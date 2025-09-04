Скидки
Главная Другие Статьи

Большая швейцарка ФИДЕ, Grand Swiss — 2025: украинка Музычук просрочила время в выигрышной позиции, видео

Драма на «Большой швейцарке»! Украинская шахматистка просрочила время в победной позиции
Татьяна Постникова
Анна Музычук
Аудио-версия:
В классических партиях такое происходит крайне редко.

«Большая швейцарка» в Самарканде стартовала с сенсации в женском турнире. Рейтинг-фаворит турнира украинка Анна Музычук умудрилась потерпеть поражение от венгерки Жоки Гаал, имея абсолютно выигранную позицию. Что же произошло?

Анна Музычук приехала на «Большую швейцарку» в качестве рейтинг-фаворита (2535). По итогам жеребьёвки украинке в 1-м туре досталась венгерка Жока Гаал (2388). Не самый сложный соперник для сильной шахматистки, которая к тому же играла белыми. Разница в 150 пунктов рейтинга – яркий показатель того, насколько разного класса сошлись соперницы.

Тут нужно сделать пояснение. На Grand Swiss в женской секции предусмотрен пятичасовой временной контроль, то есть 90 минут на первые 40 ходов и 30 минут – на оставшуюся партию с добавлением 30 секунд за каждый ход. По сути, это единственная разница с открытой секцией, где предусмотрен шестичасовой контроль. В любом случае это классический контроль времени.

Партия с Гаал складывалась для Музычук просто прекрасно. Анна заметно превосходила свою соперницу. Несмотря на несколько неточных ходов и одну ошибку, у украинки было уверенное преимущество в одну-две пешки.

Но в выигрышной позиции на 36-м ходу случилось фатальное. Имея в запасе почти 1,5 минуты, Музычук задумалась и настолько увлеклась, что забыла о времени. Совсем.

Украинка погрузилась в себя и не обратила внимание на то, как часы остановили отсчёт. Зато это заметила Жока. Венгерка подождала какое-то время, надеясь, что Музычук сама заметит просрочку. Когда этого не случилось, Гаал довольно неловко постаралась вывести Анну из задумчивости.

Права на видео принадлежат ФИДЕ.

В первые секунды украинка даже не поняла, что случилось. Однако как только она взглянула на часы – осознала свою нелепую ошибку. Лицо Музычук выражало всё без слов.

Отдать партию в таких обстоятельствах – редкая история для шахмат. Но впереди ещё 10 туров.

