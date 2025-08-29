Совсем недавно велосипеды воровали на «Тур де Франс». Что за новая мода на Гранд-турах?

У главного фаворита «Вуэльты» угнали велосипед. Да что за бардак там творится?

Не успела престижная многодневка «Вуэльта» стартовать, как пошли неприятные новости. В мире велоспорта произошла очередная громкая кража, подобная той, что случилась неделями ранее на «Тур де Франс».

18 пропавших велосипедов

На окраине итальянского Турина неизвестные украли велосипеды у фаворитов многодневки команды Team Visma | Lease a Bike. Воры проникли в грузовик механиков команды и лишили их значительной части средств передвижения. О неприятном инциденте мир узнал из социальных сетей.

«Вчера вечером грузовик наших механиков был взломан и несколько велосипедов было украдено. Наши механики прилагают все усилия, чтобы команда была полностью готова к третьему этапу. Полиция начала расследование инцидента», – сообщила команда на своей страничке.

Позже в итальянских СМИ появилась информация, что предварительная сумма ущерба составляет сумасшедшие € 250 тыс. Испанская AS сообщила, что некоторые из гоночных веломашин марки Cervélo уже найдены, но точной информации о количестве утерянного имущества до сих пор нет. Как нет и вестей от полиции, ведь похитителей ещё не нашли.

«Нужно подумать, как защитить себя»

Участие Team Visma | Lease a Bike в третьем этапе Гранд-тура было под вопросом. Чтобы гонка для них продолжилась, братское плечо подставили коллеги из Movistar и Lidl-Trek, сообщили в Eurosport.es. Они предоставили своим соперникам недостающее спортивное оборудование.

Лидер команды и главный фаворит «Вуэльты»-2025 Йонас Вингегор тоже пострадал. Велосипед, на котором он выиграл второй этап, украли, а основной, к счастью, нашли рядом с отелем. Йонас продолжил гонку.

Руководитель Team Visma | Lease a Bike Ричард Плюгге сообщил, что подготовка к соревнованиям после такого инцидента выдалась непростой.

«Пришлось собирать велосипеды. Нужно было сильно напрячься, но всё получилось», – приводит слова Плюгге Еurosport.es.

Увы, кража велосипедов на высочайшем уровне превращается в рутину. Двухколёсные товарищи гонщиков, оказывается, легко можно увести из-под носа. Глава команды резонно отмечает промахи в вопросе безопасности.

«Командам нужно подумать о том, как лучше защитить себя, потому что организаторы больше не обеспечивают нам безопасность в отелях, как раньше. Нам придётся учитывать этот фактор», – добавил Плюгге.

Теперь боссам элитного велоспорта придётся хорошенько подумать, как избежать проникновения нарушителей в командные грузовики. В конечном счёте люди, которые идут на такие масштабные кражи, могут представлять опасность для жизни и здоровья самих гонщиков и персонала команд.