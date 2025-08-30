Три года разлуки — и снова вместе! «Ростов-Дон» завоевал Суперкубок России по гандболу

Спустя неделю после розыгрыша мужского Суперкубка сезон-2025/2026 начали женские команды. В субботу, 30 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве прошёл матч между столичным ЦСКА и командой с юга страны «Ростовом-Дон». Борьба за Суперкубок стала 40-й встречей в общем зачёте и пятой – в рамках Суперкубка между принципиальными соперницами. На этот раз сильнее оказались ростовчанки.

Но как команде Ирины Дибировой удалось обуздать коня?

Суперкубок России — 2025 среди женских команд



«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 27:24 (16:11);



Сёмина — 9, Санталова — 5; Стаценко — 5, Фролова — 4.

Гандбол надо развивать

Матч, который открыл новый гандбольный сезон, ждали не только сами команды, но и их преданные болельщики. Вместе с «Ростовом» приехала целая бригада активных фанатов на нескольких автобусах, преодолев приличное расстояние. В то время как болельщикам ЦСКА достаточно было лишь проехаться на метро. Несмотря на такое масштабное событие в среде отечественного гандбола, трибуны арены пустовали. Свободные синие сиденья смешивались с фанатами столичной команды, а ярко-жёлтые майки южан олицетворяли солнце внутри волейбольной арены. И всё бы ничего, однако такое количество пустых мест в Суперкубке говорит об одном – гандбол надо развивать. И развивать медийно. И пока руководители клубов и федерации ломают голову над привлечением зрителей, гандболистки уже вышли на площадку, чтобы начать новый сезон.

Болельщики на встрече за Суперкубок России Фото: ЖГК «Ростов-Дон»

Надолго их не хватило…

Но с первых же минут игра на безумных скоростях вызвала отклик у зрителей. Мы видели по-настоящему европейский гандбол в исполнении наших гандболисток. Забитые голы сменялись сейвами, комбинации проходили на ура, минимум потерь и ошибок. Явного фаворита точно не было, ведь команды не уступали друг другу ни по одному из показателей. Круто, не правда ли?

Однако продлилось всё это недолго. Спустя 10 минут игры столичную команду будто перемкнуло. Атаки приобретали всё более поспешный характер, а защита и вовсе была просто словом, нежели действиями. Отставание в три мяча вынудило Любовь Бодниеву взять тайм-аут и попытаться привести команду в чувство. Но не получилось…

ЦСКА просто нечего было противопоставить такой слаженной и разнообразной тактической игре своих соперниц. А частота замен ростовчанок не просто удивляла, но и действовала. Казалось, что они успевали везде. Девять контратак лидирующей команды против трёх сильно сказались на ходе игры. А эффективность вратарей и вовсе изумляла. Бенефис нового вратаря «Ростова-Дон» Анастасии Рябцевой не заставил себя долго ждать, и уже по ходу первого тайма процент надёжности перевалил за 40. Полина Маркина (в девичестве – Каплина) пока не могла предоставить своей команде такой надёжности.

Матч за Суперкубок России по гандболу Фото: ЖГК «Ростов-Дон»

При счёте 16:11 в пользу «Ростова-Дон» команды ушли на перерыв. И если одни покидали площадку на кураже, то на лицах вторых было непонимание хода игры.

Интрига будет?

Главный вопрос, который терзал в перерыве всех любителей гандбола: «А ждать ли переворота в игре?» И когда судьи дали свисток для начала второго тайма, в это ещё можно было поверить.

Однако как бы столичная команда ни старалась, как бы она ни пыхтела, догнать не получалось. И даже второе дыхание Маркиной на воротах особо не помогало команде, ведь защита всё ещё спала. Именно этим и пользовались Дарья Стаценко и Ярослава Фролова, которые не только поражали ворота и разрывали оборону, но и активно играли с линейными игроками. Всё это смотрелось очень просто, и в этом весь кайф!

Матч за Суперкубок России по гандболу Фото: ЖГК ЦСКА

«Секунды на нашей стороне…»

В последние 10 минут игры ЦСКА словно проснулся — либо лидеры уже мысленно праздновали победу. Потери и ошибки у «Ростова» возросли, команда начала терять темп игры. Казалось бы, отличный шанс, чтобы перевернуть матч. И в это можно было поверить, ведь ЦСКА сократил отставание до трёх мячей! А активные атаки столичных гандболисток в лице Варвары Сёминой, Антонины Санталовой и Натальи Чигириновой приобретали всё более слаженный характер. Жаль, правда, что получилось это сделать лишь к концовке встречи.

За минуту до окончания матча Ирина Дибирова взяла тайм-аут и сказала: «Не торопимся, секунды на нашей стороне». Отсеяв все мысли о долгожданной победе, ростовчанки доиграли встречу до финального свистка и забрали долгожданный трофей в свой город.

Впервые с 2021 года донская команда взяла больше одного титула за сезон. Благодаря этой победе Ирина Дибирова стала восьмым специалистом, завоевавшим Суперкубок России, а также первым среди отечественных тренеров, кто смог привести «Ростов-Дон» к победе в этом турнире.