Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 19
15:50 Мск
Главная Другие Статьи

Чемпионат мира по вольной борьбе — 2025: состав сборной России, расписание схваток, шансы на медали

Садулаева опять не пустили на ЧМ по борьбе! А кто из наших выступит на турнире?
Батраз Томаев
Чемпионат мира по вольной борьбе — 2025: превью
Аудио-версия:
Комментарии
У России, как всегда, хорошие шансы на золотые медали. Способна удивить мир и наша молодёжь.

13 сентября в Хорватии начнётся главный борцовский турнир 2025 года — чемпионат мира. Первыми в схватки вступят представители вольного стиля. На ковёр в Загребе выйдут почти все сильнейшие. К первой серьёзной проверке сил пока ещё действующих чемпионов мира и героев Олимпийских игр в Париже приковано всё внимание болельщиков.

На ЧМ-2025 по традиции разыграют медали в 10 весовых категориях. Сборная России представлена во всех из них, но спортсмены выступят в нейтральном статусе.

Значимая потеря

Команда прибыла на турнир без своего капитана — Абдулрашид Садулаев вновь остался за бортом из-за проблем с визой. В ФСБР до последнего надеялись, что двукратному олимпийскому чемпиону разрешат заехать на территорию Хорватии, однако этого не случилось.

На июньском чемпионате России Садулаев был великолепен!
Садулаев в России снова вынес всех! Но на чемпионат мира его всё равно могут не пустить
Вместо него в весе до 97 кг выступит тёртый калач Магомед Курбанов. На счету 32-летнего вольника уже есть серебро ЧМ-2021 и золото ЧЕ-2021 в весе до 92 кг. Магомед так же помогал команде, когда Русского танка не допускали до соревнований. Курбанов завоевал серебро (2025, до 97 кг) и бронзу (2024, до 92 кг) континентального первенства.

Магомед Курбанов

Магомед Курбанов

Фото: UWW

Курбанову будет непросто добраться до золотой медали чемпионата мира. Главной звездой в 97 кг будет экс-россиянин из Бахрейна Ахмед Тажудинов. Именно он выиграл ЧМ в Белграде, а на следующий год подтвердил статус сильнейшего на ОИ в Париже. Всё ещё в строю и ветеран из США Кайл Снайдер. Вообще, конкуренция там высока, и в число потенциальных медалистов также входят грузин Гиви Мачарашвили и иранец Амирали Азарпира.

Куда больше шансов вернуться в Россию с золотом у Заура Угуева, который проблем с получением визы не испытал. Олимпийский чемпион Токио теперь выступает в весе до 61 кг. Там он уже выиграл ЧЕ-2025 в Словакии, но стал пятым на ЧМ-2024 в неолимпийской весовой категории. Его соперники — действующий чемпион Азии Такара Суда (Япония) и чемпион мира — 2022 Зелимхан Абакаров (Албания). Отметим, что россиянин будет посеян под первым номером, а значит, у него все шансы пройти далеко. Если, конечно, не случится сенсации.

Сидаков возьмёт реванш?

Ещё одной звездой сборной России бесспорно является олимпийский чемпион в весе до 74 кг Заурбек Сидаков. Ему нужно защитить звание чемпиона мира, но делать это придётся после травмы колена, которую он получил весной этого года. Хорошо, что Сидакову удалось избежать осложнений и хирургического вмешательства.

Заурбек Сидаков и Чермен Валиев на ЧЕ-2025

Заурбек Сидаков и Чермен Валиев на ЧЕ-2025

Фото: UWW

Но сможет ли Заурбек показать присущую ему яркую борьбу? Ответ будет получен только после первых схваток, которые могут выдаться непростыми. Сидаков не является сеяным в Хорватии и может встретиться с главным соперником — албанцем Черменом Валиевым — раньше финала. На ЧЕ россиянин уже проигрывал Валиеву, однако тогда испытывал проблемы с ногой. Пришло время для реванша?

