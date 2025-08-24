Трофей, которого у «Зенита» всё ещё нет. ЦСКА выиграл Суперкубок России по гандболу

В субботу, 23 августа, на старте нового гандбольного сезона состоялся матч за Суперкубок России между чемпионом страны санкт-петербургским «Зенитом» и обладателем Кубка страны московским ЦСКА. И впервые с 2014 года Суперкубок России выиграла команда, ставшая обладателем Кубка России. Для столичной команды это уже третий трофей подряд. Первый Суперкубок прервал чеховскую гегемонию, третий – отнял у «Зенита» требл.

Но как армейцам удалось взять реванш за неудачу в чемпионате?

Гандбол. Суперкубок России — 2025



«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 27:35 (15:20)



(Ионов — 8, Гирик — 7, Шишкарёв, Москаленко — по 5)

Подготовка к сезону

Столичная команда провела сборы в Кисловодске, где опробовала новые связки, ведь изменения в составе оказались довольно обширными. Армейцы приобрели молодых игроков, которые уже успели себя зарекомендовать, причём покупки были не только внутри страны, но и за её пределами. А ещё – сыграли в предсезонном турнире в Бресте на Кубке Белгазпромбанка, где одолели будущих оппонентов за Суперкубок и взяли трофей.

Что касается «Зенита», то после победы в чемпионате и в SEHA-лиге команда провела сборы на Чёрном море, а после отправилась в Беларусь. А вот изменения в составе были совсем точечные и минимальные, поэтому «химия» команды совсем не пострадала.

На поле — сильнейшие?

Начало встречи, как и ожидалось, было по-настоящему бойким. Команды не ошибались, а значит, не давали шанса друг другу вырваться вперёд. Двусторонняя слаженная игра не только в атаке, но и в обороне сразу дала понять – действуют сильнейшие. Потери – минимальные, скорости – высочайшие, комбинации – отработанные. И если бы весь матч проходил именно так, то смело можно было сказать – российский гандбол набирает обороты!

Однако после нескольких сейвов Вадима Богданова подряд чемпионы страны немного «поплыли». Стали ошибаться в атаке. Оборона уже не была такой слаженной. Механизм нарушился. Оторвавшись на четыре гола, армейцы своё преимущество уже не упустили. Блестящие завершения Юлиана Гирика и Дмитрия Ионова, скрашенные передачами Валентина Воробьёва, оставили мокрый след на обороне петербургской команды. К тому же ЦСКА забил гол в раздевалку, и команды уходили на перерыв со счётом 20:15.

Юлиан Гирик Фото: rushandball.ru

Армейский задор

Второй тайм команды начали с разным настроением. Москвичи – с улыбками, петербуржцы – со злостью. Но, как бы сильно петербургская команда не хотела отыграться, ничего у них не получалось. Попытки сравнять счёт с помощью увеличения темпа игры наказывались ответными контратаками. И даже кураж, который поймал Иван Шаров на ленточке, не помог команде хоть немного сократить отставание. Тот «Зенит», что взял чемпионство страны и SEHA-лигу, рассыпался прямо на глазах зрителей. В реабилитацию поверить было сложно. Реванш за поражение в чемпионате страны у армейцев получался даже более уверенным, чем могли себе представить болельщики ЦСКА.

Несмотря на обновлённый состав, комбинации армейцев выглядели намного более качественными и слаженными. Команда начинала каждую новую атаку с искрой, которую впоследствии удавалось превратить в полноценный огонь. Но один из пунктов, в котором москвичи точно выглядели слабее – это взаимодействие с линейным игроком. А такой ключик к взлому защиты соперников – один из самых работающих в современном гандболе.

«Зенит» в атаке Фото: rushandball.ru

Дорогу молодым

Время близилось к концу. За 15 минут до конца матча ЦСКА вёл 28:19. Отличный момент для пробы молодых игроков, не так ли? Если что-то пойдёт не так, то всегда можно выпустить обойму основы. И именно этим решил заняться главный тренер москвичей Олег Ходьков. И если Даниил Масленников, прибывший из французского «Безансона», был в игре с первых её минут, то молодое дарование Иван Ерканов только получил своё игровое время. Чуть позже к нему присоединились Владислав Филимонов, Алексей Курочкин и Егор Чернов.

И ребята не подкачали! Несмотря на столь высокий уровень игры, новички армейцев выглядели ничуть не хуже своих матёрых соперников, а в некоторых моментах – даже лучше. Хотя каждый из них годился в сыновья вратарю Вадиму Богданову.

Даниил Москаленко Фото: rushandball.ru

Армейцы показали отличную физическую подготовку. В моменты, когда чемпионы страны старались быть на коне, игра ЦСКА была захватывающей, обворожительной и достойной. Юлиан Гирик – всё ближе к своей лучшей форме, Даниил Москаленко стремительно ворвался в российский гандбол благодаря скоростной и неординарной манере игры, а Валентин Воробьёв зарекомендовал себя как надёжный лидер команды.

Олег Ходьков качественно подготовил свою команду к первой встрече сезона, и благодаря его усилиям ЦСКА стал первым, кто взял Суперкубок, не будучи действующим чемпионом России. Это уже третий трофей в коллекции армейцев. А у «Зенита» такого трофея по-прежнему нет.