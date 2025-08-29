Американец стал лучшим по количеству побед на беговой дорожке в финале турнира. Но было и много других интересных событий.

Ноа Лайлз установил уникальный рекорд Бриллиантовой лиги. Такого больше нет ни у кого!

В Цюрихе прошёл финал Бриллиантовой лиги – 2025. Из-за чемпионата мира, стартующего через месяц, не все топ-атлеты добрались до Швейцарии. Но те звёзды, кто всё-таки принял участие в решающем этапе коммерческого турнира, дали жару. Нас точно ждёт яркий чемпионат мира в Токио!

Рекорд Лайлза

Красивую победу в Цюрихе в беге на 200 м одержал Ноа Лайлз. Американец показал время 19,74 и забрал свой шестой трофей Бриллиантовой лиги. Теперь Лайлз – самый титулованный спортсмен турнира на дорожке. Общий же рекорд в семь трофеев принадлежит Рено Лявильни и Кристиану Тейлору.

«Шесть трофеев Бриллиантовой лиги – это много. Я слышал, что это самый высокий показатель на дорожке. Ещё один рекорд в копилке – это очень приятно. Теперь планирую отправиться в Амстердам, а оттуда – на ЧМ в Японию. Еду туда с огромным энтузиазмом», – признался Лайлз.

Лайлз, кстати, одержал эту победу не без труда. Он всего на 0,02 секунды опередил олимпийского чемпиона Летсиля Тебого. А это значит, что через три недели в Токио нас всех ждёт крутая борьба спринтеров!

Впечатляющие результаты в Цюрихе показали и Фемке Бол с Карстеном Вархольмом. Оба уверенно выиграли забеги на 400 м с барьерами.

Нидерландская спортсменка преодолела дистанцию за 52,18 секунды. Лишь четыре легкоатлетки, включая саму Бол, показывали похожее время в этом сезоне. Норвежец же пробежал за 46,70 секунды. Только Рай Бенджамин, Алисон Дос Сантос и сам Карстен выдавали такие результаты за последнее время. В общем, в Токио и в этих видах будет на что посмотреть.

Удивил в финале Бриллиантовой лиги метатель копья Юлиан Вебер. Немец обновил лучший результат сезона в мире почти на полметра! Он отправил снаряд на 91,51 м. Неплохой разогрев перед чемпионатом мира.

Юлиан Вебер Фото: Til Buergy/AP Photo/ТАСС

Поражение Магучих

Правда, не всем лидерам удалось показать что-то впечатляющее.

Арман Дюплантис хоть и забрал трофей Бриллиантовой лиги, но не сумел преодолеть планку на высоте 6,10 м. Швед устроил дуэль с Эммануилом Каралисом. Правда, вся борьба завершилась на 6 м. Это последняя высота, которую смогли взять оба спортсмена.

Ярославе Магучих же, в отличие от Мондо, не удалось одержать победу. Украинка прыгнула на 2,02 м, показав свой лучший результат в сезоне, но этого оказалось недостаточно. Никола Олислагерс взяла 2,04 м. Это не только личный рекорд, но и рекорд Австралии и лучший результат сезона в мире!

Расстроенная Ярослава Магучих Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Ситуация не слишком приятная для Ярославы. Магучих впервые за четыре года упустила трофей Бриллиантовой лиги. Более того, она потерпела четвёртое поражение в сезоне и третье – конкретно от Олислагерс.

В Токио в секторе для прыжков явно будет настоящая заруба. Тем более что за три недели до ЧМ сразу четыре спортсменки покорили высоту в 2 м.

Не обошлось в финале Бриллиантовой лиги и без курьёза. В толкании ядра у женщин победительницей вроде бы стала Сара Миттон. Канадку успели назвать чемпионкой, вручили трофей Бриллиантовой лиги, а потом… аннулировали результат. Из-за протеста со стороны другой участницы попытку Миттон аннулировали, и победительницей стала Джессика Шилдер. Миттон отступила на третье место. Возможно, самое досадное в её карьере.