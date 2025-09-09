Скидки
Главная Другие Статьи

Сенсация в мире шахмат: самый молодой чемпион мира Гукеш Доммараджу потерпел поражение от самого юного гроссмейстера

Вот это сенсация в шахматах! Самый молодой гроссмейстер в истории обыграл чемпиона мира
Дмитрий Кряквин
Сенсация в мире шахмат
Автору громкой победы – 16 лет. Чемпиону – 18.

В Самарканде, Узбекистан, экватор Grand Swiss – «Большой швейцарки» ФИДЕ, которая призвана определить ещё двух участников и участниц турниров претендентов у мужчин и у женщин.

На старт вышли все сильнейшие игроки, включая чемпиона мира 18-летнего индийца Гукеша Доммараджу – он, конечно, не отбирается на матч с самим собой, но зарабатывает, тренируется и пытается доказать, что является лучшим в мире.

И тут настоящая сенсация – Гукеша буквально перекрутил на «пятачке» 16-летний юноша! Это настоящий рекорд – согласно статистике знаменитого клуба победителей чемпионов имени Михаила Чигорина, такие юные игроки королей шахматного мира не побеждали. Однако тут обидчиком оказался молодой человек особый – самый юный гроссмейстер в истории шахмат американец Абхиманью Мишра.

Получается, самого молодого чемпиона мира в истории обыграл самый юный гроссмейстер в истории шахмат! Как бы мудрейшая игра с многовековой историей под влиянием технического прогресса не превратилась в битву младшей и средней школы! Но, к счастью, до этого далеко. Итак, что же произошло в этой исторической партии? Давайте разбираться.

Абхиманью Мишра (США) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Такими темпами под натиском новых вундеркиндов Гукеш не то что в заочную борьбу с тенями великих чемпионов не вступит, он и на троне долго не задержится! Однако у него ещё половина дистанции, чтобы реабилитироваться.

А что вообще происходит в турнире?

Шахматная партия Абхиманью Мишра — Гукеш Доммараджу

Шахматная партия Абхиманью Мишра — Гукеш Доммараджу

Фото: FIDE

Не участвует в нём женившийся и ждущий наследника норвежец Магнус Карлсен, а американец Хикару Накамура «фармит» рейтинг в чемпионатах американских штатов и надеется отобраться в турнир претендентов как №2 мирового рейтинга (известно, что Карлсен играть в претендентском не собирается). Наконец, россиянка Александра Горячкина свою отборочную задачу уже выполнила и теперь набивает руку, сражаясь с сильным полом.

Если говорить о наших соотечественниках, то они выступают с переменным успехом. У мужчин у Яна Непомнящего и Даниила Дубова по три очка из пяти возможных – они аж на 1,5 очка отстают от лидера Пархама Магсудлу из Ирана, и нужно могучее усилие, чтобы на финише ввязаться в борьбу за заветную двойку.

У женщин ситуация для россиянок выглядит куда более благополучной. Екатерина Лагно делит первое место с Ульвией Фаталиевой (Азербайджан), Динарой Вагнер (Германия) и Рамешбабу Вайшали (Индия), а на пол-очка отстает Ольга Гиря. Где-то неподалёку от лидирующей группы юная Аня Шухман.

Но тут нервы и напряжение – ввиду плотности результатов и минимального количества заветных мест каждая партия может оказаться решающей! Будем болеть и верить!

