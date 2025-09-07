«Стрела» пробила «Локомотив» в финале Кубка России. Как это было

Обладателем Кубка России — 2025 по регби стала «Стрела-Ак Барс». В финальной встрече казанская команда одержала волевую победу над пензенским «Локомотивом» — 13:7. Впервые за 21 год в финале не играла ни одна из красноярских команд, и это уже сенсация.

Решающий матч за один из главных трофеев в российском регби собрал на трибунах «ВТБ Арены» в Москве 11 968 зрителей — этой новый рекорд для кубковых финалов.

Сама игра началась без раскачки. Уже на третьей минуте Руди ван Ройен после классной атаки занёс попытку, а Сергей Янюшкин добавил реализацию! 7:0 в самом начале встречи привели к тому, что главный тренер «Стрелы» ДжейПи Нил, перед стартом матча бодро певший гимн России, едва не разнёс на трибуне столик, за которым сидел. Колоритный южноафриканец был дисквалифицирован на финал за своё поведение во встрече с «ВВА-Подмосковье», но его было очень хорошо слышно.

Казанцы пытались отыграться, давили, давили, давили, однако едва не пропустили и вторую попытку от Франко Нодье – южноафриканскому центру «Локо» не хватило нескольких сантиметров. Всё, что смогла сделать «Стрела» до перерыва, – реализовать штрафной и заработать три очка. Пензенская команда здорово защищалась.

После перерыва характер игры не поменялся: Казань атаковала, пыхтела, пыталась, не реализовала штрафной, упустила возможность занести верную попытку, не поймав мяч прямо перед «зачёткой», а «Локо» держался.

Держался до тех пор, пока не схлопотал две жёлтые карточки, оставшись в двойном меньшинстве. Именно этот момент наставник железнодорожников Александр Янюшкин назвал решающим. После очередной схватки казанцы занесли попытку – Рикерт Корфф вывел свою команду вперёд. Преимущество «Стрелы» было минимальным, поскольку реализация не получилась.

За семь минут до конца игры Андрей Карзанов занёс ещё одну попытку в пользу Казани, и разрыв в счёте увеличился, хотя реализация у команды опять не получилась.

«Локомотив» в оставшееся время владел преимуществом, но «Стрела» перекрыла для подопечных Янюшкина все возможности.

Казань додержала преимущество и забрала в свою копилку ещё один Кубок России. Подопечные ДжейПи Нила ещё и за победу в чемпионате поборются, ведь о попадании в плей-офф им уже думать не нужно. А вот Пенза может остаться без игр на вылет – всё решится в последних турах регулярки.