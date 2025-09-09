Беларусь в погоне за первым титулом! Всё, что нужно знать о Суперфинале Евролиги

9 сентября в Виареджо (Италия) стартует Суперфинал Евролиги по пляжному футболу. Россиян там, увы, не будет. Нашим парням пока запрещено участвовать в международных турнирах. Зато за главный трофей поборются белорусы. Собрали для вас всё, что нужно знать о Суперфинале Евролиги.

Где и когда пройдёт Суперфинал?

Решающая стадия Евролиги начнётся 9 сентября в Виареджо (Италия). Соревнования продлятся до 14 сентября. Первые четыре дня будут посвящены играм группового этапа, а 13 и 14 число – матчам плей-офф.

Как прошла регулярка Евролиги?

Евролига состоит из двух фаз: первая – регулярный турнир, вторая – Суперфинал. Регулярка Евролиги стартовала в конце мая и завершилась в начале августа. За это время каждая из 12 команд дивизиона А выступила на двух этапах турнира.

Безукоризненно эту стадию провели Италия и Испания. Обе сборные выиграли все свои матчи. По одной осечке допустили Беларусь, Швейцария и Португалия. Остальным командам пришлось гораздо сложнее. По итогам этапов лучшими сборными признавались Беларусь, Испания и дважды Италия.

Не обошлось и без скандалов. На третьем этапе в Кастелламмаре-ди-Стабия Латвия отказалась играть в группе с Беларусью. Своё решение команда объяснила законами страны. В итоге латвийская сборная получила техническое поражение (0:3), а Беларусь вместо матча провела тренировку на стадионе.

Участники Суперфинала

По итогам регулярной стадии соревнований в Суперфинал вышли восемь сборных. Их разделили на две группы. В группу А попали Беларусь, Португалия, Италия и Франция. В группе B оказались Испания, Украина, Дания и Швейцария.

Победители прошлых лет

Действующий победитель Евролиги – Португалия. В прошлом году «святые» в финале разгромили Италию – 5:1.

Вообще португальцы по-настоящему доминируют в Евролиге в последнее время. С 2019 года сборная выиграла четыре из шести турниров! При этом команда лишь один раз осталась без медалей. В 2023-м Португалия заняла лишь четвёртое место.

Кстати, португальцы – лидеры по титулам Евролиги. Сейчас на счету сборной девять трофеев. Второе место по наградам делят Россия и Испания. У обоих команд по пять титулов. А вот тройку замыкает Италия с тремя трофеями.

Почему стоит смотреть турнир?

Главная причина смотреть Суперфинал Евролиги – сборная Беларуси. В этом году парни уже взяли серебро чемпионата мира. Белорусы проиграли лишь великолепным бразильцам, причём – с минимальным счётом (3:4). Исторический результат для команды!

Теперь белорусам по силам побороться за трофей Евролиги, первый в своей истории. С 2021-го команда традиционно постоянно оказывается в тройке сильнейших по итогам турнира. Исключение составил лишь 2022 год, когда сборная была отстранена.

Кроме того, Суперфинал Евролиги интересно посмотреть из-за сборных Испании и Португалии. Испанцы могут обойти россиян по титулам, а португальцы – поставить новый невероятный рекорд.

Шансы сборной Беларуси

У Беларуси хорошие шансы на завоевание трофея. Вот только есть нюанс. Команда попала в «группу смерти» вместе с Италией и Португалией. Обе эти сборные наравне с Испанией считаются фаворитами турнира.

«Думаю, было бы безумием назвать опасной только одну команду. За все годы моего руководства сборной сейчас у нас самая сложная группа. Португальцы, итальянцы и мы — в четверке лучших команд мира. Думаю, этот факт говорит сам за себя. Поэтому будем готовиться к каждому матчу. Но самое главное, чтобы мы выступили на том уровне, который привыкли демонстрировать», — заявил главный тренер сборной Беларуси Николас Альвардо pressball.by.

«Там, видно, были шары нагреты, потому что вытащить такую группу — это надо было постараться. Но на самом деле мы заметили такую тенденцию: раньше мы боялись с ними играть, а сейчас никто не хочет играть с белорусами. Будет равная игра, предсказывать вообще невозможно. 50 на 50. Всегда драка какая-то, желтая карточка, красная — не обходится без этого. Даже я люблю этим позаниматься. Поэтому, мне кажется, будут отличные матчи», — сказал Олег Гапон в эфире «Беларусь 5».

В общем, в группе Беларуси придётся серьёзно попотеть. Если команде удастся пробраться через эту мясорубку, то до титула будет рукой подать. Конечно, предстоит сойтись с Испанией, которая практически гарантированно станет победителем группы B. Но белорусам под силу справиться с «красной фурией».

Состав сборной Беларуси:

Голкиперы: Михаил Августов, Владимир Устинович;



Защитники: Вадим Бокач, Иван Константинов, Юрий Петровский, Егор Гордецкий, Никита Чайковский, Евгений Новиков, Александр Кириллов



Нападающие: Игорь Бриштель, Анатолий Рябко, Олег Гапон, Артемий Дрозд

Расписание Суперфинала Евролиги

9 и 12 сентября будут сыграны сразу четыре матча группового этапа, 10 и 11 сентября – по два. На 13 число запланированы полуфиналы, а на 14 – матчи за титул и все оставшиеся места.

Расписание группового этапа:

9 сентября

12:30 – Швейцария – Украина

15:00 – Беларусь – Португалия

16:30 – Дания – Испания

19:00 – Франция – Италия



10 сентября

16:30 – Беларусь – Франция

19:00 – Италия – Португалия



11 сентября

16:30 – Швейцария – Дания

17:45 – Испания – Украина



12 сентября

12:30 – Украина – Дания

15:00 – Португалия – Франция

16:30 – Испания – Швейцария

19:00 – Италия – Беларусь