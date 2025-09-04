«Я стал старше, не такой дурной уже». Легендарному Евгению Трефилову – 70

Сегодня, 4 сентября, легенде отечественного гандбола Евгению Трефилову исполняется 70 лет! Великий тренер привёл сборную России к четырём победам на чемпионате мира и триумфу на Олимпиаде. При этом Король Треф никогда не стеснялся говорить то, о чём думает. Бывало резковато, но всегда – от всего сердца.

Собрали 10 ярких цитат Евгения Васильевича к его юбилею!

«Думал, что с помощью палки переверну земной шар»

Евгений Трефилов Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Свою тренерскую карьеру Трефилов начал ещё в 1980-х, возглавив дубль «Кубани». Об одном из первых матчей у Евгения Викторовича остались очень яркие впечатления.

«Народ проиграл, и я сдуру загнал их на стадион. Натренировал до такой степени, что с утра половина команды, простите, на унитаз не могла сесть. Горячность свойственна молодым. Я думал, что с помощью палки переверну земной шар. Нет, родной, это не так», — вспоминал он в интервью «Спорт-экспрессу».

«Женщины без ошибок — это неправда»

Евгений Трефилов Фото: РИА Новости

На Олимпиаде-2008 сборная России с трудом обыграла Венгрию в полуфинале (22:20). После матча Евгений Викторович сделал интересное замечание об особенностях женского гандбола.

«Некоторые игроки просто потихонечку с ума сходят. Надо ремонтироваться по дороге. Будем вызывать невропатолога. Женщины без ошибок не играют. Женщины без ошибок – это неправда».

«Приход иностранца – это дыра в бюджете, дыра на поле»

Евгений Трефилов Фото: РИА Новости

Трефилов постоянно поддерживал российский спорт. Тренер активно выступал против иностранных игроков и специалистов.

«Я летел в самолете с баскетболистами «Локомотива-Кубань», там один только наш был. Что, федерация баскетбола этого не видела? Когда мы начали рассказывать, что купим иностранца – это путь в тупик. Приход иностранца — это дыра в бюджете, дыра на поле. Он собрал вещи и ушёл. Мы уже «покушали» Хиддинка, Капелло. Хватит, у нас хватает своих тренеров, давайте на них опираться», — говорил Евгений Викторович в интервью ФГР.

«Я стал старше, не такой дурной уже»

Евгений Трефилов Фото: РИА Новости

При всей своей жёсткости Трефилов мог спокойно посмеяться над собой. Например, в 2016-м Евгений Викторович иронично высказался о своём характере.

«Я стал старше, не такой дурной уже. Раньше я с людьми жёстко обходился. Теперь стал мягче».

«Мне хочется у женщины приподнять черепушку и посмотреть, что у неё в голове такое»

Евгений Трефилов Фото: РИА Новости

Крайне эмоциональной для Трефилова получилась Олимпиада-2016. После нервного матча с Южной Кореей (30:25) на старте турнира наставник российской команды был очень недоволен.

«Какие мысли возникли при счете 13:20? Найти верёвку, зайти в женский туалет и повеситься. У нас в «анатомке» стоял скелет, а черепушка приподнималась. Туда все складывали окурки. Иногда мне хочется у женщины приподнять черепушку и посмотреть, что у неё в голове такое. Вы же видели концовку? Зачем мне устраивать этот паралич? Спокойно доработайте и идите мыться».

«Даже одуванчиков нет»

Евгений Трефилов Фото: РИА Новости

В 60 лет Евгений Викторович добился главного – выиграл Олимпиаду. После победы в Рио Трефилов поделился своими эмоциями. Та цитата стала одной из самых ярких в спорте за 2016-й.

«Что чувствую сейчас? Ничего! Вот представьте: гора. Ползёшь, ползёшь, ползёшь – а там, на вершине, даже одуванчиков нет».

«У нас два варианта – самоотверженность русских женщин и скорость»

Евгений Трефилов Фото: Jean Catuffe/Getty Images

В отборе на чемпионат Европы – 2018 сборная России спокойно обыграла Румынию – 30:25. Вот только Трефилов жёстко высказался о ресурсах нашей команды.

«Победа была с такой-то матерью. Команды у нас ещё нет, к сожалению. Играть всё время самоотверженно и убиваться каждый раз не получается. Приходится на всех топать и цыкать. Не хватает игроков – олимпийцы то рожают, то лажают, то сдаются. Поэтому пришлось вызвать на сбор много игроков, посмотреть, кто у нас есть в резерве. У нас было всего два варианта для победы – самоотверженность русских женщин и скорость. Больше у нас пока ничего нет».

«Нужно быть полуидиотами или непрофессионалами высокой квалификации»

Евгений Трефилов Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

В 2019 году ВАДА отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года. Евгений Викторович довольно резко отреагировал на ту ситуацию.

«Меня просто убивает наша беззубость. Мы сами допускаем такие вещи, которые потом нам же и приходится расхлёбывать. Мы не подходим профессионально к вопросу допинга: кто это делал, зачем и почему?! Стоит один раз хорошо разобраться, и всё. Мы в очередной раз сами себя опозорили, и нас опять заставили оправдываться. Вляпаться так второй раз – это нужно быть полуидиотами или непрофессионалами высокой квалификации», — сказал Трефилов «Чемпионату».

«Без России в спорте неинтересно. Мы не Гондурас»

Евгений Трефилов Фото: Panoramic/Zuma/ТАСС

К тотальному отстранению России в 2022 году Трефилов тоже отнёсся эмоционально. Евгений Викторович заявил, что нашим спортсменам не нужно выступать в нейтральном статусе.

«Хватит уже. Мы выступали и под олимпийской символикой, и вообще глухонемыми и бесправными. Что-то поменялось? Нужно идти до конца. Чем больше будем прогибаться – тем больше нас будут пинать. Это закон жизни, ведь уважают только сильных. Вот сейчас был чемпионат мира по хоккею. Я два-три раза включал матчи, смотрел. Финал посмотрел два периода и овертайм. А на чемпионатах мира с участием сборной России не пропускал ни одного матча нашей сборной, и другие игры смотрел, и каждый вечер ещё обязательно дневник турнира. Я один такой? Без России в спорте неинтересно. С таким большим государством просто невозможно не соревноваться – мы не Гондурас».

«Скажи женщине, что она красивая – и станешь посуду мыть до конца дней»

Евгений Трефилов Фото: LUDVIG THUNMAN/Imago/ТАСС

Женской сборной Трефилов руководил суммарно почти 20 лет. С 2021 года Евгений Викторович работает тренером-консультантом в национальной команде. За эти годы у него сложились особые отношения с подопечными.

«Скажи женщине, что она красивая – и станешь посуду мыть до конца дней. Они же всё воспринимают ушами. Ругаюсь с ними, борюсь. Но что поделать? Женщины…»