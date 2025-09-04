«Искать лучшие условия – нормально». Экс российская пловчиха – о смене гражданства и хейте

На чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре в составе сборной Казахстана выступала пловчиха Софья Сподаренко. Бывшая россиянка сменила гражданство ещё в 2023-м, когда о допуске сборной России к международным стартам даже в нейтральном статусе и речи не шло.

Спортсменка столкнулась с огульной критикой в свой адрес. В беседе с «Чемпионатом» Сподаренко рассказала о причинах перехода, трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в процессе, и о разнице в подходе к спорту в двух странах.

«Даже не задумываюсь о том, что меняла гражданство»

– Если вспомнить ЧМ-2025 в Сингапуре, насколько долго проходила акклиматизация перед турниром?

– К счастью, сборная Казахстана приехала на чемпионат мира пораньше. Не скажу про другие виды, но именно в плавании мы проводили акклиматизационный сбор на острове Пенанг. Нас хорошо приняли, подарков надарили. Я была уже в Сингапуре на этапе Кубка мира, когда мы стартовали сразу по прилёте – это было гораздо тяжелее.

– Россияне тоже были на сборах в Малайзии. Вы не вместе тренировались?

– Нет, россияне были в Куала-Лумпуре, а мы гораздо выше. Почему именно там — не скажу, со мной не советовались (улыбается).

– Это был третий ваш чемпионат мира за сборную Казахстана. Уже обжились в новой команде?

– По длинной воде — второй, сначала была Доха, сейчас – Сингапур. Притирка быстро проходила, ребята отлично приняли. За такой короткий срок у меня появились настоящие друзья. Бывает, что за много лет редкость большая настоящего друга встретить, а тут за два года. Уже даже не задумываюсь о том, что меняла гражданство, только другие люди задают мне об этом вопросы.

– Как будто всегда были в составе сборной Казахстана?

– Тут нужно отдать должное команде, ребятам, мне сразу выдали большой кредит доверия, я надеюсь, что его оправдываю. У нас очень дружный коллектив.

– В каком сейчас состояние плавание в Казахстане? Все помнят во многом сенсационную победу Дмитрия Баландина в Рио, а о каких результатах можно говорить сейчас?

– Не вправе как-то жёстко критиковать работу тренерского штаба, специалистов, партнёров по команде. Но не совру, что отмечу провалы в поколениях. Это такая тенденция, от которой стараются уйти. Много молодых специалистов, которые работают над этим. Юношеская и взрослая сборные объединены.

Молодые толкают стареньких, старенькие толкают молодых. На прошлом чемпионате мира среди юниоров у нас был ворох четвёртых мест, могли попадать в призы, но что-то пошло не так. В любом случае это говорит о потенциале, так что есть на кого рассчитывать. Когда видишь такие результаты, можно говорить, работает система или нет.

– О больших для казахстанского плавания победах речь сейчас не идёт?

– На мой взгляд, возможность всегда есть. Безусловно, наш лидер Адильбек Мусин безоговорочно всех тащит на себе. Сенсационных побед в стиле Баландина я бы не ждала, но мы постепенно двигаемся вперёд, шаг за шагом. Постолимпийский сезон всегда тяжёлый, это был большой путь, у нас переходный период сейчас во многом, ждём помощи со всех сторон, и тогда мы сможем плыть лучше.

«Когда у тебя пятая точка в тепле, ты и плывёшь лучше»

– С чего вообще у вас появилась мысль сменить спортивное гражданство? Как это всё происходило?

– Я родилась в Казахстане – в Усть-Каменогорске. С подросткового возраста мне было интересно — чем живёт казахстанское плавание? Находясь в сборной России, уже знакомилась с некоторыми ребятами, общалась. И в целом такой вариант просматривался, держала в голове эту опцию.

В тот момент, когда вопрос встал острее всего, когда стало понятно, что в ближайшие несколько лет россияне никуда не поедут, надо что-то делать, у меня совпали все пункты для перехода. Было бы глупо не попробовать.

Софья Сподаренко Фото: Из личного архива спортсменки

– Фактор изоляции был одним из ключевых?

– Да, я этого и не скрываю. Я переехала для того, чтобы иметь доступ к международным стартам.

– Сейчас вы не изменили своего отношения к этому решению? Россияне выступают полным составом на соревнованиях, хоть и в нейтральном статусе.

– Хорошо, но сейчас на дворе 2025 год. Терять три года? Мне уже 27 лет. Я чувствую себя уверенной, чувствую себя частью этого мира. Результаты – иногда лучше, иногда хуже. Но если говорить про свои ощущения, я часть новой команды, мне это нравится.

