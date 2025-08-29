«Настрой – на олимпийское золото». Интервью с главной надеждой России в прыжках в воду

На чемпионате мира в Сингапуре Руслан Терновой выиграл серебро в синхронных прыжках в воду. Но останавливаться на этом не планирует!

На чемпионате мира по водным видам спорта почти всё внимание российской публики забрали на себя пловцы, в то время как прыгуны в воду незаслуженно остались в тени. Постараемся это исправить, ведь именно в Сингапуре на высочайшем мировом уровне наконец-то дебютировал один из лучших прыгунов в воду текущего поколения Руслан Терновой.

Про талант Руслана говорят уже почти 10 лет, впервые он выиграл чемпионат страны ещё в 2016-м и мог сразу же ехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Однако Руслану на тот момент было всего 15 лет, и в обход спортивного принципа в команду взяли его более опытных соперников.

Терновому вообще тотально не везло с крупнейшими стартами, он дождался своего полноценного дебюта только в 24 года и с первого же турнира привёз медаль: серебро в синхронных прыжках с вышки с Никитой Шлейхером.

В беседе с «Чемпионатом» Терновой оценил опыт выступления в Сингапуре, вспомнил непростые моменты своего спортивного прошлого и с надеждой посмотрел в будущее. Главная цель – золото Олимпиады-2028.

«Ставить китайцам баллы за флаг – нечестно»

– Руслан, постепенно приходите в себя после главного старта сезона?

– Дал себе выдохнуть. Слетал в отпуск в Египет, сейчас пока дома. Ещё не приступал к тренировкам, думаю возобновить их где-то к 10-м числам сентября.

– Какие эмоции остались после ЧМ в Сингапуре? Скорее позитивные?

– Больше положительные, да. Стали вторыми в синхронных прыжках, это большой успех, мы довольны. Это мой первый чемпионат мира, и здорово, что удалось уехать с медалью. Чуть-чуть совсем не хватило до победы, сами виноваты – упустили последним прыжком. В индивидуальных прыжках – седьмой. Ни хорошо ни плохо. Средний результат. С ребятами тяжело было соперничать, всё-таки уровень совсем другой. Конечно, не так, что мы сидим дома на внутренних стартах, но всё совсем по-другому.

Усталость большая была после ЧМ. Сначала мы выехали на сборы, потом готовились в самом Сингапуре, всё это заняло время и силы. Причём в самом начале у нас ещё был сбор на озере Круглое. Хорошо, что мне ехать никуда не нужно было, я в Москву мог приезжать. А ребята из других городов очень сильно устали: ещё в июне из дома уехали, а вернулись в августе.

– Вы сказали, что на чемпионате мира совсем другой уровень. Вы испытали шок после возвращения на международную арену, вас это удивило? Забытые ощущения?

– Шока не было. В принципе, прыгалось так же, как дома, как на чемпионате России или на других стартах. На ЧР порой даже более волнительно прыгать, так как это отборочный старт. Вопрос в том, что там практически каждый участник очень высокого уровня, почти что все достойны быть в призах, у всех есть такие возможности, поэтому средний уровень конкуренции выше.

Руслан Терновой на ЧМ-2025 Фото: Lintao Zhang/Getty Images

– При этом лучшие российские прыгуны в воду от мировых лидеров отстают не сильно?

– На мой взгляд, нет. Просто в одной стране сильных прыгунов много быть не может, у нас их по два-три конкурентоспособных человека на снаряд. При этом, если брать сумму баллов лидеров, я сам и больше порой набирал, бороться с ними можно. У них опыта побольше. Сколько чемпионатов мира ребята прошли! Это всё тоже играет определённую роль.

– Давайте поговорим об оценках, всё-таки прыжки в воду – спорт субъективный. Насколько тяжело было привыкать к международному судейству? Оно сильно отличается от российского?

– Отличается. Особенно потому что мы в нейтральном статусе, и нас пока что судят не так, как хотелось бы, наверное. И всё-таки отмечу, что судили нормально. Китайцам ставили чуть больше, но это тоже нормально. Они своё имя заработали уже давно, везде в призах, на Олимпиаде вообще забрали впервые в истории все золотые медали, это не просто так даётся.

