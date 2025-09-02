«Иностранцы нас русскими называли. Хотя нельзя было!» Интервью со звездой нашего плавания

Рекордсмен мира Климент Колесников на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 – единственный в сборной России по плаванию выиграл золото в личной дисциплине. Во время активного отпуска Колесников нашёл время пообщаться с «Чемпионатом» на самые разные темы – о популярности, планах на будущее, «Играх на допинге» и Олимпиаде-2028, нейтральном статусе и многом другом.

Климент Колесников – о популярности и звёздности

— Климент, ты считаешь себя суперзвездой российского спорта?

— Наверное, да. Сам для себя я этот факт не принимаю, но в целом таковым являюсь и понимаю это.

— Как думаешь, если сейчас провести опрос общественного мнения о самых известных спортсменах России, многие тебя назовут?

— Очень бы хотелось верить, что да. Но как показывают тенденции последних лет, не особо часто называют тех, кто что-то показывает здесь и сейчас.

— Важна ли для тебя популярность? Чтобы узнавали на улицах, называли в опросах?

— С каждым годом этот фактор становится всё более значимым. Хочется, чтобы благодаря твоим трудам твои имя и достижения были на слуху.

— Если бы твоя популярность была пусть не на уровне Александра Овечкина, понятно, что это невозможно, но достаточно высокой, как собирался бы её использовать?

— Я бы очень хотел продвигать плавание и популяризировать наш вид спорта в принципе. У нас огромные возможности для развития, но мало ресурсов, чтобы это делать.

— То есть даже не свой личный бренд развивать, а вид спорта?

— Про свой личный бренд – отдельный разговор. Это тоже да, однако в данный момент хочется заниматься развитием плавания.

Климент Колесников Фото: РИА Новости

— Как Клименту Колесникову достичь известности Александра Попова? Какие есть варианты?

— На самом деле, есть разные пути. Нужно либо очень сильно начать раскручиваться, как в своё время сделал Никита Нагорный, либо просто взять и выиграть четыре золотые олимпийские медали. Ну да, просто взять и выиграть, слово тоже нашёл (смеётся).

— У Нагорного была отличная база – он олимпийский чемпион. Понятно, что раскручиваться он начал до победы в Токио, но всё же.

— Согласен, олимпийское золото стало огромным инфоповодом. Он к этому шёл-шёл, не получалось, все за ним начали следить, переживать, изучать его историю. И потом получилось так, что бомба замедленного действия сработала.

Климент Колесников – про прошедшие и будущие Олимпиады

— Как и у Нагорного, у тебя с первой попытки взять золото Олимпиады не получилось. Ты ставишь для себя целью выиграть в Лос-Анджелесе?

— Я этого очень хочу. Буду стараться на этой Олимпиаде прийти к тому, к чему шёл всю жизнь.

— При этом совсем недавно в беседе с Еленой Весниной ты сказал, что Олимпиады переоценены.

— Потому что я не получил от неё того, чего хотел. Цели и задачи меняются по ходу карьеры, но спортивный путь всё равно заканчивается Олимпийскими играми. Логичным завершением было бы дойти до пика.

— Ты считаешь Олимпиаду вершиной в плане соревнований? Или чемпионат мира в какой-то степени может сравниться?

— Совершенно несопоставимые вещи. Безусловно, выше Олимпиады в плане спортивных соревнований нет ничего. Но я готов повторить, что Игры, на мой взгляд, переоценены.

— А твои личные воспоминания от Олимпиады, с которой ты привёз серебро и бронзу?

— В моменте соревнований мне было обидно, но больше радостно за свои достижения. Однако со временем всё стало очень нейтрально в плане Олимпиады. Было много разных эмоций, много разных новых мыслей по поводу этих соревнований. И как-то оно стало для меня… Ну вот 50 на 50. Вроде бы и круто, а вроде бы ничего и не поменялось. И вроде бы Олимпиада – я же туда хотел. Ну поучаствовал, и тут почти сразу другие соревнования. В общем, как-то мутно всё. Наверное, это самое точное.

