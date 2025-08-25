«Всем понятно, что победила Россия, а не какая-то левая страна». Яркие итоги ЧМ по гребле

В минувшее воскресенье, 24 августа, в Милане, Италия, завершился 50-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ –очередной триумфальный турнир для Захара Петрова. Но в Италии из наших отличился не только он.

Рассказываем о главных победах российских гребцов.

«Я смог, я выдержал!»

Восхождение Захара Петрова на гребной Олимп началось на Играх-2024 в Париже, где 22-летний спортсмен дважды остался с самой обидной «деревянной» медалью. Однако уже спустя месяц Петров доказал всем, что заслуживал золото Олимпиады не меньше остальных. В Самарканде он впервые стал чемпионом мира, а после – взял ещё два титула. На юбилейный турнир в Милане россиянин приехал в статусе трёхкратного чемпиона мира и одного из главных фаворитов соревнований.

Захар Петров Фото: РИА Новости

Именно Петров открыл счёт медалям сборной России (формально, конечно, сборной нейтральных атлетов) на итальянском чемпионате. В соревнованиях каноэ-одиночек на 500 м он на 0,44 секунды опередил чеха Мартина Фукса и на 1,11 молдавского спортсмена Сергея Тарновского.

«Гонка была для меня очень важной, я подтвердил своё лидерство. Было волнительно, но я справился со своими эмоциями. Самым сложным было удержать это лидерство. Я сразу вырвался вперёд, мне нужно было удержать соперника. Я смог, я выдержал этот напор», – радовался Петров.

Однако на одной медали Захар не остановился. В последний день турнира в каноэ-двойке с опытнейшим 39-летним Иваном Штылем, которого в прошлом году не допустили к участию в Олимпийских играх, он принёс стране ещё одно золото. Российский дуэт опередил китайских соперников на одну секунду. Эта медаль стала пятой золотой в карьере Петрова и 18-й – для Штыля!

«Честно говоря, соперники подросли. Видно, что уровень на дистанции 500 м растёт. Спортсменов и экипажей появляется больше, мы это заметили в предварительных заездах. Гонка прошла хорошо, весь коллектив сборной сработал на пять с плюсом, за что им спасибо. Честно, тяжело работать, но тем приятнее эта победа», – оценил результат многоопытный Штыль.

«Если сравнивать этот чемпионат мира с прошлогодним, то в Милане было куда тяжелее победить, соперники целенаправленно готовились к этому старту и намного лучше готовы. Все соперники относились к нам нормально, только позитивные эмоции. Когда поднимался не российский флаг и играл не российский гимн, я не сильно был удручён этим. Я показал наивысший результат. Все понимали, что победила не какая-то левая страна, а представитель России. Надеюсь, скоро мы снова будем выступать под своим флагом и с гимном», — подвёл итоги турнира Захар Петров.

Иван Штыль и Захар Петров Фото: РИА Новости

Безусловно, сейчас Петров — главная звезда и надежда сборной России в гребле на байдарках и каноэ. Ему только 23, впереди ещё больше побед и не только в нейтральном статусе. Настанет момент, когда Захар поднимет над головой флаг России и споёт гимн на высшей ступени пьедестала.

«Боролся до конца»

Но не только медалями Петрова пополнялась копилка сборной. Да, золота больше не было, однако две бронзы не менее ценны.

На дистанции 200 м отличился ещё один молодой российский каноист – Сергей Свинарев. 23-летний спортсмен выиграл бронзу, уступив доли секунды чуть более опытным узбеку Артуру Гулиеву и испанцу Пабло Гранье.

«Это мой первый взрослый чемпионат мира. Так что очень даже рад результату. Конечно, метил выше. Думал, получится. Но не всегда погодные условия позволяют исполнить план. Боролся до конца, так что пока это самый запоминающийся результат в моей карьере», — отметил Свинарев.

Сергей Свинарев Фото: РИА Новости

Самой юной обладательницей медали из сборной России стала Екатерина Шляпникова. 19-летняя каноистка уже является двукратной чемпионкой мира. В Самарканде в командных заплывах она дважды выиграла золото. А в Милане впервые взяла личную медаль – бронзу на дистанции 200 м, уступив победительнице украинке Людмиле Лузан 0,5 секунды.

В Федерации каноэ России выступление спортсменов назвали стабильным, но наивысшей оценки от руководства команда не получила.

«Выступление каноистов стабильное, это самое главное. На твёрдую четвёрку, но есть над чем работать», — заявил глава федерации Евгений Архипов.

Чемпионат мира в Милане показал, что в сборной подрастает сильнейшее поколение каноистов. Петров, Свинарев, Шляпникова в свои юные годы громко заявляют о себе на мировой арене. Если так пойдёт и дальше, то нас ожидает яркое полноценное возвращение России с флагом и гимном.