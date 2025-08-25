Верить в трагедию пока не хочется. Но ни близкие, ни полиция найти Николая Свечникова не могут.

Российский пловец пропал во время соревнований в Турции. Что об этом известно?

В Турции во время межконтинентального заплыва из Азии в Европу, возможно, произошла трагедия с российским участником. Тренер из Москвы Николай Свечников прыгнул в воду, как и ещё почти 3000 пловцов, но стал единственным, кто не финишировал. Что известно на данный момент?

Когда состоялся заплыв?

Заплыв на 6,5 км по течению пролива Босфор состоялся 24 августа. Участники отправились на дистанцию в девять часов утра. Всего в заплыве приняли участие примерно 3000 спортсменов-любителей, в том числе почти 500 человек из России.

Старт дистанции располагался на азиатской стороне Стамбула от причала Канлыджа, а финиш – вниз по течению у причала Куручешме на европейской стороне мегаполиса. Единственным, кто не финишировал, стал россиянин Николай Свечников. О пропаже 29-летнего москвича стало известно спустя примерно 10 часов после старта. Его вещи в камере хранения остались нетронутыми.

Точной информации, когда именно Николай пропал из виду, нет. Данные разнятся. Факт в том, что Свечникова на финише не было.

Когда Николая Свечникова стали искать?

Родные пловца обратились в полицию сразу после того, как сами узнали, что он не финишировал. По данным телеграм-канала Baza, турецкая полиция посоветовала им ждать утра 25 августа. Полиция Стамбула сообщает, что поисковые работы начались ещё в 16 часов 24 августа, однако родственники утверждают, что никакой активности в этом плане они не заметили.

«Поступила информация, что Николай Свечников пропал в ходе заплыва в Босфоре. На данный момент официальной информации от турецкой стороны по этому вопросу не поступало», — сообщили ТАСС в Генконсульстве России в Стамбуле. Российское диппредставительство готовит официальный запрос в компетентные органы Турции для выяснения обстоятельств происшествия.

Кто такой Николай Свечников?

Николай Свечников – тренер по плаванию в собственной школе, которая зарегистрирована в Москве.

Николай Свечников Фото: из личного архива Николая Свечникова

Вот что он пишет о себе на сайте Яндекс.Услуги:

«Научил плавать более 500 учеников. Мастер спорта России по плаванию. В 2019 году стал чемпионом на открытой воде в соревнованиях «Кубок Чемпионов». Опыт работы в качестве тренера более восьми лет. Я заинтересован в вашем результате не меньше, чем в своём – мы станем одной командой и добьёмся успеха вместе!

Я передам вам весь опыт, который накопил за годы тренировок, будучи профессиональным спортсменом. Я научу вас осознанному плаванию — чувствовать воду, понимать и применять законы гидродинамики для того, чтобы плыть легче и эффективнее».

На сайте с приказами о присвоении звания «мастер спорта» документ по Николаю Свечникову найти не удалось. В любом случае тренер по плаванию – далеко не обычный любитель, который плавает лишь несколько дней в году.

Что могло случиться?

Версий случившегося может быть множество. Окончательный ответ будет дан только после того, как поиски Николая принесут результат.

Мог случиться сердечный приступ, могла произойти судорога, мог быть случайный удар от другого участника.

Но только одну версию – отсутствие должной квалификации – можно отмести сразу. Более того, квалификация Свечникова наверняка была выше, чем у 95% участников.

Остаётся надеяться, что Николай найдётся живым.