«Локомотив» и «Стрела» снова в финале. Всё о решающем матче Кубка России — 2025

В воскресенье, 7 сентября, состоится финальный матч Кубка России по регби – 2025. В борьбе за трофей сойдутся команды, которые в рамках этого турнира ещё не встречались в финале.

Но «Стрела» и «Локомотив» бились за Суперкубок-2023 и тогда не смогли определить сильнейшего в основное время. Удача тогда улыбнулась волжанам, однако что нас ждёт на этот раз?

История Кубка России по регби

Кубок России ежегодно проводится с 1992 года по системе с выбыванием, и участвовали там только команды из высшего эшелона. Но в 2016 году формат Кубка был значительно изменён. В турнире впервые приняли участие как профессиональные, так и любительские команды. Соревновались клубы из всех трёх уровней российской регбийной системы: Премьер-лиги, высшей лиги и федеральной лиги. Всего в турнире было 34 участника. Команды из федеральной лиги начинали борьбу с первого раунда, а клубы из Премьер-лиги вступали в игру на стадии 1/8 финала. Однако нововведения не оправдали ожиданий и оказались слишком затратными для многих клубов, поэтому с 2020 года в Кубке России участвуют только профессиональные команды.

Финальные встречи Кубка России по регби на протяжении времени проводились на различных стадионах — как на нейтральных аренах, так и на полях команд-финалистов. Но с 2020 года битвы за трофей проходят в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, который также известен как «ВТБ-Арена». На сегодняшний день наибольшее количество побед в Кубке одержали две красноярские команды, «Енисей-СТМ» и «Красный Яр», который поднимали трофей по 10 раз.

Как проходил розыгрыш Кубка России — 2025

В нынешнем сезоне команды были разделены по парам путём жеребьёвки. Как уже принято, всё начинается с четвертьфинала и далее по системе выбывания.

Четвертьфиналы:

«Металлург» – «Локомотив-Пенза» – 14:69;

«Динамо» – «Красный Яр» – 34:44;

«ВВА-Подмосковье» – «Енисей-СТМ» – 0:87;

«Слава» – «Стрела-Ак Барс» – 3:40.

Полуфиналы:

«Локомотив-Пенза» – «Красный Яр» – 19:10;

«Енисей-СТМ» – «Стрела-Ак Барс» – 24:48.

«Локомотив-Пенза»

Команда, которая обрела новую жизнь в 2018 году, будет бороться за новый для себя трофей. Примечательно, что Пенза не была в финале 21 год. В далёком уже 2004-м они уступили «ВВА-Подмосковье со счётом 3:33.

Два сезона подряд «Локомотив» становился вице-чемпионом, уступая «Енисею-СТМ», но в 2023 году им удалось взять свой первый трофей в чемпионате России, одолев всё тот же «Енисей-СТМ» в финале. В том же году команда могла выиграть второй трофей, однако чуть-чуть не повезло, казанская «Стрела» выиграла Суперкубок и оставила «Локомотив» без дубля в сезоне.

«Локомотив-Пенза» Фото: РК «Локомотив-Пенза»

«Стрела-Ак Барс»

Казанские «драконы», как и «Локомотив», не так давно начали своё выступление в Премьер-лиге по регби. В 2019 году команда принимала участие в высшей лиге, а уже на следующий год получила право на повышение в классе, однако до трофея ещё не удалось добраться.

«Стрела» дважды становилась обладателем Суперкубка России — в 2024 и в 2025 году, а также обладателем Кубка России в 2023 году.

«Стрела-Ак Барс» Фото: РК «Стрела-Ак Барс»

Так кто же фаворит?

В нынешнем сезоне у пензенского клуба не всё удачно складывается в чемпионате России, в частности из-за неудачного выступления в первом круге. Пока что попадание в плей-офф маловероятно, многое будет зависеть от грядущего матча с московским «Динамо» и последнего тура. «Локомотиву» нужно надеяться на то, что «Красный Яр» оставит москвичей без очков.

У Александра Янюшкина тяжёлый выбор: даже железнодорожнику сложно запрыгнуть сразу в два вагона. Второй круг «Локомотив» начал намного бодрее, команда открылась с другой стороны. Новые игроки уже прижились, сыгранность стала лучше. Также не стоит забывать одну закономерность – игры в чемпионате с топ-командами пензенцам даются нелегко, но в битвах за трофеи всегда предстаёт другой «Локомотив», более напористый, с электрической тягой вместо угольной топки.

Казанцы в этом году уже успели завоевать один трофей (Суперкубок России) и стремятся к новым свершениям. Команда ДжейПи Нила уже точно попадёт в стадию плей-офф, а вот с какого места, ещё непонятно. У Казани сбалансированный и глубокий состав. Ярко выражены сильные центральные, скоростные крайние и стабильный 10-й номер. Кроме того, «Стрела» ещё является одной из лучших по успешным схваткам и молам.

Несмотря на все положительные моменты, во втором круге у «Стрелы» не всё складывается хорошо. Команда уступила «Красному Яру» и «Локомотиву», выиграла у «Динамо» и показала очень нестабильную игру с аутсайдером «ВВА-Подмосковье». Возможно, в этом и заключался план южноафриканского специалиста, ведь борьба за чемпионат ещё впереди, а Кубок уже на носу. Кстати, самого ДжейПи Нила на скамейке «Стрелы» не будет – он дисквалифицирован и оштрафован за своё поведение и удаление в матче с подмосковной командой.

Явного фаворита в этой встрече точно нет и не будет, скорее, стоит ждать равную игру на протяжении всего матча. Нам точно не стоит вспоминать, как складывалась битва за Суперкубок-2023. Да, было интригующе, было эмоционально вкусно, однако команды стали более опытны. Значит, нас ждёт захватывающая встреча, в которой на пределе будут не только игроки на поле, но и зрители.

Где и когда пройдёт финал «Локомотив» — «Стрела-Ак Барс»?

Игра состоится 7 сентября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в 14:30.

Где смотреть?

Финал Кубка России будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».