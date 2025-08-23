Трагедия в горах. Российская альпинистка погибла, не дождавшись помощи

Наталья Наговицына скончалась на той же высоте, что и её муж четыре года назад.

История, у которой не могло быть чудесного финала, закончилась ожидаемо грустно: российская альпинистка Наталья Наговицына, получившая травму ноги при спуске с пика Победы в Кыргызстане, погибла.

Более 10 дней она провела в ожидании помощи в лютых погодных условиях, но операция по её спасению была прекращена – жизнями десятков людей рисковать уже не было смысла.

Кто такая Наталья Наговицына?

47-летняя Наговицына – уроженка Пермского края, она работала в структуре Центризбиркома и занималась системами для автоматизированного голосования. Она вместе с мужем увлекалась альпинизмом и горными трейлами.

С 2016 года Наговицына совершала серьёзные восхождения. В августе 2021 года Наталья вместе с мужем Сергеем в составе международной группы альпинистов отправилась покорять пик Хан-Тенгри («семитысячник», расположенный на стыке границ Казахстана, Кыргызстана и Китая).

В силу обстоятельств они отстали от основной группы, а при попытке продолжить путь у Сергея случился инсульт. Но тогда у Натальи была рация, сама она была здорова и без травм, а потому пыталась помочь мужу добраться до более-менее безопасного укрытия. Она по рации сообщила в лагерь о том, что произошло, и врачи убедили её оставить Сергея и начать спуск.

Наталья оставила супруга на высоте 6800 м, а сама начала спускаться вниз. Она встретилась со спасательной группой на высоте 6000 м и получила помощь. Эвакуировать тело Сергея Наговицына группа не смогла из-за погодных условий, а спальный мешок, в который укутали труп, ветром сдуло в пропасть.

Что случилось на пике Победы?

Однако даже такая трагедия не заставила Наталью забыть о своём увлечении – это её выбор. Спустя год Наговицына вновь поднялась на Хан-Тенгри, установила памятную табличку о муже и выпила квас, выполняя его последнюю просьбу. Съёмки с этого восхождения легли в основу фильма «Остаться с Хан-Тенгри».

Летом 2025 года Наталья Наговицына в составе международной группы предприняла попытку восхождения на пик Победы – самую опасную из всех вершин Тянь-Шаня. В базовом лагере с ней к покорению вершины готовились россиянин Роман Мокринский, немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья. С последним они познакомились, кстати, во время того самого восхождения на Хан-Тенгри, когда погиб муж Натальи.

Наталья Наговицына Фото: Из личного архива альпинистки

25 июля после нужного времени в базовом лагере началось само восхождение. Оно получилось удачным, но нужно было ещё спуститься. Что конкретно произошло во время спуска, вряд ли когда-либо будет известно. Факт в том, что 12 августа на высоте примерно 6900 м Наговицына получила серьёзную травму ноги, в результате чего самостоятельно передвигаться не могла.

Мокринский начал спуск к базовому лагерю – он и сообщил о случившемся, а Зигмунд и Синигалья, которые были впереди, в итоге поднялись обратно к Наталье, оставили ей спальный мешок, газовую горелку, запасы еды и воды. Однако этот подъём стоил жизни итальянцу, получившему сильное обморожение конечностей. Поначалу у Луки и Гюнтера ещё были силы спуститься к штурмовому лагерю, а затем – предпринять попытку вновь подняться к россиянке. Но 15 августа Синигалья скончался – его тело до сих пор находится в одной из пещер.

Операции по спасению Наговицыной начались 16 августа, когда на помощь ей бросились разные группы альпинистов. Но из-за погодных условий все вынуждены были вернуться в свои лагеря. МЧС Кыргызстана отправил за россиянкой вертолёт, однако МИ-8 совершил жёсткую посадку, в результате которой травмы получили пилот и один из спасателей. На помощь им вылетел другой вертолёт, который смог забрать пострадавших.

Наталья Наговицына Фото: Из личного архива альпинистки

19 августа спасательные операции возобновились, но через два дня были прекращены. Рисковать десятками жизней ради одной не было смысла. Уже 22 августа стали появляться сообщения, что на съёмке с дрона видно, что Наталья не подаёт признаков жизни. А 23 августа канал Shot опубликовал сообщение о гибели альпинистки.

История и не могла закончиться иначе – успешных примеров эвакуации пострадавших при спуске с пика Победы не было.

Общество в оценке ситуации с Натальей Наговицыной разделилось, и это тоже было ожидаемо. Трагедия уже случилось, человека не вернуть. Последствия же долго будет ощущать на себе сын Натальи и Сергея Наговицыных – мало того, что он потерял родителей при таких обстоятельствах, так теперь и немалый счёт от МЧС Кыргызстана за поисковые операции должен закрыть.