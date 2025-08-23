Наша сборная была самой сильной и легко подтвердила свой статус. У ребят большое будущее!

Российские шахматисты разгромили всех на юношеской Олимпиаде. Как им это удалось?

В далёкой Колумбии грандиозной победой сборной России завершилась юношеская Олимпиада до 16 лет. Подопечные тренеров Евгения Томашевского и Александра Рязанцева, сплошь вундеркинды-гроссмейстеры, выиграли вообще все свои матчи, оставив далеко позади всех конкурентов. Такой доминации в истории юношеской Олимпиады ещё не было!

Это девятая в истории победа юношеской сборной России на этом престижном турнире. Пару раз, конечно, было, что победители сильно отрывались от преследователей, однако чтобы выиграть вообще все матчи – это нечто!

Российская команда с запасом взяла первые четыре поединка, в том числе с китайцами, которых разгромили всухую. Потом с большим преимуществом одолели сильный Узбекистан, а затем пришла пора очень сложных битв – прямые конкуренты сопротивлялись изо всех сил.

В 6-м туре противниками сборной России стали законодатели мод в современных шахматах – индийцы. Посланникам родины шахмат не удалось собрать в Колумбию свой дрим-тим (раньше ведь за юношескую сборную Индии выступал и действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу, и его товарищ по сборной Рамешбабу Прагнанандха), но они сделали очень хитрый ход в рамках правил – высадили игрока с относительно небольшим рейтингом на первую доску, при этом максимально укрепив остальные. И все матчи до битвы с Россией успешно выигрывали «хвостом».

Столкнувшись с подобной лукавой заменой, россиянка Анна Шухман потерпела поражение, однако на остальных досках наши шахматисты показали характер – в итоге 2,5 на 1,5 в пользу сборной России! Вничью сыграл Савва Ветохин, а Иван Землянский и Артём Усков взяли свои партии. Хотя с индийской девочкой Ване пришлось серьёзно побороться!

Иван Землянский (Россия) — Пришита Гупта (Индия)

Шахматная Олимпиада U16. 6-й тур

Юношеская сборная России с шестью победами захватила лидерство, однако расслабляться было рано – впереди маячил матч с Казахстаном, последним мощным конкурентом. Шахматы в Казахстане пребывают на подъёме, и, хоть нашим южным соседям не удалось привезти своего самого сильного юниора (считается, что юношу не отпустила одного его строгая мама, которая любит всё контролировать), однако в остальном состав у казахов подобрался очень достойный – сплошные перспективные мастера.

В схватке с Казахстаном не выдержал напряжения Артём Усков, который до этого выиграл все партии, но его подстраховали товарищи. Ничья у Саввы Ветохина, победы у Анны Шухман и Ивана Землянского – фактически этот матч и подвёл черту под турниром. Кстати, против Ани в этом матче играла очень сильная юниорка Эльназ Калиахмет, которую ни много ни мало называют надеждой женских шахмат Казахстана. Но россиянка справилась.

Анна Шухман (Россия) — Эльназ Калиахмет (Казахстан)

Шахматная Олимпиада U16. 7-й тур

Однако российская команда, даже одержав решающую победу, не снижала напора – следом разгромлены были второй состав Казахстана и команда Беларуси. Девять побед из девяти, тотальная доминация!

В личном зачёте российские гроссмейстеры выступили блестяще: Иван Землянский – 7,5 из девяти возможных очков, Савва Ветохин и Артём Усков – по восемь из девяти и Анна Шухман – семь из девяти.

Грандиозная и историческая победа наших юных чемпионов, с которой началось возвращение российских сборных на международную арену. Теперь слово – за женской сборной страны, которая уже осенью 2025 года будет бороться за золотые медали командного чемпионата мира!