— Ты по-прежнему не жалеешь, что пропустил Олимпиаду в Париже?

— Абсолютно не жалею. Я выполнял другие свои задачи. Что прошло – то прошло. Так и живу.

Климент Колесников – про ЧМ-2025, эмоции и главного соперника

— Климент, что помешало тебе выступить на ЧМ-2025 на сотне так же уверенно, как и на «полтиннике»?

— Поработать нужно. Каждый раз возникают какие-то проблемы. Но я не собираюсь рассказывать публично о том, что происходило во время соревнований, были болезни или нет, или ещё что-то. Это никому не интересно, людям важен результат. А если нет результата, это твои проблемы. Я знаю причины, по которым не всё получилось. Основная из них – то, что мне не хватило определённой работы, чтобы хватало выносливости и сил заканчивать сотню уверенно. Просто не получилось поработать, чтобы и на 100-метровке быть Климентом Колесниковым.

— Но это не связано с тем, что ты больше не хочешь плавать эту дистанцию?

— Никоим образом! Я хочу и буду её плавать.

— С кролем та же история?

— Да, причины те же. И кролем я хочу и буду плавать.

— В России пловцы совмещают кроль/спину или кроль/баттерфляй, но практически нет тех, кто может успешно плавать совершенно разные стили, как Маршан или Макинтош. Почему?

— Наверное, дело в природе. Однако не менее важен подход к тренировкам, как строится подготовка. Этот подход везде разный. У нас больше акцент на неразнообразные дисциплины. Плюс у названных спортсменов и тренер такой, что может и комплекс поставить, и все другие дисциплины проработать.

— Ты же тоже хотел стать таким универсалом?

— Я плавал всё и хотел быть именно таким. Но определённые проблемы со здоровьем вынудили меня отказаться от комплекса. Мы с тренером нашли выход из этой ситуации, и я доволен тем, чего добился.

— В лыжных гонках есть крутейшее противостояние Большунов – Клебо. Правда, сейчас оно на паузе, но всё равно. Есть ли у Климента Колесникова такой же принципиальный соперник?

— Мой самый принципиальный соперник смотрит на меня из зеркала. Я борюсь сам с собой.

— Ты на ЧМ-2025 схлестнулся не только с Мироном Лифинцевым и Пашей Самусенко, но и с иностранными спортсменами. Насколько такое соперничество добавляет адреналина?

— Это добавляет очень много интереса к тому, чтобы соревноваться. В принципе, на крупных турнирах ты начинаешь немного забывать о секундах, которые нужно показать, у тебя есть желание одолеть соперников, желание быть конкурентоспособным.

— Я правильно понимаю, что если ты проиграл, то не ищешь оправданий? В протоколе же не напишут, что у тебя была температура или вирус.

— Точно. Если вышел на старт, бейся. А если ищешь причины поражения в каких-то внешних факторах, проще вообще не ехать на турнир.

— Допустим, ты приехал на турнир не в оптимальном состоянии. И тут выбор – плыть тебе этап эстафеты, отдавая всё, что есть в организме, или попросить тренера не ставить тебя ради личной дистанции. Как ты поступишь?

— Я поплыву в интересах команды и в любом случае буду отрабатывать на максимум, а дальше уж как получится. Мы, спортсмены, столько раз проходили через ситуации, когда плыли с температурой под 40 и с больной головой или животом, нам не привыкать. Вопрос важности личных дистанций отходит на второй план. Если чувствую, что смогу принести пользу команде, я это сделаю даже во вред себе.

— Это чисто твой подход или у нас в команде все такие?

— Думаю, это просто спортивный эгоизм. Да и суть спортсменов такова, чтобы идти на определённые жертвы.

— ЧМ-2025, последний день. Ты выносишь «полтинник» и говоришь что-то, похожее на два популярных нецензурных слова. А что на самом деле ты сказал?

