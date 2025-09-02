В шахматах стартует важнейший турнир года! Всё, что нужно знать о «Большой швейцарке»

3 сентября стартует один из важнейших турниров года в мире шахмат – Grand Swiss или «Большая швейцарка». По его итогам сразу четыре гроссмейстера получат путёвки в турнир претендентов и претенденток. За столь особенный приз будут биться и россияне.

Собрали для вас всё самое важное о «Большой швейцарке».

Где и когда пройдёт Grand Swiss — 2025?

«Большая швейцарка» – 2025 стартует в Самарканде (Узбекистан) 3 сентября. Соревнования продлятся до 15-го числа. За почти две недели гроссмейстеры сыграют 11 туров по швейцарской системе, то есть соперниками сильных спортсменов будут участники аналогичного уровня.

Шахматисты будут биться за солидный призовой фонд. В открытом турнире будет разыграно $ 625 тыс., из которых победитель получит $ 90 тыс… В женских состязаниях же на кону стоят $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.

Гораздо важнее другое. Гроссмейстеры, занявшие первое и второе места, получат места в турнире претендентов и турнире претенденток.

«Grand Swiss всегда был уникальным турниром и одним из самых ожидаемых событий в календаре ФИДЕ. Мы рады, что он пройдёт в Узбекистане — великой шахматной стране, которая инвестирует в этот вид спорта и имеет богатый опыт организации крупных шахматных мероприятий», — заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Формат и расписание Grand Swiss — 2025

Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.

За 12 дней соревнований для шахматистов предусмотрен один выходной – 10 сентября. Матчи ежедневно будут стартовать в 13:00 мск, исключение – 11-й тур, тогда партии начнутся в 12:00 мск.

Расписание Grand Swiss — 2025



4 сентября, четверг – 1-й тур

5 сентября, пятница – 2-й тур

6 сентября, суббота – 3-й тур

7 сентября, воскресенье – 4-й тур

8 сентября, понедельник – 5-й тур

9 сентября, вторник – 6-й тур

10 сентября, среда – выходной

11 сентября, четверг – 7-й тур

12 сентября, пятница – 8-й тур

13 сентября, суббота – 9-й тур

14 сентября, воскресенье – 10-й тур

15 сентября, понедельник – 11-й тур

Участники Grand Swiss — 2025

В открытом турнире примут участие 116 гроссмейстеров, а женском – 56. Причём в открытой секции сразу 18 игроков имеют рейтинг выше 2700! Нас точно ждёт мощный турнир. Тем более на турнир заявлены чемпион мира Гукеш Доммараджу, Рамешбабу Праггнанандха, Видит Сантош Гуджрати, Алиреза Фируджа, Нодирбек Абдусатторов, Ханс Ниманн, Ян Непомнящий и Александра Горячкина.

В женской секции тоже ожидается крутой состав: Тань Чжунъи, Лэй Тинцзе, Хампи Конеру, Екатерина Лагно, Анна Музычук, Вайшали Рамешбабу, Александра Костенюк.

Кто из россиян приедет на Grand Swiss — 2025?

Без россиян на «Большой швейцарке», конечно, не обойдётся. Как и все последние годы, наши гроссмейстеры будут выступать в нейтральном статусе. В Самарканде Россию представят 16 участников.

На состязания в открытой категории заявлены Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Максим Матлаков, Иван Землянский, Александра Горячкина.

В женских соревнованиях будут состязаться Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман, Валентина Гунина и Ольга Гиря.

Фавориты Grand Swiss — 2025

Кажется, главный претендент на победу в открытом турнире – чемпион мира Гукеш Доммараджу. В этом году он уже занял второе место на Tata Steel и третье место на Norway Chess, обыграв при этом Магнуса Карлсена и Хикару Накамуру. Молодой гроссмейстер постоянно показывает крайне достойную игру, вот только это не гарантирует ему лёгкой победы на Grand Swiss.

Активную борьбу Гукешу навяжут его соотечественники Рамешбабу Прагнанандха, Видит Гуджрати, Арджун Эригайси, а также Алиреза Фируджа, Винсент Каймер, Нодирбек Абдусатторов, Ян Непомнящий и Аниш Гири.

У женщин же ожидается красивое противостояние между китаянками Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе. Обе спортсменки в этом сезоне радовали своими хорошими результатами. В разборки вмешаются также Анна Музычук, Екатерина Лагно, Вайшали Рамешбабу и Хампи Конеру.

Но последние Grand Swiss показали, что заранее вешать медали не стоит, поскольку возможны сюрпризы.

Где смотреть Grand Swiss — 2025 в России?

По телевизору трансляций турнира не будет. Увы, наши каналы не слишком любят шахматы. Зато посмотреть состязания можно будет в интернете. Так, ФИДЕ планирует провести онлайн-трансляцию на своём YouTube-канале.

Также, вероятно, показывать и разбирать турнир будут различные шахматные блогеры.