итоге он остался на третьем месте и вряд ли когда-то забудет, что творилось в Лозанне.