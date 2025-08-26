Тайский снукерист сделал два максимума подряд! Сможет ли он замахнуться на рекорд Ронни?

Тепчайя Ун-Нух ворвался в топ-10 лучших игроков мира по максимальным брейкам. Но догнать О’Салливана он просто не успеет.

Два максимума Ронни О'Салливана за один вечер – главная тема в мире снукера в последние недели. Но не только Ракета удивил своими сериями в 147 очков. Тепчайя Ун-Нух сделал два максимальных брейка за две недели. Таец мог бы замахнуться даже на вечный рекорд Ронни по максимумам.

Однако есть одно серьёзное «но».

Серийный гений

На престижном турнире Saudi Arabia Snooker Masters, где Ронни сотворил историю, блеснул и Тепчайя Ун-Нух. На старте турнира в матче с Джорданом Брауном таец уверенно уже во втором фрейме сделал максимальный брейк. Самый скоростной игрок тура начал быстро закатывать в лузу один шар за другим. С лёгкостью и даже неким озорством он набрал 147 очков.

Благодаря этому брейку Тепчайя Ун-Нух стал лишь 15-м игроком в истории снукера, которому удалось сделать пять максимумов на официальных турнирах. Мощное достижение для середняка мирового снукера!

Более того, таец стал претендентом на дополнительные £ 147 тыс. призовых, которые полагаются тому, кто сделает за сезон два максимальных брейка на турнирах Тройной короны и на старте в Саудовской Аравии. Ронни этот куш уже сорвал, а Ун-Нух прошёл уже полпути. И, кажется, радующий своей серийностью таец вполне может сделать и второй шаг.

Будто в подтверждение этого Тепчайя уже спустя две недели повторил свой успех – уже на турнире Wuhan Open. Таец завершил поединок второго раунда с Пан Цзюньсюем серией на 147 очков в последнем фрейме – 5:1.

Тепчайя Ун-Нух Фото: Tai Chengzhe/ТАСС

После этого Тепчайя вырвался на восьмое место среди снукеристов с наибольшим количеством максимальных брейков. Свою позицию Тепчайя делит с чемпионом мира, звездой мирового снукера Марком Селби!

«Я так счастлив сегодня! Но я выбрал не тот турнир для максимума. Мне нужно было сделать это на турнире Тройной короны», – шутил Тепчайя.

«Но в любом случае я рад, что сделал максимум. До приезда в Ухань я дважды собирал максимальную серию в тренировочной игре, поэтому в этот раз мне хватило уверенности, чтобы сделать максимальный брейк».

Снукеристы с наибольшим количеством максимальных брейков:



1. Ронни О’Салливан – 17

2. Джон Хиггинс – 13

3. Стивен Хендри – 11

4. Шон Мёрфи – 10

5. Стюарт Бинэм – 9

6. Джадд Трамп – 8

7. Дин Цзюньхуэй – 7

8-9. Марк Селби – 6

Любопытно, что максимальных брейков у Тепчайи больше, чем побед на рейтинговых турнирах. Трофей у него всего один – с турнира Shoot Out – 2019. В том же 2019-м таец дошёл до финала World Open, однако там проиграл Джадду Трампу. А ещё Ун-Нух – чемпион мира 2015 года по снукеру на шести красных, но это, как вы прекрасно понимаете, не рейтинговый турнир.

Максимальный неудачник?

Ун-Нух – это, пожалуй, самый быстрый и самый серийный игрок тура прямо сейчас. А ещё, возможно, самый неудачливый. Стоит помнить о том, что на счету Тепчайи к настоящему времени могло бы быть не шесть, а девять максимумов! Однако, увы, тайцу катастрофически не везёт. За свою карьеру он запорол три брейка в 147 очков на последнем чёрном. Это антирекорд!

Первый раз Ун-Нух попал впросак в 2015 году на чемпионате Великобритании. Тот промах сделал Тепчайю звездой: видео с ошибкой разлетелось по соцсетям, а самого снукериста даже звали на шоу. На одном из них таец должен был повторить свой удар после выпитой пинты пива. Причём пенное спортсмен приговорил вместе с актёром Дэниелом Рэдклиффом.

Следующую ошибку Тепчайя допустил буквально через полгода – в квалификации ЧМ-2016. И снова снукерист испытал чувство небывалой досады. Он даже сбежал с арены, чтобы прийти в себя!

Ун-Нух смог пройти через те неудачи. Он стал уверенно делать максимумы, но в 2024 году снова случилась осечка – таец снова промахнулся на последнем чёрном! Ту ошибку Тепчайя принял уже спокойно, без лишних эмоций.

Тепчайя Ун-Нух Фото: Tai Chengzhe/ТАСС

Имея такую серийность, Ун-Нух мог бы смело замахнуться на вечный рекорд Ронни О/Салливана по максимумам. У Ракеты их уже 17, а у Тепчайи – пока шесть. Правда, вряд ли стоит ожидать от тайца невероятных свершений. Несмотря на его моложавый вид, Ун-Нуху уже 40 лет. Чтобы побить рекорд Ронни, ему придётся стабильно делать по два-три максимума в год, и это при условии, если у самого О'Салливана не будет новых максимумов.

Будь Тепчайя помоложе, у него, пожалуй, появились бы шансы. А так ему лишь остаётся бороться за солидный бонус в £ 147 тыс. в этом сезоне.