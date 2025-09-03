Как шахматистам попасть на Турнир претендентов – 2026? ФИДЕ поменяла правила отбора

В Самарканде стартует «Большая швейцарка», по итогам которой определятся по два участника мужского и женского Турниров претендентов – 2026. Но что делать тем, кому не повезёт в Узбекистане, учитывая новые правила ФИДЕ? Как ещё можно попасть на кандидатский турнир? Разбираем все варианты.

Почему поменяли правила отбора на Турнир претендентов – 2026?

Отборочный цикл Турнир претендентов – 2024 закончился настоящим скандалом. Всему виной поведение выступающего за Францию иранца Алирезы Фируджи, который сумел воспользоваться лазейкой в правилах.

Тогда на турнир претендентов можно было отобраться пятью способами:

Проиграть чемпионский матч и отправиться за новым шансом; Попасть в тройку лучших игроков Кубка мира; Занять первое либо второе место в «Большой швейцарке»; Выиграть FIDE Circuit – цикл турниров ФИДЕ; Иметь наивысший рейтинг на январь 2024 года.

Именно последним вариантом и воспользовался Алиреза Фируджа. Буквально в последний момент для спортсмена организовали подставные турниры, где он и набил необходимый рейтинг. ФИДЕ эта ситуация не понравилась, поэтому в конце января того года организация изменила порядок отбора на Турнир претендентов – 2026. Новые правила должны помочь избежать скандалов.

Какие нововведения в отборе на Турнир претендентов – 2026?

Главное нововведение – проигравший в матче за титул не получает место в турнире претендентов, как было раньше. Теперь ему необходимо отбираться вместе с остальными гроссмейстерами. Ян Непомнящий дважды уступал в матчах за титул – Магнусу Карлсену и Дин Лижэню, но получал право отбираться вновь.

Больше такое не прокатит, однако ФИДЕ решила подсластить пилюлю проигравшему, которым на этот раз является Дин Лижэнь. Вице-чемпиону мира начислят дополнительные баллы в FIDE Circuit следующего года. Количество очков будет зависеть от того, сколько длился матч и дошёл ли он до тай-брейка.

Несмотря на нововведение, на Турнир претендентов – 2026 по-прежнему попадут восемь гроссмейстеров. Если кратко, способов попасть на соревнования также осталось пять:

Попасть в тройку призёров на Кубке мира (пройдёт с 30 октября по 27 ноября 2025 года); Занять первые два места в «Большой швейцарке» (4-16 сентября 2025 года); Выиграть FIDE Circuit – 2024; Выиграть FIDE Circuit – 2025; Иметь наивысший рейтинг ФИДЕ на определённую дату.

Что такое FIDE Circuit и рейтинг ФИДЕ?

Если с Кубком мира и «Большой швейцаркой» всё ясно, то FIDE Circuit и рейтинг нуждаются в пояснениях.

FIDE Circuit – цикл турниров ФИДЕ. По сути, шахматистам в течение года нужно участвовать в различных соревнованиях международной федерации и получать за них очки. Чем престижнее турнир, сильнее соперники и выше занятое место – тем больше баллов можно набрать. Семь лучших результатов каждого гроссмейстера будут суммированы, и на основе данных ФИДЕ составит рейтинг. Кто окажется выше, тот и будет считаться победителем FIDE Circuit.

Эта система была впервые опробована в отборе к Турниру претендентов – 2024. Тогда по итогам пяти турниров победителем FIDE Circuit стал Фабиано Каруана. Однако американец уже отобрался на ТП-2024 через Кубок мира, поэтому квоту через цикл получил Гукеш Доммараджу, занявший второе место. Что было дальше, все знают. Гукеш сначала выиграл претендентский турнир, а затем обыграл Дин Лижэня в чемпионском матче и стал самым молодым обладателем шахматной короны.

В этот раз победителей FIDE Circuit будет сразу двое: за 2024 и 2025 годы. Кстати, квоту за прошлый год уже успел забрать Фабиано Каруана. Американский гроссмейстер – официально первый участник Турнира претендентов – 2026.

А теперь разберёмся с рейтингом ФИДЕ. Важно: это не та же система, что была в прошлом году. Федерация не хочет наступать на те же грабли.

Если раньше на Турнир претендентов отбирались по текущему рейтингу на определённую дату, то теперь – по среднему за полгода. Эти шесть месяцев будут отсчитываться с 1 августа 2025 года по 1 января 2026 года. Причём важно, чтобы за последний год гроссмейстер отыграл не менее 40 матчей.

Это должно позволить избежать ситуаций, когда игроки будут участвовать в подставных турнирах, дабы повысить себе рейтинг в последний момент. На деле не всё так радужно, но это отдельный разговор.