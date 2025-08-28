Без Тадея Погачара вероятность победы датчанина в Гранд-туре выросла. Воспользуется ли он такой возможностью?

Это лучший шанс для Вингегора! Вся важная информация о «Вуэльте Испании» — 2025

Сильнейшие велогонщики мира добрались до заключительного Гранд-тура сезона. Престижная «Вуэльта Испании» проходит в 80-й раз и в шестой из них началась, как ни странно, за границами страны сиесты и хамона.

Тадей Погачар на «Вуэльту» не приехал, а это значит, что главным претендентом на победу становится датчанин Йонас Вингегор. Но справится ли он?

Расписание «Вуэльты»-2025

Первый этап «Вуэльты», который прошёл 23 августа, принял итальянский Турин. Затем пелотон добрался до французского Вуарона. Соревнования в Испании начались только 27-го числа командной гонкой, которую выиграла UAE Team Emirates XRG. На пару дней пелотон заглянет в Андорру, а потом окончательно вернётся в Испанию. Финал – 14 сентября в Мадриде.

Карта «Вуэльты Испании» — 2025 Фото: lavuelta.es

Всего в расписании многодневки 21 этап. Среди них – пять горных, семь среднегорных, один холмистый и шесть равнинных этапов. На 11 из них финиш находится на категорийных подъёмах. Общая протяжённость дистанции – 3189,8 км, набор высоты – 53,8 км. Легко не будет никому, зато спортсмены воочию увидят средневековую архитектуру Страны Басков, Арагона, Каталонии и столицы Испании. Экскурсия того стоит.

Вингегор — главная звезда?

Состав участников многодневки – очень боевой!

В протоколах пиренейской гонки значатся 23 команды и 184 велогонщика. Пожалуй, главной звездой соревнования является Йонас Вингегор (Team Visma | Lease a Bike), у которого после не совсем удачного «Тур де Франс» есть желание заполучить хоть какую-то большую победу. К тому же датчанин пока ещё ни разу не побеждал на «Вуэльте» в генеральной классификации.

Йонас Вингегор Фото: Zuma/ТАСС

Увы, но зрители не увидят его соперничества с Тадеем Погачаром, который решил отдохнуть после триумфа на «Большой петле». Однако отсутствие словенца совсем не ослабит накал борьбы. Команда UAE Team Emirates XRG заявила Хуана Аюсо, а ещё португальца Жоау Алмейду, который восстановился после травмы на «Туре». Нужно ли говорить, что он будет одним из претендентов на топ-3? А вот поддерживать их будет опытнейший Марк Солер, на счету которого три победы на этапах «Вуэльты».

Есть и другие яркие имена: датчанин Мадс Педерсен (Lidl Trek), австриец Феликс Галль (Decathlon AG2R La Mondiale) и бельгиец Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninсk) – все они едут в Испанию с большими планами.

В списке участников также и россиянин Роман Ермаков. Он попал в состав команды Bahrain Victorious. Роману 20 лет, он родом из Выборга. На грандиозный результат парень, скорее всего, и не рассчитывает. Этот Гранд-тур, как и сезон в целом, для него является дебютным. На серьёзном уровне он ещё не выступал. В его активе только заметный успех на юниорском уровне: в 2022 году Ермаков выиграл гонку Обель — Тимистер — Ставло, став вторым россиянином, которому это удалось. Главные победы впереди!

По итогам пяти этапов Роман Ермаков занимает 89-е место в генеральной классификации. Лидером с отрывом в восемь секунд является Йонас Вингегор. За ним следуют Хуан Аюсо и Жоау Алмейда. Вся борьба ещё впереди!

Роман Ермаков Фото: Tomas Sisk/Zuma/ТАСС

Где смотреть «Вуэльту» в России?

Российские болельщики тоже могут следить за перипетиями легендарной многодневки. Официальные прямые трансляции соревнований в России ведёт Okko Sport. А если вы хотите посмотреть хотя бы один этап и понять, стоит ли следить за гонкой дальше, у вас будет прекрасная возможность: 29 августа «Чемпионат» будет транслировать седьмой этап «Вуэльты» бесплатно.