– В России отобраться на крупные старты сложнее – помимо квалификационных норм World Aquatics, у нас свои нормативы. Фактор конкуренции тоже сыграл роль?

– Я слышала про это. Оценивать не могу, это условия, которые были озвучены, они для всех одинаковые. Если бы осталась, они были бы точно такими же и для меня. Скорее всего, я бы в России не отобралась на крупные старты. Окей, напряглась бы, может, и всё получилось бы, но напряжение было бы куда выше.

Софья Сподаренко – о своём переходе в Казахстан: Пловчиха Сподаренко сделала заявление после смены спортивного гражданства

Если бы я перешла в Казахстан раньше, то, возможно, не дошла бы до взрослого плавания. Высокая конкуренция внутри России мне помогала, мотивировала, поэтому здорово, что я совершила этот переход уже во взрослом, осознанном возрасте.

Есть фактор уровня моей жизни, фактор моих доходов, моих амбиций. И здесь очень многое совпало.

– Вполне честная позиция – отбираться проще, можно поехать на ЧМ, на ОИ, хоть и без серьёзных шансов на успех уже там. Хотя бы выступить.

– Знаете, у нас плавание – консервативный вид спорта. А я из семьи игровых дисциплин. И там менять клуб, искать для себя лучшие условия – нормально. Когда это перестанет осуждаться, когда придёт понимание, что если у тебя, извините, пятая точка в тепле, то ты и плывёшь получше. Если тебе комфортно, ты чувствуешь безопасность, уверенность в завтрашнем дне – это очень существенный фактор.

Не знаю, что бы я сейчас делала в свои 27 лет, если бы всё ещё не была частью международного плавания. Где находить мотивацию? Приехав в Казахстан, я поняла, что у меня опыта выступлений на международных стартах зачастую меньше, чем у 18-летних ребят. На момент переезда у меня было всего три-четыре крупных международных старта, выступления на которых для меня стали гигантским стрессом, потому что я была маленькая, недостаточно готовой. Опыта не хватало. Если есть возможность выступить, хоть и за другую страну, почему нет?

«Любыми способами надо искать возможность выступать»

– У вас остались связи в России?

– Разумеется, мои родители живут в Тюмени. Папа работает в системе хоккейного «Рубина». Я бо́льшую часть своей жизни, особенно плавательной, провела в Тюмени, у нас высокий уровень внутреннего городского патриотизма, здорового локального патриотизма. И любовь к Тюмени от меня никуда не ушла. Забавно, кстати, что 72-й регион в России – это Тюмень, а в Казахстане 72-й регион – это Усть-Каменогорск, где я родилась. Так что у меня всё гармонично.

– С бывшими коллегами по сборной России сохраняете общение?

– Благодарна всем, кто меня поддержал, что всё получилось. Со многими остались в дружеских отношениях, общаемся, я присоединяюсь иногда к ребятам на сборах, это не тайна. Все от этого в выигрыше.

– Вы рады, что россиян допустили?

– Конечно. Это было самое большое представительство тюменской школы плавания на уровне чемпионатов мира в истории. Егор Юрченко и его тренер Елена Викторовна – первый спортсмен и первый тренер из Тюменской области, кто поехал на чемпионат мира по длинной воде.

Гигантское достижение, учитывая, что и я выступала на ЧМ-2025, так что это исторический рекорд. Егор — поздний спортсмен, ещё раскроется на полную катушку, ждите потом от него много лет классных результатов.

– World Aquatics дала «зелёный свет» ещё в 2023 году, однако российская сторона сама отказывалась от нейтрального статуса. Вас это удивляло? Пытались переубедить кого-то из знакомых?

– Это непростая тема. Не буду называть имён и фамилий, но скажу, что многие обсуждали со мной вопрос выступлений на «международке», спрашивали о возможности перехода в другие сборные, хотели узнать про мой опыт. Много кто говорил, что им грустно участвовать в национальных чемпионатах, если они не считаются отборочными. Какой смысл?

– Анна Егорова говорила, что Олимпиаду обещали финансово заместить Играми Дружбы с аналогичными призовыми. В результате ни Олимпиады, ни Игр Дружбы…

– Что тут скажешь, я уже не вправе оценивать российское плавание. 10 лет с переменным успехом была то в юношеской, то во взрослой сборной, но так и не встала на зарплату… Возможно, для кого-то это всё сюрпризы, однако меня ничего не удивляет. Очень жёсткие правила, но за спортсменов грустно. Правда, стараюсь говорить аккуратно, свою дозу критики я уже получила.

