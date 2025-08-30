В шахматах произошла настоящая модная революция! Что на это скажет Магнус Карлсен?

В шахматах впервые в XXI веке произошла настоящая революция! Правда, касается она не самой игры и её правил, а моды. ФИДЕ неожиданно изменила правила дресс-кода. Теперь гроссмейстерам разрешено появляться на официальных турнирах в джинсах. Магнус Карлсен может быть доволен!

«Я даже не подумал о джинсах»

В конце 2024-го в шахматном мире вспыхнул скандал. Магнус Карлсен пришёл на матч чемпионата мира по быстрым шахматам в джинсах. Это не соответствовало дресс-коду, поэтому арбитр попросил норвежца переодеться и выписал ему штраф. Магнус отказался менять одежду, поэтому был дисквалифицирован.

После этого инцидента Карлсен заявил, что впредь не намерен участвовать в соревнованиях под эгидой ФИДЕ.

«Я едва успевал на тур, поэтому надел рубашку, накинул пиджак и, по правде говоря, даже не подумал о джинсах. Я даже переобулся! Сначала мне выписали штраф, что нормально, а после этого я получил предупреждение, что мне необходимо переодеться сегодня после 3-го тура. Я ответил: «Переоденусь завтра, если это приемлемо». И получил ответ: «Ты либо переоденешься сейчас, либо...» В этот момент для меня ситуация стала делом принципа, и мы пришли к тому, что имеем сейчас! Честно говоря, я уже слишком стар, чтобы тревожиться об этом. Никто не хочет отступать. В ФИДЕ могут навязывать свои правила, это нормально, но в ответ я скажу: «Хорошо, тогда я ухожу, идите к чёрту!» Мне жаль, что это затронет зрителей», – говорил Карлсен.

В ответ ФИДЕ сообщила, что правила едины для всех и исключений быть не может. Магнус же быстро отошёл и выступил на ЧМ по блицу. Тот случай с джинсами даже сыграл норвежцу на руку. Многократный чемпион мира стал лицом нескольких рекламных компаний джинсовой одежды, а свои штаны продал $ 36,1 тыс. на аукционе, отправив деньги на благотворительность.

«Элегантные джинсы разрешены»

Тем не менее тот скандал заставил весь шахматный мир разделиться на два лагеря: кто-то был на стороне Магнуса, а кто-то – на стороне федерации. Долго шли споры о правилах и нюансах дресс-кода. Видимо, всё это заставило ФИДЕ задуматься и в итоге всё-таки чуть поменять правила.

29 августа федерация выпустила обновлённый дресс-код, в котором разрешила гроссмейстерам приходить на турниры в джинсах. Правда, и тут есть ограничения. Они должны быть тёмными (серыми, тёмно-синими или чёрными) и без потёртостей. Это касается и мужчин, и женщин.

«ФИДЕ приняла решение предоставить бо́льшую гибкость в вопросах дресс-кода. Соблюдение официальных стандартов по-прежнему обязательно, но элегантные, уместные джинсы также разрешены. ФИДЕ, шахматисты, арбитры и официальные лица должны сообща стремиться к сохранению честности шахмат, одновременно обеспечивая привлекательность этого вида спорта для зрителей и спонсоров.

Этим обновлением ФИДЕ подтверждает свою приверженность как традициям, так и прогрессу, создавая среду, в которой игроки чувствуют себя комфортно и уверенно, в то время как игра продолжает блистать на мировой арене», — заявил Аркадий Дворкович.

Забавно, что фото к пресс-релизу с новыми правилами сделано в стиле джинсовой этикетки. Похоже, ФИДЕ окончательно примирилась с новой реальностью.

Однако теперь ход за Магнусом Карлсеном, чьи действия, по сути, поменяли, казалось бы, непреложные правила. Тем более что он находится в острой фазе конфликта с ФИДЕ по другим вопросам. Пока норвежец никак не комментировал ситуацию, но мир ждёт его ответа.

Ближайший крупный турнир – «Большая швейцарка» в Узбекистане. Магнуса там, конечно, не будет, однако интересно узнать, воспользуется ли кто-то из гроссмейстеров послаблениями, придя на партию в джинсах.