Победа Валиева на ЧЕ-2025 вызвала разные эмоции:
Острый конфликт Михаила Мамиашвили с бывшим российским борцом на ЧЕ-2025. Что случилось?
В статусе фаворита прибыл в Загреб и Ахмед Усманов (до 79 кг). Отечественный вольник за последние годы сумел доказать своё превосходство в неолимпийской весовой категории. Неспроста же он был сильнейшим на двух последних чемпионатах Европы и чемпионате мира 2023 года? Эксперты прогнозируют, что россиянин не испытает особых проблем и сейчас. В список соперников Ахмеда вошли Владимир Гамкрелидзе (Грузия) и Мохаммад Ноходи (Иран).

Дебют Ибрагима Кадиева

Серьёзная проверка на прочность предстоит 21-летнему Ибрагиму Кадиеву в весе до 86 кг. Он попал в состав сборной абсолютно заслуженно, выиграв два последних чемпионата России и два первенства мира среди юниоров (2023, 2024).

Ибрагим Кадиев

Ибрагим Кадиев

Фото: UWW

ЧМ-2025 для россиянина — дебютный, но соперники точно не будут смотреть на него свысока. Кажется, молодой талант способен одолеть каждого за счёт техничной борьбы и выносливости. У Ибрагима неплохие шансы на медаль, но для этого нужно разобраться с конкурентами, коих в Хорватию приехало немало. Вот основные из них: Камран Гасемпур (Иран), Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь), Захид Валенсия (США) и Осман Гёчен (Турция).

Среди претендентов на медали также и Ибрагим Ибрагимов. В весе до 65 кг он действующий чемпион Европы. На счету 24-летнего россиянина два золота молодёжного ЧМ (2023, 2024). Пора собирать награды на взрослом уровне. За медали ему, вероятнее всего, придётся бороться с чемпионом парижских Игр японцем Котаро Киёокой, иранцем Рахманом Амузадхалили или же пуэрториканцем Себастьяном Риверой.

Ибрагим Ибрагимов

Ибрагим Ибрагимов

Фото: UWW

Зацепиться за тройку призёров попытается и супертяж Абдулла Курбанов, который на ЧМ-2023 проиграл в схватке за бронзу. В состав российской команды вольников также попали Муса Мехтиханов (до 57 кг), Сайын Казырык (до 70 кг) и Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг).

Расписание ЧМ-2025

12 сентября прошла жеребьёвка турнира по вольной борьбе. Первые схватки состоятся уже в субботу, 13 сентября, а последний комплект наград будет разыгран 16-го числа. Ниже полное расписание соревнований.

Расписание ЧМ-2025. Вольная борьба (время — московское):
13 сентября, суббота
11:30. До 61, 70, 86 и 125 кг, квалификация;
17:45. До 61, 70, 86 и 125 кг, полуфиналы.

14 сентября, воскресенье
11:30. До 57, 74, 79 и 92 кг, квалификация. До 61, 70, 86 и 125 кг, утешительные схватки;
17:45. До 57, 74, 79 и 92 кг, полуфиналы;
19:00. До 61, 70, 86 и 125 кг, финалы.

15 сентября, понедельник
11:30. До 65 и 97 кг, квалификация. До 57, 74, 79 и 92 кг, утешительные схватки;
17:45. До 65 и 97 кг, полуфиналы;
19:00. До 57, 74, 79 и 92 кг, финалы.

16 сентября, вторник
11:30. До 65 и 97 кг, утешительные поединки;
19:00. До 65 и 97 кг, финалы.

Российские фанаты борьбы смогут увидеть турнир по телевидению. Трансляции будут вести каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Одна из ярких побед ЧМ-2023 — в активе Сидакова:
«Он был бы очень рад». Российский борец посвятил золото ЧМ-2023 трагически погибшему отцу
Комментарии