Если бы это была не я, может, я бы это всё и не пережила. Но я за спортсменов. Если человек достоин со своими результатами выступать на международной арене, ему должны давать такую возможность. И он должен сам стремиться. Любыми способами надо выступать, искать возможность.

– Отсутствие Евгении Чикуновой и Климента Колесникова на ОИ в Париже – трагедия для спорта?

– А Илья Бородин? Подождите, Илья будет на пьедестале почёта всех турниров. Он там должен был быть уже много лет.

– Ему под силу бороться с Леоном Маршаном?

– Я его большая фанатка, придёт время – всё возможно.

«Когда людям нечем заняться, они быстро становятся экспертами в решениях других»

– Удивились количеству хейта в ваш адрес? Можно было бы объяснить недовольство теоретическим переходом Чикуновой, но вы даже не были в основе сборной. Почему люди так негативно восприняли ситуацию?

– Мне сложно сказать почему. Я не пряталась от этого. Можно было зарыться в песок, не высовываться, переждать. Многие так сделали, не буду их за это осуждать. Я всё делала открыто, потому что не видела проблемы, не чувствовала какого-либо диссонанса в этом действии. Мне было легче говорить про это вслух, мне не было страшно. Но не могу сказать, что это были радужные воспоминания.

Это очень тяжёлый период моей жизни, пришлось поработать с психологом, поработать над собой. В какой-то момент это тебя догоняет, когда много людей кроют тебя самыми последними словами, энергетически это всё сказывается, совсем игнорировать это было невозможно. Когда людям нечем заняться, они быстро становятся экспертами в решениях других. А мне не интересно, почему и зачем Петя Иванов сменил работу, перешёл в другую компанию, подставил других специалистов.

Это решение Пети. Если ему дают на новом месте лучшие условия, больше зарплату, офис ближе к дому, да неважно что – он красавчик! Пусть занимается своей жизнью. То, что ваша работа не является предметом общественного интереса – это ваши проблемы. Значит, у вас и работа, и жизнь не очень интересны.

– Было желание в моменте удалить все страницы в соцсетях, закрыться от внешнего мира?

– Я закрылась настолько, насколько могла, насколько видела в этом смысл. Невозможно совсем закрыться, всё-таки это в том числе и обязанность спортсмена – если достиг какого-то определённого уровня, то должен показывать себя, привлекать в спорт новых молодых ребят. Я не первая и не последняя. Мне кажется, что, если обратиться к более медийным видам спорта, там всё время какие-то скандалы. Кто-то даже делает это специально.

Ничего страшного. Я за это время стала гораздо известнее, в пике количество упоминаний обо мне возросло до небес. Если подходить с холодной головой, из этой ситуации можно даже выжать плюсы. Когда на большом федеральном канале взрослые дяди сидят в студии и выводят на экран пост с соответствующим смайлом, где я рекомендую поцеловать себя в одно место всем хейтерам… Целый час серьёзные люди сидят в эфире и смотрят на это фото. Я от этого испытываю только приятное покалывание внутри. Не буду говорить название телешоу, но, думаю, все поняли, оно идёт днём на третьей кнопке.

Софья Сподаренко

– Судить по телешоу пропагандистского толка обо всей спортивной журналистике – явно неправильно. Вы здесь не обобщаете?

– Нет, я говорила о конкретном эпизоде. На самом деле, я уважаю медиа, уважаю журналистов и журналистику. Всерьёз даже думала над тем, чтобы поступать в эту сферу, самой развиваться. Комментировала соревнования, вела колонку в спортивной газете Тюмени. По касательной прошлась, понимание есть. У меня есть хорошие приятели из числа журналистов, я сужу по человеку и его работе. Общаюсь не с компанией, не с флагом, не с нацией, а с конкретным человеком, который передо мной. С тем телеведущим общаться не собираюсь.

– Активное обсуждение ведётся касательно закона, запрещающего двойное гражданство в Казахстане. Вы понимали, что назад дороги не будет?

– Для меня это не стало сюрпризом. Кто меня не пустит? Куда? В Россию я могу приезжать по казахстанскому паспорту без проблем. У меня не было казахстанского паспорта на момент перехода, хотя по рождению я гражданка Казахстана. Я имела право на него даже без спортивной составляющей, просто по факту рождения, праву почвы.

– Раньше это было сделать чуть удобнее, можно было сохранить российский паспорт, не менять никак свой образ жизни.

– Наверное, это не совсем правильно. Жизнь часто ставит нас перед тяжёлым выбором, я свой сделала. И не жалею.

– Общались с другими российскими спортсменами, кто менял спортивное гражданство на казахстанское? Знакомы ли с фигуристкой Софьей Самоделкиной?