— Действительно, было очень похоже, если смотреть только на движения губ. Ну и я в социальные сети репостнул ролик с такой озвучкой. Но на самом деле я сказал «паскуда!», выплеснул эмоции.

— Можешь сравнить эти эмоции с теми, с которыми ты смотрел затем с трибуны за парнями, которые бились за историческое золото?

— Совсем разные. На «полтиннике» и после него ты сам за себя топишь, я был несколько скованным, но потом наступило расслабление. На эстафете же ты постоянно в напряжении, болеешь за команду.

— До старта был уверен, что парни победят?

— Я очень верил в ребят и чувствовал, что они могут выиграть. А когда выиграли, мы орали всей трибуной.

Климент Колесников – про американские университеты, тренера и друзей

— Ты получал предложения от американских университетов? Андрей Минаков в нынешнем году Стэнфорд окончил.

— Получал, конечно. Но я от всех предложений отказался, потому что мне комфортнее находиться здесь и работать со своим тренером. Я даже пробовать не хотел – побывал в университетах и понял, что это не моё.

Тренер Дмитрий Лазарев и Климент Колесников Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images

— А если бы вдруг рискнул, не было бы это предательством по отношению к тренеру Дмитрию Лазареву?

— Нет, конечно. Это всегда происходит в такой период, когда тебе нужно сделать выбор, в какую сторону ты хочешь двигаться. Вопрос так даже и не мог ставиться, я просто сделал для себя выбор.

— У вас с тренером бывают конфликты? Или вы их быстро гасите?

— Мы вообще бесконфликтные. Все вопросы решаются быстро и спокойно.

— После чемпионата мира у тебя был небольшой отпуск, а теперь нон-стоп мастер-классы. Какой самый интересный вопрос тебе ребята задали?

— (Смеётся.) Сколько отжиманий за день вы делаете. А ещё – будете ли стараться устанавливать ещё рекорды или уже отойдёте от своих дел. И когда наконец выполните звание заслуженного мастера спорта.

— Давай я попробую в том же духе. Возможно, это помешает сейчас, но видишь ли ты себя после завершения карьеры, скажем так, накачанным молодым человеком?

— Нет. Я сам по комплекции не такой и просто хочу держать себя в форме. Было бы здорово, конечно, круто измениться, у меня были такие мысли. Но, судя по реалиям и по фактам, хотелось бы просто не растолстеть, да и всё (смеётся).

— У тебя сильная воля? Ты можешь заставить себя делать что-то, что тебе категорически не нравится, но это делает или сделает тебя лучше?

— Да, да, да. Я такой человек. Я же плаваю. Не могу сказать, что плавание мне не нравится, но в любом случае устаёшь от него. Это же циклический вид спорта, каждодневная рутина. Дисциплину я считаю необходимой частью того, чтобы заставлять себя тренироваться и перебарывать своё нежелание.

— В отпуске ты прыгнул с парашютом. Это один из способов отвлечься от плавания?

— Это был сюрприз от нас для Паши Самусенко на день рождения – отвезти его без его ведома на аэродром и прыгнуть. Собственно, у нас это получилось.

— Кто больше всех испугался?

— Никто не боялся, хотя все прыгали впервые в жизни. Инструктаж был прекрасный, ребята хорошие. Всем понравилось – никакого страха, только живые эмоции. Главное, что Паше очень понравилось.

— С Пашей вы по жизни друзья, как и с Ильёй Бородиным. Сложно забывать об этом на дорожке бассейна?

— Да, мы по жизни большие друзья. Понимаем друг друга иногда даже без слов. Поддерживаем в любых ситуациях. Как я переживаю за ребят на дорожке, так и они за меня. И я даже не думаю о том, что мы соперники. Просто нет таких мыслей. Мы боремся друг с другом, но без какой-либо зависти.

