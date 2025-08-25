Главная звезда художественной гимнастики — бывшая россиянка. А наших опять не пустили!

Обидно не только за девочек из России, но и за Алину Горносько из Беларуси. Она могла бы пошуметь на ЧМ-2025 в Рио-де-Жанейро.

В минувшее воскресенье, 24 августа, в Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился чемпионат мира по художественной гимнастике – 2025. И первый крупный старт после Олимпиады в Париже подтвердил статус сильнейших.

«Я очень счастлива»

Лучшей гимнасткой планеты вновь стала Дарья Варфоломеев. Член сборной Германии родом из Барнаула собрала почти всё золото.

На счету Дарьи победы в индивидуальном многоборье, упражнениях с мячом, булавами и лентой. Она также помогла немецкой сборной впервые в истории стать чемпионками мира в командном многоборье (личницы + группа). Но Варфоломеев всё же не удалось повторить успех 2023 года и забрать всё личное золото турнира: она ошиблась в обруче и стала только пятой.

Дарья Варфоломеев Фото: Buda Mendes/Getty Images

Конечно, второе в карьере золото в личном многоборье на ЧМ – главный успех для спортсменки. Она сама это подчеркнула в интервью.

«Это очень много для меня значит, потому что это новый цикл, новые соревнования, это новая страна — Бразилия. Всё начинается с начала, ведь предыдущий цикл длился до Олимпийских игр. Медаль очень важна для меня, для всей моей команды, для моего тренера. Она доказывает, что вся тяжёлая работа была проделана не зря», – приводит слова Варфоломеев пресса.

Но в Рио-де-Жанейро в составе сборной Германии зажглась и новая звезда. На ЧМ-2025 блеснула Анастасия Симакова. На счету 20-летней девушки из Омска золото в командах и бронза в обруче. Экс-россиянка проводит лучший сезон в своей карьере. Переход в другую сборную пошёл ей на пользу.

«Я сейчас очень счастливa. В обруче всё прошло хорошо. Хочу сказать спасибо моим тренерам и всей команде», – сказала Симакова после турнира.

Анастасия Симакова Фото: Buda Mendes/Getty Images

Была заметна и итальянка София Рафаэлли, которая выиграла золото в обруче и зацепила бронзу в индивидуальном многоборье и упражнениях с мячом. Если бы не ошибки в других видах, итальянка уехала бы с куда более внушительной коллекцией наград. Немного не задался турнир и у болгарской спортсменки Стиляны Николовой. Она в Бразилии попала на пьедестал почти во всех дисциплинах, но так и не заполучила золото: четыре серебра (в многоборье, ленте, обруче и командное) и одна бронза (булавы).

А украинка Таисия Онофрийчук, которая ехала на турнир в качестве одного из фаворитов, выступила намного хуже своих прямых конкуренток. Абсолютная чемпионка Европы – 2025 выиграла одну бронзовую награду с лентой.

«Вытирают ноги об меня»

Практически в эти же самые дни в Москве проходил Кубок сильнейших, в котором принимали участие российские и белорусские гимнастки.

Триумфатором стала представительница Беларуси Алина Горносько, на счету которой четыре медали высшей пробы: в многоборье, в упражнениях с лентой, булавами и мячом. Однако одной из сильнейших спортсменок планеты хотелось показывать свой класс вовсе не в столице России.

«Я думала, что мне будет очень сложно выступать на этом старте, потому что в дни, когда проходит чемпионат мира, я просто не могу жить. Прекрасно понимаю, что я могла быть там, но по каким-то известным всем причинам я здесь. И вообще не верила, что смогу выступать, хорошо выступать и многое другое. Этот старт помог мне переключиться от того, что я снова бы сидела просто у экрана телефона и смотрела, как же там они без меня. За кого-то радуюсь, за кого-то переживаю, кого-то поддерживаю. Всё равно там остались друзья и подруги. Но да, это второй год, когда откровенно вытирают ноги об меня», – приводит слова Горносько телеграм-канал «Голый спорт».

Алина Горносько Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Лучшая из россиянок в многоборье – Мария Борисова. Девушка осталась с бронзой, пропустив на второе место ещё одну белоруску – Дарью Веренич.

Вообще, сборная Беларуси на Кубке сильнейших выглядела куда сильнее российской команды. Но главный тренер сборной соседнего государства Ирина Лепарская высказалась об итогах соревнований дипломатично.

«Главный итог соревнований? Это дружба. Наши дети так давно не виделись! Я вижу, с каким удовольствием они общаются. Они обмениваются сувенирами, подарками. Это главный итог соревнований. Пусть они продолжаются», – приводит слова Лепарской «Матч ТВ».

Обидно, что эти два мира теперь существуют параллельно. Ведь очевидно, что если уж не россиянки, то Алина Горносько точно могла пошуметь на чемпионате мира. Однако пока остаётся сожалеть и ждать, когда же мы наконец увидим всех сильнейших гимнасток планеты, сражающихся на одном турнире.