– Слышала про неё, мы знакомы в Сети, в момент перехода подписались друг на друга. Сейчас поздравляем друг друга с достижениями, слежу за её результатами, она тоже мне пишет.

– Давали ей советы касательно того, как пережить хейт?

– Какая-то такая переписка у нас была, немного обсудили. Но вы представляете, какое это доставит удовольствие сейчас нашим хейтерам? Если они сейчас узнают, что мы сидели и обсуждали их комментарии. Нет, у нас есть своя жизнь.

– Лучшее, что можно сказать хейтерам – «спасибо, что заводите меня на успех»?

– Это непросто, когда на тебя такое скатывается. Но это можно переработать в классную энергию.

«Понятия «чужой» в Казахстане нет, но схитрить и сойти за местного не выйдет»

— Вас всё устраивает в Казахстане в плане тренировочных условий, финансовой поддержки? Большая разница с тем, как всё обстояло в России?

– Везде есть свои нюансы, в любой постсоветской системе идёт своего рода перестройка, всё ещё в процессе, и спорт только сейчас догоняет остальные сферы. Я уже много об этом говорила, сейчас даже не задумываюсь, привыкла, для меня это прошедшая история.

Несколько лет уже прошло, всё устаканилось. Ответить на вопрос, где лучше – сложно, любой человек, который хотя бы раз переезжал, скажет, что везде свои плюсы и минусы. Главное – мне очень комфортно, меня ценят как спортсмена, дают возможность развиваться, за что я благодарна.

Активно поддерживается в федерации поступление в американские вузы, федерация активно участвует в совместных тренировках со спортсменами из других сборных, присоединяется по мере возможности. Не скажу, что часто, но такая практика есть. Приезжают иностранные специалисты, есть ротация кадров.

– Живёте и тренируетесь в Алма-Ате?

– Выступаю за Туркестанскую область, но все знают, что я живу в Алма-Ате.

Софья Сподаренко Фото: Из личного архива спортсменки

– Учите казахский язык?

– Стараюсь, у меня есть такое желание. Мне тяжело, искренне, я этого не скрываю. Всё ещё не могу ответить на вопрос, могу выдать только базу, кто я, сколько мне лет, не больше. Тюркские языки далеки от меня, когда нет даже школьного минимума. Однако потихоньку-полегоньку. Есть мечта дать небольшое, но приятное для казахстанцев интервью на казахском. Дайте мне немного времени, и всё будет.

Причём это не пиар, а дань уважения стране, в которой я теперь живу. Мне классно кинуть «респект». Хотя казахстанцы любой нации, казахи всегда отличают казахского русского от неказахского русского. «Свой – не свой» — увидят. Без какого-либо негатива, понятия «чужой» у нас нет. Полная доброжелательность. Но схитрить и сойти за местного не выйдет.

– Проблем на национальной почве не испытывали?

– Я ни разу не сталкивалась с национализмом.

«Тем, кто довёл «Барыс» до такой безнадёги, должно быть стыдно»

– У вас отец занимался хоккеем. Работал в усть-каменогорском «Торпедо»?

– Играл за этот клуб. Закончил из-за травмы, затем тренировал в системе тюменского «Рубина».

– Какие хоккейные клубы поддерживаете?

– Все команды, к которым имею отношение, города, которые связаны со мной и где есть хоккейная команда. Это и Усть-Каменогорск, и «Рубин», и «Арлан» – не могу их не отметить, «Сарыарка» из Караганды, казахстанский «Горняк» из Рудного.

– За «Барыс» переживаете?

– Болельщицей этого клуба я бы себя не называла. Круто, что есть казахстанская команда в КХЛ, естественно, если смотрю матч с их участием, их поддерживаю. Много ребят, с кем косвенно знакома, с кем пересекались, например, сын папиного одноклубника. Но грустно смотреть на то, во что превратилась команда сейчас. Совсем скатилась. Им надо играть лучше, они это могут.

– В текущем виде «Барысу» есть смысл играть в КХЛ?

– Не буду выступать в качестве эксперта. Но я всегда за спортсменов, ребят поддерживаю. Что касается руководства клуба, администрации — очевидно, что были допущены какие-то ошибки. Вопрос, исправят их или нет.

– Нет ли испанского стыда за прошлый сезон? 0:8 от «Ак Барса», 1:11 от «Торпедо» у себя же дома, и это не единичные случаи…

– Никогда в жизни не буду испытывать стыд за ребят, которые выходят и бьются за страну. Так или иначе, это представитель Казахстана в серьёзной лиге. Быть аутсайдером – это не круто, никому это не нравится. Я представляю ощущения спортсмена, никто не любит проигрывать.

