Трагедии в горах, почему альпинистов так редко спасают, печальные истории Натальи Наговицыной, Лауры Дальмайер и других

Зона смерти. Почему попавших в беду альпинистов так редко спасают?
Михаил Чесалин
Трагедии в горах: почему альпинистов редко спасают
Аудио-версия:
История российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы, заставляет серьёзно задуматься.

Внимание всей страны в последние дни привлекла история российской альпинистки Натальи Наговицыной. 47-летняя женщина сломала ногу во время спуска с пика Победы (высота – 7439 м, Кыргызстан) и застряла на высоте около 7000 м на морозе, почти без еды и возможности двигаться.

Спасти альпинистку невероятно трудно. Операция продолжается уже около недели, но пока все попытки тщетны. Не помог даже вертолёт – машина в тяжелейших погодных условиях и на сложнейшем рельефе совершила жёсткую посадку, и помощь потребовалась уже самим спасателям.

Пик Победы

Пик Победы

Фото: Wikimedia Commons

По оценкам экспертов, шансы на то, что Наталью удастся вернуть на землю живой, стремятся к нулю. И хотя всем до последнего хочется верить в чудо, статистика – вещь жестокая. Подобные трагедии происходят нередко. И, как бы цинично это ни звучало, пострадавших порой даже не пытаются спасти.

Это не жестокость, а холодный расчёт.

Горы забирают жизни

Альпинизм можно считать видом спорта или экстремальным развлечением, ярким хобби или образом жизни. Но всем, кто занимается им на хоть сколько-то серьёзном уровне, известно одно: альпинизм – дело смертельно опасное.

Особенно престижным у альпинистов считается покорение самых высоких вершин на планете – семитысячников и восьмитысячников, то есть гор, вершина которых расположена на высоте 7000 и 8000 м соответственно.

Альпинисты во время восхождения

Альпинисты во время восхождения

Фото: istockphoto.com

У каждой такой горы есть неофициально рассчитываемый «процент смертности», то есть соотношение поднявшихся на вершину альпинистов и погибших во время восхождения. У самых сложных гор этот показатель превышает 20%. То есть чисто статистически если на штурм вершины пойдёт группа из 10 человек, то обратно вернутся только восемь. Для исхоженного, казалось бы, вдоль и поперёк Эвереста этот показатель превышает 5% (погибает каждый 20-й альпинист). Для пика Победы это около 8%.

Примерьте на себя: отправились бы вы в какое-нибудь путешествие, если бы знали, что можете погибнуть с вероятностью 5%? Вряд ли. Но альпинисты – особые люди. Их эти цифры не пугают, даже если смерть проходила совсем рядом с ними. Муж Наговицыной погиб во время восхождения, и Наталья тщетно пыталась до последнего его спасти. Да и у погибшей недавно в горах немецкой олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер молодого человека забрали горы. Но и Лаура после этого альпинизм не бросила.

Это важно объяснить перед тем, как переходить к описанию практических опасностей пребывания в горах. Поскольку то, что для нас с вами, сидящих в уютных креслах, риск и смертельная опасность, для альпинистов – мечта, подвиг, цель жизни и порой какой-то романтический фатализм.

Почему альпинисты погибают?

Если глобально рассуждать о причинах трагедий во время восхождения в горах, то можно выделить три: недостаточная подготовка, избыточный риск и невезение. Конечно, при должном уровне подготовки и осторожности можно снизить вероятность катастрофы, но обнулить её полностью нельзя.

Эверест

Эверест

Фото: istockphoto.com

В основном альпинисты в горах гибнут из-за схода лавин и падений. Нельзя сбрасывать со счетов и высотную болезнь: иногда она напрямую приводит к отёку мозга или лёгких и гибели человека, а иногда просто ослабляет его настолько, что он теряет контроль, срывается с высоты и погибает.

Кто-то при первых признаках опасности (например, ухудшающейся погоде или угрозе схода лавины) поворачивает назад, чтобы недели, месяцы или годы ждать следующей попытки покорить вершину. А кто-то, несмотря ни на что, продолжает восхождение. Одним везёт достичь цели, и про них слагают легенды. Другие не справляются, погибают и навеки остаются в горах.

Каждый альпинист в трудный момент сам делает свой выбор.

Почему альпинистов так редко спасают?

Точной статистики тех, скольких альпинистов из числа попавших в беду спасли, а скольких – нет, по всей видимости, не существует. Но есть ощущение, что процент тех, кому оказать помощь просто не смогли, довольно велик.

Всё дело в том, что альпинисты, забирающиеся на высокие горы, делают это на пределе своих физических возможностей. Есть даже понятие «зона смерти», которую, как правило, отсчитывают от высоты 8 тыс. м, – там человек уже не получает достаточного количества кислорода из разреженного воздуха. Пульс растёт, как и частота дыхания, зрение затуманивается, силы мгновенно иссякают. Человек едва может контролировать своё собственное тело.

Можно ли в таких условиях выносить другого обездвиженного человека на своих плечах, особенно в условиях сложного рельефа и плохой погоды? Практически – нет. А ведь спасать пострадавшего нужно буквально голыми руками: на высоту не заберётся ни вертолёт, ни снегоход, и даже какие-то специальные приспособления занести получается с трудом.

Альпинисты во время восхождения

Альпинисты во время восхождения

Фото: istockphoto.com

В таких условиях возникает риск для жизни уже самих спасателей. И, безусловно, приходится оценивать обстановку. Если реальных возможностей спасти пострадавшего с большой высоты нет, операцию останавливают.

Даже тем, кто ни разу не ходил в горы, известно, что альпинисты на маршрутах порой встречают тела своих погибших ранее коллег. Тела с большой высоты обычно не спускают – это дорого, сложно и просто нецелесообразно. Да и сами погибшие при жизни могли завещать оставить себя в горах, как это сделала, например, Лаура Дальмайер. Нередко они служат ориентирами, но всегда – напоминанием о том, как опасно для жизни это увлечение.

Каждый раз, когда происходит трагедия в горах, хочется надеяться на чудо. Однако суровая статистика говорит, что чудеса случаются очень нечасто.

