Как российского велогонщика лишили победы в суде. Главный скандал в истории «Вуэльты»

Правда, изначально на первое место Денис Меньшов взобрался не сам, а после дисквалификации соперника из Испании.

23 августа стартовала юбилейная, 80-я веломногодневка «Вуэльта Испании». Заключительный Гранд-тур сезона проходит, как ни странно, не только по дорогам Испании, но и по Италии, Франции, а также Андорре.

Россию в многодневке представляет Роман Ермаков из команды Bahrain Victorious. Шансов на успех у него, прямо скажем, совсем немного. Но за этот старт парень наберётся опыта, что уже весьма неплохо.

А ведь молодому Ермакову есть у кого поучиться. Например, у нашего знаменитого велогонщика Дениса Меньшова, который был победителем «Вуэльты»-2005 несколько лет, но потом, правда, по решению суда оказался лишён первого места, нигде не попавшись и ничего не нарушив.

Что это вообще за детектив такой?

Судьбу титула решил суд

В 2005 году в велогонках ожидался прорыв российского спортсмена Дениса Меньшова из команды Rabobank. 27-летний гонщик не подкачал и на «Вуэльте» вёл борьбу за первенство в генеральной классификации с испанцем Роберто Эрасом и другими его соотечественниками. Россиянин преследовал визави до девятого этапа, а после – сам вырвался на первое место.

Роберто Эрас Фото: Simon Bruty/Getty Images

Как оказалось, минутного отрыва для итоговой победы оказалось недостаточно. В той многодневке всё решила командная работа. Товарищи по Rabobank просто не ожидали от Меньшова такого прорыва, а потому не поддержали его в стремлении укрепить и сохранить отрыв. В конце концов, Денис стал столько вторым, проиграв выносливому испанцу.

Однако на бумаге этот результат долго не продержался. Спустя некоторое время в допинг-пробе Эраса, взятой в день финального этапа, нашли эритропоэтин. Роберто был дисквалифицирован Испанской федерацией велоспорта на два года, до октября 2008-го. Гонщик пытался доказать, что образец забирали с нарушениями, но его никто не слушал.

Трофей передали ставшему вторым Денису Меньшову.

Денис Меньшов Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Меньшов снова взошёл на трон «Вуэльты» в 2007-м. В том году Денис победил максимально уверенно, став лидером не только в генеральной, но и в горной и комбинированной классификациях. А бедняга Эрас, даже не дожидаясь завершения срока дисквалификации, решил закончить со спортом.

Но никто в мире велогонок не подозревал, что в «Вуэльте»-2005 ещё не поставлена точка. В 2012 году (!) Верховный суд Испании вынес вердикт, оправдавший Роберто и отобравший первую из побед у россиянина.

Представители закона после долгого разбирательства констатировали: процедурные нарушения, связанные с хранением и обработкой образцов мочи гонщика из Испании, всё же имели место быть. А национальный суд в Мадриде обязал государство выплатить экс-гонщику компенсацию, так как за два года отстранения Роберто Эрас мог заработать более € 720 тыс.

Увы, но россияне с тех пор на «Вуэльте» больше не побеждали.

«Вуэльту» останавливали войны

Скандал с Меньшовым на репутацию «Вуэльты» не повлиял. Это был лишь эпизод в почти вековой истории. Как говорится, было – и прошло.

А вообще, всё началось 90 лет назад.

В 1935 году испанцам захотелось иметь свою многодневку, такую же мощную, какая уже была у французов с итальянцами. В первых гонках маршрут начинался в Вальядолиде, а заканчивался в Мадриде. В гонке из 14 этапов принимали участие 50 велосипедистов. Соревнования проходили весной по соседству с «Джиро» в календаре. Первым чемпионом стал бельгиец Густаф Делор.

Поначалу проведение многодневки было нерегулярным, но на то были объективные причины: вынужденная пауза возникла из-за гражданской войны в Испании, а затем – из-за Второй мировой. Но уже к середине XX века многодневку стремились проехать многие ведущие спортсмены планеты. А в 1995 году Гранд-тур перенесли с весны на позднее лето. Всё для того, чтобы сильнейшие могли принимать в нём участие.

Тони Ромингер Фото: Imago/ТАСС

Одним из самых именитых гонщиков «Вуэльты» по сей день является швейцарец Тони Ромингер. Он стал первым, кому удалось оформить хет-трик в туре, победив в генеральной классификации в 1992, 1993 и 1994 годах. С тех пор его достижение удалось повторить только двум гонщикам – испанцу Роберто Эрасу (2003-2005) и словенцу Приможу Рогличу (2019-2021).

Испанец и словенец также являются самыми титулованными чемпионами многодневки – у них на двоих восемь побед и восемь красных маек лидера. Да-да, именно красных, ведь это именно тот цвет, который подходит страстной Испании и означает лидерство в генеральной классификации.

В 2025-м «Вуэльта» проходит в 80-й раз. Кому она покорится в юбилейный год? Увидим ли мы какие-то новые рекорды? Узнаем уже 14 сентября.