Прямо сейчас ты сделать с этим резко ничего не можешь, но всё равно надо биться за флаг, сдаваться тоже нельзя. Любой оказывался в такой ситуации, и есть определённое мужество в том, чтобы выходить на лёд даже в такой беде, а не сидеть сложа руки. Стыдно должно быть тем, кто довёл «Барыс» до такой безнадёги. Очень хочется верить, что были сделаны нужные выводы.

– В своё время «Барыс» был одной из сильнейших команд Восточной конференции…

– Вот именно, а что сейчас? Грустно. В других командах нет проблем? Везде есть свои нюансы, просто здесь мы не доработали. Нужно меняться. Не может быть тот же результат при тех же вводных, нужны перемены. Бывают взлёты, бывают падения. Если команда была на таких вершинах, значит, есть все шансы этот опыт повторить.

– С тренером Галымом Мамбеталиевым не пересекались?

– Ничего не могу сказать о нём, что касается личного общения. Начинаем потихоньку «дружить» с казахстанской лигой, налаживаем взаимодействие между видами спорта, это классно и здорово. Я из хоккейной семьи, и для меня это важно.

Если вы про его тренировки, стиль работы, то всё сводится к обсуждению этих баллонов… Но я не знаю, везде пишут про эти баллоны. Понятно, что это метафора, речь идёт об устаревших советских методиках. Однако очень легко все неудачи скинуть на одного человека.

Надо было смотреть, кого вы нанимали, не понимали, что будет? Вам он уже был известен, его методы работы – известны. Его кто-то принимал на работу, для чего? Может, этого человека тоже спросить?

– Вы же как спортсмен, хоть и из индивидуального вида спорта, понимаете, что давать пиковые физические нагрузки во время сезона – смерти подобно. А есть прямые свидетельства таких практик в «Барысе».

– Соглашусь, опасная затея, можно выжать из организма всё. Но не стоит говорить, что на баллонах свет клином сошёлся. Хорошо, сбавьте нагрузки на тренировках – сразу все заиграете на другом уровне? Нужны какие-то более масштабные перемены.

Софья Сподаренко

– Иногда это работает, когда после тренера-деспота приходит либерал, который «отпускает» коллектив – на время он «полетит».

– Ключевое – на время. А что дальше? Во всём нужна золотая середина. Такая вседозволенность сработает на дистанции в две недели, не больше. К тому же я знаю, что такое хоккейная команда изнутри, послушайте. Если дать ребятам волю, ой, нельзя…

В плавании вседозволенность – это лечь спать не в 10 вечера, а в 11. Там же отдых на совсем другом уровне, за редким исключением. За это мы ребят и любим, возможно, но давайте держать их в рамках разумного. Нужно брать лучшее от советской системы, дисциплина в спорте должна быть.

– Важный нюанс – запрет на государственное финансирование команд в Казахстане с легионерами в составе. Это не выкручивает «Барысу» руки? Перед глазами пример минского «Динамо», где за счёт канадцев делают результат.

– Много нюансов, но если голосовать за или против, то я за легионеров в игровых видах спорта. Так было всю жизнь, так это устроено. Я не глупая, понимаю их аргументы. И сама отчасти «легионер», натурализованный спортсмен.

– Так и многие хоккеисты «Барыса» спустя несколько лет получали паспорт Казахстана и выступали за сборную на ЧМ. Разве это плохо?

– Были ребята, согласна. С какой-то стороны и медвежья услуга – хочется с нуля воспитывать своих. Но одно другому не мешает. Воспитывайте молодёжь, однако, пока её нет, если сейчас играть некому, берите легионеров. Это нормально. Иначе вы просто теряете время. Это зрелищность, это результат, одни плюсы. Минус разве что в какой-то парадигме мышления.

Легионеры не мешают растить молодёжь, это миф. Дети приходят, глядя на успех. К примеру, плавание в Казахстане бодро поднялось после олимпийской победы Дмитрия Баландина. Для маленьких ребят просто сфоткаться с ним – уже запал энергии на целую карьеру. Они видят результат, хотят к нему стремиться. А к чему стремиться, когда видишь игру «Барыса» сейчас? Хочется, чтобы на хоккее было весело и интересно.

– Если весь состав из казахстанцев, но на табло домашние 0:8 – это не очень-то весело.

– Это никому не весело. Очень здорово, если весь состав будет из местных ребят. Двумя руками за. Но если убрать всех легионеров, то не хватит игроков, это факт. Самим казахстанцам, которые уже в «Барысе», хочется побеждать и кайфовать. Играть в плей-офф. Для этого им в помощь нужны легионеры.