Судейство на мировом уровне построже, отмечают моменты, на которые в России порой закрывают глаза. Однако это и правильно, с другой стороны, нужно просто адаптироваться к такому судейству.

– Разговоры о помощи судей китайцам – это ведь не про то, что есть какое-то административное давление, а сугубо про авторитет? Как в университете – сначала ты работаешь на зачётку, потом зачётка работает на тебя?

– Есть такое, но это не всегда справедливо. Сейчас у них новый, молодой состав. Видно, что они уровнем ниже. По сравнению с ребятами, которые были до них – небо и земля. Смена поколений чувствуется, сейчас ребята прыгают не сказать, что вау. Много ошибок, нет 10-балльных прыжков. И за такое ставить на балл-полтора больше только за флаг… Не очень честно по отношению ко всем спортсменам, не только к нам.

– Возможно, стоит задуматься о внедрении искусственного интеллекта в судействе? Научить нейросеть сравнивать прыжок с идеальной моделью – и выставлять беспристрастно оценки.

– В теории это реально, но не знаю, насколько реализуемо. Я в это не верю, не уверен, что это и нужно. Прыгают люди, оценивать тоже должны люди. Субъективность вида – это реальность, от которой не уйти.

«Мы сразу говорили, что сами упустили победу»

– После синхронных прыжков с Никитой Шлейхером много было разговоров о несправедливом судействе. Уже спустя месяц, с холодной головой, признаёте, что, скорее всего, сами упустили золото?

– Конечно, мы сразу и говорили, что сами упустили победу, иллюзий не было. Понимали, что если делаем качественно последний прыжок, то выигрываем. Соперников вытягивали, но это мы дали возможность их вытянуть на первое место. Так что претензии только к себе могут быть.

– Был психологический надлом? Близость победы порой сковывает.

– Возможно, что так. Шли первыми, понимали – всё близко, ошибаться нельзя. Лично я вроде как справился, последний прыжок чуть смазал, однако всё же не завалил. Можно было лучше, конечно, но в целом психологически я с собой справился.

– Медаль в синхронных прыжках подарила эмоциональный заряд перед индивидуальными прыжками? Либо, наоборот, сбился нужный настрой?

– Если честно, когда выигрываешь медаль, тебя чуть опускает. Дальше проще прыгать было. То, что мы не выиграли, никак не давило, нужно радоваться результату, второе место на ЧМ – это здорово и престижно. Так что психологически индивидуальные прыжки шли проще.

– Для многих ваш дуэт со Шлейхером стал неожиданностью, ведь до этого вы долгое время выступали с Бондарем. Почему приняли такое решение и насколько вам сейчас комфортно прыгать вместе?

– Саша уже всё-таки возрастной спортсмен, ему тоже тяжело. Он сказал мне, что не знает, сколько ещё будет прыгать, поэтому, чтобы не было каких-то качелей, предложил встать в пару с Никитой. Так было спокойнее всем.

Когда встали в пару, пришлось, конечно, подстраиваться друг под друга, это обычная история. Но спортсмены высокого уровня всегда смогут адаптироваться. Были нюансы, где-то пришлось менять технику, что-то было неудобно. Однако всё смогли преодолеть, спрыгаться. И по технике, и в ментальном плане сейчас работаем комфортно.

– Были осязаемые шансы зацепиться за тройку сильнейших в индивидуальных прыжках? Или с учётом уровня соперничества не хватало сложности программы, опыта?

– Спокойно можно было бороться хоть за золото, просто нужно не ошибаться. Я второй и пятый прыжки завалил. Эти два прыжка делай на два-три балла выше – и уже совсем другая история! Я был бы в тройке, а там вопрос ещё, как бы другие ребята себя повели. Везде добавить понемногу – вот и победа.

– Впервые в истории ни одного китайца не было на пьедестале на 10-метровой вышке. Вас удивила итоговая тройка призёров?

– Было удивление. Китаец, который стал четвёртым, выступал на Кубке мира, был хорош. А тут и в синхронных прыжках ошибки, и индивидуальная дисциплина у него не пошла. Не похоже на китайца, лидера сборной. Вторым номером привезли совсем малыша – он не справился ментально. Какие-то прыжки делает, какие-то – мажет. Так что всё по делу.