— А какие отношения у тебя с Мироном Лифинцевым?

— Да просто хорошие отношения. Не могу сказать, что мы друзья. На соревнованиях мы больше соперники, чем товарищи по жизни. Мы товарищи по команде, но с ним в разных возрастных категориях, у нас разные интересы. Наше общение ограничивается временем, когда мы вместе на соревнованиях или на сборах.

Климент Колесников и Мирон Лифинцев Фото: РИА Новости

— Если Мирон обратится к тебе за советом или за помощью…

— Ни в коем случае не откажу.

— На ЧМ-2025 ты был капитаном команды. В чём это выражалось?

— Когда был на трибунах, старался всех заводить. После каких-то неудач поддерживал ребят, пытался подбодрить, мотивировать.

— А кто мотивировал тебя? Ведь поначалу в Сингапуре тоже было не всё гладко.

— Вообще, в начале моей карьеры меня очень сильно поддерживали и мотивировали Сергей и Настя Фесиковы. А сейчас я себя сам поддерживаю и мотивирую, плюс друзья – Паша и Илья. Когда возникают сложные моменты, я стараюсь не держать всё в себе, а с ними делюсь. Так проще всё преодолеть.

— Ты следил за юниорским первенством в Румынии? Можно ли утверждать, что потом такие результаты будут и на взрослом уровне?

— Чисто новости читал, и всё. Утверждать такое, конечно, сложно. Я бы даже сказал, что больше нельзя, чем можно. Каждый случай индивидуален.

— Могут ли высокие результаты в юниорах расслабить?

— Безусловно. Могут и расслабить, а могут и мотивировать для того, чтобы двигаться дальше. Кто-то и корону на себя может напялить. Молодым ребятам я желаю попасть в старшую сборную, в наш коллектив, чтобы понять, сколько ещё нужно работать для того, чтобы становиться лучше.

— Климент, а как ты относишься к Enhanced Games? Видишь ли ты в будущем вариант своего участия в таких соревнованиях?

— Максимально нейтрально отношусь, без негатива. С одной стороны, это неправильно, а с другой стороны, интересно посмотреть на то, где же находится пик возможностей человека после использования всех возможных вариантов. Наверное, я бы рассмотрел вариант своего участия в таких Играх, но только после завершения спортивной карьеры. Когда завяжу с профессиональным плаванием, тогда и посмотрим.

Климент Колесников – про нейтральный статус и будущее

— Проясни, пожалуйста, свою позицию по нейтральному статусу. У тебя есть чёткая позиция по данному вопросу? В какой-то момент ты категорически не хотел его получать, но в итоге получил, поехал в Сингапур и стал чемпионом мира.

— Наверное, нет сейчас чёткой позиции. Всё ведь зависит от конкретной ситуации. Разные соревнования, разные моменты, многое меняется. В Сингапуре вообще не ощущалось, что мы выступали как нейтральные спортсмены, за исключением того, что очень хотелось видеть свой флаг и слышать свой гимн. Этого не хватало. А внутри, когда участвуешь в соревнованиях, когда варишься в этой каше, этот статус никак не ощущался.

— И русскими все называли.

— Да, хотя и нельзя было (улыбается). Но иностранцы нас именно русскими называли.

— В комментариях пользователи называли тебя флюгером – повернулся туда, где выгодно. Тебя это хоть как-то задевает?

— Называли флюгером? Ну и пусть называли. Ситуации каждый раз абсолютно разные – в 2021 году, в 2024-м, в 2025-м. Я отталкиваюсь исключительно от себя и от того, что считаю нужным. Меня никак не задевает то, что говорят какие-то люди. Они вправе высказывать своё мнение.

— Если до Лос-Анджелеса ситуация с нашим допуском не изменится, может ли это как-то повлиять на твою мотивацию?

— Не знаю, я так далеко не загадываю. Всегда делаю акцент только на ближайшие соревнования. В жизни многое может произойти за это время.