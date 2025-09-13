Россиян не пустили на ЧМ-2025 по лёгкой атлетике. Но турнир будет крутым

Чемпионат мира по лёгкой атлетике традиционно входит в число самых глобальных спортивных событий планеты. Российские спортсмены будут наблюдать за турниром лишь по телевизору (если захотят), у нас уже целое поколение спортсменов выросло и постепенно заканчивает, даже не зная, каково это – выступать на таких стартах.

Но ЧМ-2025 в любом случае будет интересным и крутым, неважно, участвуют там россияне или нет.

Где и когда пройдёт ЧМ-2025 по лёгкой атлетике

С 13 по 21 сентября ЧМ-2025 принимает столица Японии. Ранее в Токио проходил чемпионат мира в 1991 году. Для российских болельщиков удобно – главные старты во второй половине рабочего дня.

Сколько медалей будет разыграно на ЧМ-2025?

Более 2000 легкоатлетов разыграют 147 медалей в 49 видах программы – по 24 мужских и женских дисциплины и смешанная эстафета 4х100 м.

Будут ли участвовать российские спортсмены?

Нет, россияне в Токио не допущены даже в нейтральном статусе. Глава World Athletics Себастьян Коу накануне старта ЧМ-2025 заявил, что российским легкоатлетам не стоит надеяться на участие в крупных турнирах и в будущем.

«Совершенно очевидно, что нам нужен полный состав участников, нам необходима твёрдая позиция. Нам нужно мирное соглашение, прежде чем мы сможем изменить эту ситуацию. Но ничего не изменилось», — сказал Коу.

Сколько платят за победу на ЧМ-2025?

Международная федерация будет награждать денежными призами восьмёрку лучших в каждой дисциплине. За первое место можно получить $ 70 тыс., за восьмое – $ 5 тыс. Мировой рекорд оценивается в $ 100 тыс. Наверняка высшие мировые достижения в Токио будут.

За кем следить на ЧМ-2025, если наших нет?

Состав участников – мощнейший. В их числе – олимпийские чемпионы, рекордсмены мира и 10 победителей ЧМ-2023, которые получили специальные приглашения, им не нужно было отбираться. Восстановились даже те, кто не выступал весь сезон.

Арман Дюплантис, Ноа Лайлз, Юлимар Рохас, Якоб Ингебригтсен, Райан Краузер, Фаит Кипьегон, Фемке Бол, Сидни Маклафлин-Леврон, Кили Ходжкинсон – перечислять можно бесконечно.

Расписание финалов ЧМ-2025

Два комплекта наград в Токио уже разыграно – в спортивной ходьбе на 35 км. А расписание остальных финалов – перед вами.

13 сентября, суббота

15:10 – толкание ядра, мужчины

15:30 – 10 000 м, женщины

16:20 – смешанная эстафета 4x400 м

14 сентября, воскресенье

2:00 – марафон, женщины

13:10 – метание диска, женщины

14:40 – прыжки в длину, женщины

15:30 – 10 000 м, мужчины

16:13 – 100 м, женщины

16:20 – 100 м, мужчины

15 сентября, понедельник

2:00 – марафон, мужчины

14:10 – прыжки с шестом, мужчины

15:00 – метание молота, женщины

15:55 – 3000 м с/п, мужчины

16:20 – 100 м с/б, женщины

16 сентября, вторник

14:35 – прыжки в высоту, мужчины

15:00 – метание молота, мужчины

16:05 – 1500 м, женщины

16:20 – 110 м с/б, мужчины

17 сентября, среда

14:10 – прыжки с шестом, женщины

14:50 – прыжки в длину, мужчины

15:57 – 3000 м с/п, женщины

16:20 – 1500 м, мужчины

18 сентября, четверг

13:23 – метание копья, мужчины

14:55 – тройной прыжок, женщины

16:10 – 400 м, мужчины

16:24 – 400 м, женщины

19 сентября, пятница

14:50 – тройной прыжок, мужчины

15:15 – 400 м с/б, мужчины

15:27 – 400 м с/б, женщины

16:06 – 200 м, мужчины

16:22 – 200 м, женщины

20 сентября, суббота

1:30 – ходьба, 20 км, женщины

3:50 – ходьба, 20 км, мужчины

13:54 – толкание ядра, женщины

15:05 – метание копья, женщины

15:11 – семиборье, женщины

15:29 – 5000 м, женщины

16:22 – 800 м, мужчины

21 сентября, воскресенье

13:30 – прыжки в высоту, женщины

13:35 – 800 м, женщины

13:50 – 5000 м, мужчины

14:00 – метание диска, мужчины

14:25 – эстафета 4x400 м, мужчины

14:40 – эстафета 4x400 м, женщины

14:55 – десятиборье, мужчины

15:10 – эстафета 4x100 м, женщины

15:20 – эстафета 4x100 м, мужчины

Покажут ли ЧМ-2025 по лёгкой атлетике в России?

Да, покажут. Каналы холдинга «Матч» будут транслировать соревнования из Токио в полном объёме.