В тройке австралиец, украинец и мексиканец – все достойные ребята. С мексиканцем я прыгал всю юниорскую карьеру, он уже тогда был хорош. Как прыгает Середа, все знают. Все понимали, что он спокойно может бороться. Австралиец уже становился ранее чемпионом мира, здесь подтвердил свой титул.

Чемпион мира Кассиэль Руссо Фото: Lintao Zhang/Getty Images

– Китайскому прыгуну в воду было 14 лет по паспорту, а на глаз – 9-10. Не слишком ли ранний это возраст для профессионального спорта? Не нужно ли вводить возрастной ценз?

– На мой взгляд, нет. Если он отобрался в таком возрасте, честно и справедливо, то почему его должны оставлять дома? Кого везти тогда, если нет никого лучше? Это нормально.

– У вас была похожая история. Вы могли ехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, выиграли чемпионат России, однако вас оставили дома из-за юного возраста. Было обидно?

– Был такой момент, но у меня программа была тогда ещё лёгкая на самом деле. С ней трудно было бы бороться на Олимпиаде. У китайца она уже сейчас практически взрослая, у меня таких прыжков, как у него, не было. Прыгал я хорошо, однако недостаточно. Не взяли. Справедливо или нет – не мне судить.

– Но в целом вы за спортивный принцип? Если человек лучше здесь и сейчас, на большой старт должен ехать он – вне зависимости от других обстоятельств.

– Мне кажется, что так. Если соревнования заявляют как отборочные, прописывают критерии отбора, ты их выполняешь, а тебя всё равно не берут никуда – это некрасиво. Если сказали, что ты едешь в случае победы на домашнем чемпионате, то нужно держать слово.

«Роналду – мой кумир. Достиг всего за счёт работы»

– В итоге вы пропустили сразу три Олимпиады подряд и впервые выступили на ЧМ только в 24 года. Как прокомментируете этот факт?

– Мне не повезло со многими моментами. Если сравнить мою карьеру с мексиканцем, который на год младше меня, то для него Сингапур был уже четвёртым или пятым чемпионатом мира. Середе сейчас 19 лет, а у него третий или четвёртый ЧМ. В таком возрасте иметь такой обширный опыт – это, разумеется, здорово. А я в 24 года впервые поехал, есть разница.

– Было бы проще справиться с давлением, если бы уже знали, что такое выступление на высшем уровне?

– Вполне вероятно, но сильного волнения не было. Скажу так – психологически прыгать финал индивидуальных прыжков было вообще легко. Редкий случай, вообще без волнения, прыгал спокойно. Не накручивал себя лишний раз, несмотря на отсутствие опыта.

– Удалось погулять по Сингапуру?

– Один раз буквально прошлись до центральной площади, увидели знаменитый отель «Марина Бэй», фонтан со львом. И на шоу с деревьями в парке посмотрели. Не было возможности особо погулять, у меня старт был в последний день, до этого не растрачивал силы и эмоции.

– Как вы обычно проводите свободное время?

– Сижу дома, смотрю сериалы и фильмы, могу поиграть в компьютер, покататься на машине, погулять, в кафе посидеть. Футбол смотрю, сейчас особо не играю, но много смотрю. За «Реал» болею.

– Видел ваше празднование на чемпионате России. Это была отсылка к Криштиану Роналду?

– Нас попросили снять какой-то интересный ролик для федерации, а я тут как раз стал чемпионом страны. Надо отметить, отпраздновать. Это празднование знает весь мир, и я решил, что будет символично так отпраздновать успех – в стиле Роналду.

– Он жизненный ориентир для вас?

– Пример, кумир. Человек столько всего достиг, но прежде всего за счёт своей работы. Ничего не даётся просто так.

– Вы и сами занимались футболом. Это гораздо более популярный вид спорта, финансово обеспеченный. Не пожалели, что остановили свой выбор на прыжках в воду?

– Нет, грусти не было на этот счёт. Футбол популярен, но не в Пензе. Там у нас шансов куда-то пробиться не было никаких, тупик. А в прыжках в воду, наоборот, есть хорошая, сильная школа. Понимал, что перспективнее будет заниматься прыжками в воду.

Родился бы в Москве или в Краснодаре, возможно, остался бы в футболе. Мне нравится, я фанат этого вида спорта, у меня получалось. Однако и прыжки в воду полюбил, не пожалел, что остался в них. Да и не факт, что в футболе у меня была бы такая же карьера, как в прыжках в воду.

