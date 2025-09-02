Российские синхронистки вынесли всех на юношеском ЧМ. Девчонки – просто космос!

А ведь после чемпионата мира в Сингапуре по взрослым были вопросы.

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре оставил в недоумении всех, кто за синхронным плаванием следил только по победным новостям. Сборная России впервые за десятилетия потерпела болезненное поражение. Но за перспективы синхронного плавания можно не переживать. На юношеском чемпионате мира U15 россияне просто вынесли всех соперников!

Триумф россиянок

Юношеский чемпионат мира U15 проходил в Афинах с 26 по 30 августа. Там принимали участие молодые спортсмены от 13 до 15 лет, то есть ребята 2010-2012 годов рождения. Несмотря на юный возраст, россияне показали там высший класс.

Тут важно сделать ремарку – юношеские соревнования слегка отличаются от взрослых. Молодые ребята состязаются лишь в произвольной программе в соло, дуэтах, микст-дуэтах и команде. Также есть два особых вида: смешанные соло-фигуры и смешанная командная комбинация. В этих дисциплинах вместе соревнуются как девочки, так и мальчики.

В Афинах российские спортсмены выиграли пять золотых медалей из семи возможных, а также взяли серебро и бронзу. Это просто космос! Победную серию начали со смешанных соло-фигур. Там синхронисты из России заняли 10 из 11 первых мест! Прекрасно проявили себя как девчонки, так и мальчишки. Лучшей стала Станислава Козлова, забравшая золото.

После этого награды сыпались одна за другой. В женском соло красивую победу одержала Александра Пищикова, которую тренирует легендарная Светлана Ромашина. Александра вместе с Варварой Барбашовой после ещё выиграла и дуэт. Обе девчонки взяли золото и в составе команды. Без них сборная выиграла медали и в микст-комбинациях.

«Эта победа для меня значит очень много, потому что это мой первый международный старт, первый международный старт для нашей команды в принципе», — заявила «Известиям» Алина Готальская, выступающая в группе.

Что важно, все победы россиянок были не «на тоненького». Наши девчонки громили своих соперников. Отрывы были минимум в 10 баллов, а иногда доходили аж до 36. Что это, если не настоящее доминирование?

Неудачи синхронистов

Вот только если российские девочки были хороши, то наши мальчишки подкачали. На мужское соло не было заявлено ни одного участника из России, хотя в команде парни были. В микст-дуэтах Марина Колоскова и Дмитрий Козачук заняли лишь седьмое место. Лидерам из Франции наши ребята уступили 49,0239 балла.

История не самая приятная, особенно на фоне невероятных успехов Александра Мальцева на ЧМ-2025 в Сингапуре. Там наш синхронист выиграл не только все соло-программы, но и микст-дуэт с Майей Гурбанбердиевой. Также он взял серебро с Олесей Платоновой.

Казалось бы, на волне успехов Мальцева в России должно расти мощное поколение мальчиков-синхронистов. Однако пока этого не происходит. Хочется верить, что это лишь временное явление и вскоре парни ни в чём не будут уступать девчонкам.

«Сегодня наша команда вернулась с первенства мира. После долгого перерыва в участии в международных соревнованиях наши юноши и девушки, на мой взгляд, показали отличный результат. Пять золотых, одна серебряная, одна бронзовая», — подвела итоги вице-президент Федерации водных видов спорта России Ольга Брусникина в интервью «Известиям».

Таким образом, за будущее нашего синхронного плавание переживать не стоит. Следующее поколение напиталось духом великих побед и готово разрывать!