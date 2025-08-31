Я провёл целый день на легендарной «Вуэльте Испании». Как велогонка выглядит изнутри?

В Сарагосе собрались и гурманы велоспорта, и простые обыватели. Каждый из них оказался там, где и хотел — на празднике жизни.

На «Вуэльте Испании» – 2025 прошёл уже восьмой этап. Гонка по маршруту Монсон – Сарагоса, как и предполагал её равнинный рельеф, завершилась сумасшедшими спринтерскими разборками. Победу одержал бельгиец Яспер Филипсен. Хотя российскому болельщику интереснее другое.

За спортивными результатами можно следить и в интернете. А вот посмотреть, как оно всё устроено на самом деле, прочувствовать всё это изнутри, потрогать, попробовать, так сказать, на вкус – возможность для поклонника олимпийских видов спорта из нашей страны сейчас достаточно редкая.

Но она у меня появилась. И я ею воспользовался, с самого утра приехав в древнеримскую столицу Арагона, основанную ещё в 24 году до нашей эры.

Вечер накануне гонки. Тишина

О том, что к Сарагосе приближается «Вуэльта», накануне напоминали только немногочисленные рекламные баннеры, новости в местных СМИ да велосипедисты-любители. За сутки до старта здесь не было даже и намёка на грядущий праздник спорта. Оно и понятно: во время подобных передвижных мероприятий все приготовления должны уложиться в один день, потому что следующим вечером шоу должно продолжаться уже в другом городе.

Город жил своей обыкновенной, размеренной жизнью.

Центр Сарагосы Фото: istockphoto.com

Утро. Приготовления на улицах

Вот тут и началась движуха. Город перекрыли. На каждой из центральных улиц появилось по наряду местной полиции. Многочисленные службы строили всю необходимую инфраструктуру, а жители прилегающих улиц неожиданно для себя стали гостями. Их привычный ритм жизни был нарушен.

Пока на город «наводили марафет», я подумал, что пришло время заземлиться и спокойно прочувствовать это тёплое испанское утро. В одном из кафе попросил кофе с молоком (café con leche), два чурроса (пончика из заварного теста) и печенье palmeras. Горячий напиток мне подали в пластиковом стаканчике, ибо все чашки к тому моменту уже успели закончиться – наплыв людей в кофейне в это утро был гораздо больше обычного.

Фото: Батраз Томаев, «Чемпионат»

Кофе и чурросы в испанском кафе

Кофе с десертом обошлось мне в € 3, что не очень-то и дорого по здешним расценкам.

Дальше я решил прогуляться. До старта в достаточно далёком от меня Монсоне оставалось несколько часов.

10 минут неспешным шагом, и я оказался в самом сердце Сарагосы – на улице Альфонсо. Здесь было много туристов: из Китая, Франции, США, Германии.

Улица Альфонсо, центр Сарагосы Фото: istockphoto.com

Местные толпились у лотерейных магазинов. Участие в розыгрышах – это традиция, объяснили они. Буквально через каждые 20-30 метров здесь то киоск, то магазинчик, где можно купить заветные билеты. Собственно говоря, глаза увидели, мозг дал команду действовать, и я приобрёл два билета моментальной лотереи за € 1. Чтобы заполучить денежный приз, нужно было хоть в каком-то из стираемых окошек увидеть цифру «7» или звезду.

Но нет, в этой лотерее, видимо, везёт только испанцам.

Билеты моментальной лотереи Фото: Батраз Томаев, «Чемпионат»

Буквально в двух шагах – одно из старейших городских кафе. Его двери открыты уже 140 лет.

Фото: Батраз Томаев, «Чемпионат»

Здесь же, в центре города, находится и магазин атрибутики главной футбольной команды города — «Сарагосы».

Во время моей мини-экскурсии по городу нельзя было не зайти в базилику Марии Пилар. Это сердце города и его визитная карточка. На входе мне сделали справедливое замечание, так как я не снял головной убор.

Сильнейшие гонщики мира уже стартовали, а здесь, в Сарагосе, жизнь по-прежнему шла своим чередом, если не считать нескольких перекрытых улиц и выстроенной там финишной зоны.

Ярмарка на центральной площади придала ещё больше красок такому разностороннему городу.

Ярмарка на центральной площади Сарагосы Фото: Батраз Томаев, «Чемпионат»

Разгар дня. Гонщики в городе!

Когда велогонщики прибыли в город, городские термометры показывали прохладные +32 градуса по Цельсию. Почему прохладные? Да потому, что лето в здешних местах бывает адским, и днём столбик порой достигает 40 градусов в тени.

Несмотря на хорошую погоду, я не ожидал увидеть столько людей на велоспорте в столице Арагона. Перед финишем на центральных улицах едва-едва можно было протолкнуться. Да, «Вуэльту» здесь обожают. Но были и такие люди, как эта женщина, которой, кажется, всё в жизни уже ясно.

Фото: Батраз Томаев, «Чемпионат»

Рядом с ресторанчиком, где сидела эта женщина, кстати, можно было купить майки всех главных велокоманд. Цена за одну такую – € 100-110. Прямо как в клубном магазине футбольного мадридского «Реала».

Большинство зрителей, собравшихся на центральных улицах Сарагосы, ничего не понимали в том, что вообще происходит и кто фаворит. Они просто болеют за испанцев (как нам это порой близко, да?). Однако находились и те, кто адресно поддерживал гонщиков из других стран. География обширна: были замечены фанаты из Великобритании, Греции, Нидерландов, Колумбии, Дании…

Но главной звездой дня определённо стал мужчина, который был полностью облачён в тёмно-жёлтые и тёмно-красные тона – в цвет флага Бельгии. Это оказался пожилой испанец – поклонник бельгийца Густафа Делора (первого чемпиона «Вуэльты») – поэтому на его костюме были фотографии с изображением спортсмена. В этом году ведь уже 90 лет с момента триумфа бельгийца и вообще начала испанской многодневки.

Дедушка основательно подготовился!

Пожилой испанец — поклонник бельгийца Густафа Делора (первого чемпиона «Вуэльты») Фото: Батраз Томаев, «Чемпионат»

Вечер. Этап завершён

За 25 км до финиша в отрыв ушли два гонщика из Испании – Хоан Боу (Caja Rural-Seguros RGA) и Серхио Самитьер (Cofidis). Однако их быстро «съела» группа преследователей, в которой оказался и бельгиец Яспер Филипсен. Победа, как я уже писал, осталась за ним.

День на «Вуэльте Испании» подошёл к концу. Гонщики отправились отдыхать, чтобы уже утром укатить в следующий город. Ну а бо́льшая часть зрителей собралась дальше проводить свои выходные весело и шумно: кто – в компании семьи, а кто – с друзьями. Пиво, сангрия или кофе в местных ресторанчиках – без этого жизнь в Испании немыслима.

А про «Вуэльту», кажется, все забыли уже на следующее утро. Велогонщики приезжают и уезжают, а удовольствие испанцев от жизни всегда с ними.