– До Сингапура главным стартом в карьере был чемпионат Европы в Киеве?

– Наверное, так, ещё отмечу юношескую Олимпиаду в Буэнос-Айресе.

– Были какие-то особые чувства в связи с тем, что соревновались с лидерами в мировых прыжках в воду?

– Нет, спокойно к этому относился. Тем более моих кумиров уже не было, смена поколений прошла. В основном ребята моего возраста, большинство даже младше, я там один из самых взрослых, Никита сильно взрослее разве что. И почти всех я и так знал, прыгал с ними по юниорам.

Руслан Терновой и Никита Шлейхер Фото: Adam Pretty/Getty Images

«Спустя год после отстранения всё надоело»

– Всем известно о существовании особенной «дайверской тусовки». Легко ли вы нашли контакт с иностранными соперниками?

– Конечно, многих рад был увидеть, пообщаться, встретили хорошо. Почти все говорят, что соскучились. Один знакомый выступает за Великобританию, хотели с ним увидеться, но он взял паузу после Олимпиады, планирует возвращаться в спорт только в следующем году. Надеюсь, скоро с ним увидимся.

– Вы отмечали, что редко какой старт обходится без волнения. В прыжках в воду психология играет важнейшую роль?

– Возможно, ключевую, я на этом обжигался, было много неудачных стартов. Анализировал ситуацию, думал над ней. Начал работать с психологом, и мне помогло. Планирую продолжать консультации, не все приходят к этому, не всем это помогает. Много кто противится, я тоже пришёл не сам, признаю́.

Меня носом тыкали, и я пошёл к специалисту, чтобы от меня банально отстали. И только в процессе понял, как это важно, насколько мне это помогло. Хотя я далеко не тот человек, который легко бы согласился на консультации у психолога. Изначально моё мнение об этой профессии было, что это бессмысленная ерунда.

– Спусковым крючком к помощи психолога стал пропуск Олимпиады в Токио?

– Нет, всё случилось позже. Я был сильно подбит после того, как не отобрался в Токио, но собрался, и 2022 год был для меня одним из самых удачных в карьере. Психологически было гораздо проще прыгать, не было давления отбора, отпустил ситуацию, и всё работало как надо. Наверное, поэтому и работало.

А вот дальше у меня была долгая полоса неудач – одно плохое выступление за другим. Мне давно предлагали обратиться к специалисту, я отнекивался. А тут решил, что уже, наверное, пора, можно попробовать.

Руслан Терновой Фото: Adam Pretty/Getty Images

– Отпустили ситуацию в 2022 году, так как уже не думали о крупных международных турнирах в связи с отстранением россиян?

– Верно. Надоели на тот момент все эти разговоры, Олимпиада, Олимпиада, Олимпиада. Ребята, я и сам хочу, разумеется. А тут ещё и это давление. Зачем? В период изоляции выступали в кайф первое время, никаких лишних мыслей, проблем. Просто прыгали в удовольствие.

– Был момент, когда наступила апатия? В других видах спорта ребята часто отмечают, что ближе к концу 2023-го и началу 2024-го уже чувствовалась усталость от всей ситуации с отстранением, всё приедалось, много кто начал думать о завершении карьеры.

– Мыслей завершить со спортом не было, но общую тенденцию подтверждаю – если в 2022 году было ещё прикольно выступать чисто на внутренних соревнованиях, то спустя год-два всё надоело. Одно и то же, одни и те же старты, участники, города. Вообще ничего в жизни не меняется. Уже даже деньги азарта не вызывали, даже финансовая мотивация не работала. Не зажигала. А вот как нас допустили сначала на Кубки мира и затем и на ЧМ – глаза загорелись сразу. Масштаб другой, конкуренция, интерес. Всё круче.

– Олимпиаду заместить деньгами невозможно?

– Да, никакими деньгами. Это особый опыт, который хочет пережить каждый спортсмен.

– Много было разговоров, что вместо Олимпиады проведут Игры дружбы, но в итоге вы остались и без Парижа-2024, и без Игр дружбы. Есть обида на ситуацию?

– Мы все ждали Игры дружбы, но, видимо, расчёт был на то, чтобы собрать именитых иностранцев. Грубо говоря, та же Олимпиада, только под другим названием и у нас дома. Однако не получилось, состав не набирался, а без сильных соперников смысла проводить турнир никто не видел.

В целом – нет их и нет. Поначалу немного расстроились, а потом и забыли. Нас как раз стали допускать на международные старты, об Играх дружбы к тому моменту не думали.

«В Китае прыжки в воду – спорт №1»

– Перед чемпионатом мира вы выступили на нескольких этапах Кубка мира. Этот опыт помог лучше себя чувствовать в Сингапуре?

– Конечно. Помню первый мой этап Кубка мира этого сезона в Мексике, там очень яркие болельщики, полные трибуны – для меня это кайф, мурашки по телу. Этот опыт сильно зарядил, по крайней мере, меня.

– Как оцените ЧМ в Сингапуре в плане организации и атмосферы?

– По организации – никаких вопросов. По атмосфере – надеялся на полные трибуны, большой бассейн. Но было немного скучно. Я люблю, когда много болельщиков, сразу чувствуется статус соревнований. Многим, наоборот, проще, когда на трибунах чисто свои люди, только знакомые лица.

Ожидал, возможно, большего, однако в плане условий для соревнований, тренировок всё было на высшем уровне, практически идеально. Так не всегда, часто за границей нет даже душа в раздевалках, ванна холодная, температура воды в бассейне дискомфортная, со снарядами проблемы, зала сухого нет. А тут было всё что надо. Чисто везде, красиво, одно удовольствие выступать.

– Не было душно в чаше бассейна? Всё-таки он был открытым, в отличие от бассейна для плавания.

– Лучше, когда душно, чем когда холодно. Чтобы не быть скованным. Сидеть на трибунах и болеть за партнёров по команде было дискомфортно. Сидели, потели, но никуда не денешься. На российских стартах на финалах, когда полные трибуны, тоже жарко. Самим соревнованиям это не мешает.

– Внимания к плаванию больше – как на трибунах, так и по рейтингам телетрансляций. Не завидуете коллегам по бассейну?

– Надо выступать на высоком уровне, тогда и прыжки в воду выйдут на первое место. Нужен результат. Лучший способ сделать спорт интересным и популярным – побеждать.

Соревнования по прыжкам в воду на ЧМ-2025 Фото: Adam Pretty/Getty Images

– В Китае прыжки в воду популярнее плавания за счёт успехов китайской сборной?

– Разумеется. Это спорт №1 в стране. У них есть звёзды и в плавании, и в других видах спорта, почти во всех, это очень спортивная страна. Но прыжки в воду на особом месте. И все понимают статус китайской команды, попал в сборную – на 99% у тебя будет медаль. На 80-90% будешь чемпионом.

Китайские болельщики есть везде, они ездили даже в Мексику на этап Кубка мира за своими любимыми прыгунами. Как футбольные фанаты, которые стараются не пропустить ни одного выездного матча.

– А в Китае следят за прыгунами в воду из других стран?

– Там очень любили нашего Дмитрия Саутина, когда он приезжал, ему всегда дарили кучу подарков, прохода буквально не давали. Нужно быть выше уровнем, чем китайские звёзды – тогда они тебя заметят.

– Вас не просили об автографе иностранные фанаты?

– Меня пока особо не знают. С Никитой Шлейхером фоткались, здоровались. А я пока не настолько популярен, но постараемся это исправить.

«Страх есть всегда. Просто учишься с ним жить»

– У вас есть фотография с вышки хай-дайвинга. Не было мысли попробовать?

– Это очень страшно, не представляю, как они там прыгают, это самоубийство. Не знаю, насколько надо быть безбашенным, чтобы прыгать с 27-метровой вышки. Я прыгал только с 20 м, да и то чуть спину не сломал на входе в воду. А тут ещё выше! Залез и не понимаю, что мне вообще делать, как это всё контролировать. Как будто бы ни разу в жизни вообще не прыгал, не могу никак сориентироваться, рассчитать визуально вход в воду.

Всё равно в воздухе чувствуешь, сколько тебе лететь, что делать, если случится что-то опасное. А тут ты стоишь, смотришь на эти 20 м и не понимаешь, как что-то скорректировать в полёте. Про 27 м вообще молчу. Залез, посмотрел вниз и вернулся на свои комфортные 10 м.

Хай-дайвинг Фото: Maddie Meyer/Getty Images

– Даже в прыжках с 10 м можно получить серьёзные травмы, вы их также не избежали. Страха прыгать при этом так и не возникло?

– Страх есть всегда, куда без него. Инстинкт самосохранения. Просто учишься с этим жить и работать. Но в хай-дайвинге это нечто другое уже.

– Понимаете, что движет хай-дайверами?

– Эмоции, экстрим. Я и сам люблю яркие эмоции, но тут уже чересчур.

– Люди, которые хорошо разбираются в прыжках в воду, называют вас потенциально самым талантливым прыгуном в воду в России текущего поколения, а возможно, и самым талантливым в истории. При этом реализации этого таланта пока не было. Такие характеристики – это приятный аванс или давление?

– Талант талантом, но нужен результат. Про многих так говорили, однако далеко не все этот талант показывали на практике. В любом случае нужно много работать. Я и сам понимаю, вижу свой потенциал. Понимаю, что могу многое.

Могу большую сумму баллов набирать, побеждать на самом высоком уровне. Постараюсь работать над этим, доказать всем, что не просто талантливый, но и успешный. Главный талант – в работе, нужно наработать на победу.

– Олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская сравнивала вас по таланту с Камилой Валиевой. Вам льстят подобные комментарии?

– Я бы так не говорил. Не знаю, про себя сложно что-то говорить. Нужно много работы. От природы мне даны хорошие данные, ноги, руки, входить в воду мне легко, я грациозно смотрюсь в прыжке. Однако я не один такой, Никита Шлейхер – очень скоординированный, скоростной спортсмен.

А я в этом плане другой, более длинный, выше ростом, тягучий, ноги длинные. Где-то мне тяжелее прыгать, чем ему, приходится очень много работать, чтобы привести себя в форму, чтобы все прыжки делать легко и красиво.

Никита Шлейхер Фото: РИА Новости

– Никита совмещает на высоком уровне трамплин и вышку. Это редкость для вашего вида спорта?

– Меня это очень восхищает. Я не понимаю, как у него это получается. Посмотрите на трамплинистов, на всех, кто попал в финал чемпионата мира – все здоровые лбы. Мы с Никитой одни из самых худых были.

Как можно прыгать было такую программу с таким весом, как вообще давить на него, успевать всё выкручивать, да ещё и прыжки показывать, порой даже лучше, чем китайцы и мексиканцы? А потом ещё идти и прыгать финал чемпионата мира в синхронных прыжках с вышки? Уму непостижимо!

Это тоже талант, большой талант. Я тоже неплохо прыгаю трамплин, но у меня уйдёт много времени на то, чтобы разучить сильную, конкурентную программу. А её нужно ещё и прыгать удачно. Нужно сильно заморочиться.

– Не хотите тратить время на дисциплину, где мало медальных шансов, в ущерб времени, которое можно потратить на тренировки прыжков с вышки?

– Если ты прыгаешь трамплин, это помогает и в прыжках с вышки. Трамплин – это физика, ты прибавляешь в физике и лучше прыгаешь вышку. Я много тренировал трамплин в этом году, и вышку мне стало прыгать попроще. Вышку страшнее прыгать, но проще тренировать. Трамплин забирает много сил, однако в то же время тебя и серьёзно развивает.

– Следующая Олимпиада уже через три года. Думаете о перспективах выступления в Лос-Анджелесе?

– Конечно, хотелось бы поехать на Олимпиаду наконец-то! И не просто поехать, а за результатом. Настрой – на олимпийское золото. Потенциально – могу, будем работать, главное, чтобы здоровье позволило всё реализовать.

– Среди потенциальных соперников – всё те же лица, что были в Сингапуре? Все по зубам, нет сверхлюдей?

– Пока что таких не видно, но они могут появиться. И до Сингапура доехали ещё не все, есть ребята, кто взял паузу в карьере, а вернётся через год или два к Олимпиаде. Британца сильного не было, двух канадцев. Часто после олимпийского сезона люди уходят на время, так что конкуренция усилится, однако общий уровень мне по зубам. Всё реально, главное не переставать работать.