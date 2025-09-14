Облик Севилл — чемпион мира в беге на 100 метров. Он вынес главных фаворитов на глазах Усэйна Болта.

Самым быстрым человеком планеты вновь стал ямаец! Но не тот, на которого все ставили

Что за лютый ритм с первых же дней взял чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2025 в Токио? Самый быстрый на планете – вновь ямаец, непобедимый норвежец отлетел в предварительном раунде, американская спринтерша показала четвёртое время в истории, гигант в толкании ядра год лечился, не тренировался толком, вернулся и всех порвал, африканцы проиграли коронную десятку, а Уругвай забрал первую в истории медаль таких турниров.

Спринтер с Ямайки — чемпион мира в беге на 100 м

Ямаец Усэйн Болт – до сих пор самый популярный легкоатлет мира. Стоит ему появиться на крупнейших соревнованиях, как всё внимание – только к нему, что бы ни происходило на дорожке или в секторе. В Токио он собрал вокруг себя толпу журналистов и фотографов и был самым внимательным зрителем на финале мужской 100-метровки.

Ещё бы, ведь главным претендентом на победу считался его соотечественник, лидер мирового сезона, первый номер рейтинга Кишане Томпсон. Ямайский богатырь великолепно провёл весь сезон, в отличной форме подошёл к ЧМ-2025, но на главном старте, как и год назад в Париже, не смог выдать того, на что реально способен.

Финиш мужской 100-метровки Фото: Michael Steele/Getty Images

Томпсон потрясающе разогнался, уверенно лидировал на 70 м, а затем зажался. Он словно перестал получать удовольствие от бега, став рабом мысли – «я должен это сделать». Кишане обыграл американца Ноа Лайлза, которому и на Олимпиаде-2024 не должен был уступать, однако быстрее них обоих оказался другой спортсмен. Тот, кто был четвёртым на двух предыдущих чемпионатах мира и восьмым – в Париже.

Облик Севилл накатил на финиш так, что оставил позади главных фаворитов, и показал лучшее время в своей карьере – 9,77 секунды! Усэйн Болт точно может быть доволен.

Американская спринтерша сокрушила олимпийскую чемпионку

В женском финале бега на 100 м победила та, кто феерила весь сезон. Американка Мелисса Джефферсон-Вуден просто пролетела дистанцию с лучшим в истории чемпионатов мира результатом – 10,61. Это четвёртое время в истории, всего 0,12 до вечного рекорда Флоренс Гриффит-Джойнер. Мелиссе всего 24 года, и она вполне способна улучшить как минимум свой персональный рекорд.

Мелисса Джефферсон-Вуден Фото: Julian Finney/Getty Images

Второй стала ямайка Тина Клейтон, а третьей – олимпийская чемпионка Жюльен Альфред из Сент-Люсии. До старта ЧМ представлялось, что Джефферсон-Вуден и Альфред жёстко зарубятся в Токио, но борьбы не получилось. В женском спринте – очень яркая звезда.

Провал Якоба Ингебригтсена

Норвежец, которого многие называют не иначе как «легендар», не смог выйти даже в полуфинал бега на 1500 м. Якоб Ингебригтсен весь сезон восстанавливался после травмы, несколько раз переносил возвращение, а в итоге решил, что ЧМ-2025 – самый подходящий старт, чтобы вновь выйти на дорожку.

Вышел на самой убойной в плане конкуренции дистанции и получил по полной программе. Соперники не оставили двукратному олимпийскому чемпиону ни единого шанса уже в предварительном раунде. Можно только представить, что будет твориться в полуфиналах и финале. У Якоба ещё есть в запасе дистанция 5000 м, однако пока его перспективы выглядят туманными.

Европеец забрал у африканцев десятку

То, во что недавно невозможно было поверить, случилось. Европейский бегун стал сильнейшим в мире на дистанции 10 000 м. Эпоха африканцев на этой дистанции закончилась. Темп забега был таким, что все всё оставили на последнюю тысячу. И на этой тысяче, а особенно на последних 100 м, был очень хорош Джимми Грессье, который показал великолепное набегание на финиш и оставил всех позади.

Джимми Грессье Фото: Hannah Peters/Getty Images

Вторым стал эфиоп Йомиф Кеджелча, а третьим – швед Андреас Альмгрен. Совершенно фантастическая развязка.

На такой же дистанции у женщин кенийка Беатрис Чебет показала какое-то безумное ускорение на последних 200 м и стала чемпионкой. Второе место заняла итальянка Надя Баттоклетти, а третье – эфиопка Гудаф Чегай, которая тащила на себе соперниц бо́льшую часть забега, но на финише сдалась.

Бегунья из Уругвая отхватила бронзу в марафоне

Впервые в истории медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике отправится в Уругвай. Историческое событие произошло в марафоне, который проходил в дикую жару. В битве за победу сошлись те, от кого этого и ждали. В этой битве уже на стадионе олимпийская чемпионка Токио кенийка Перес Джепчирчир опередила серебряную медалистку Парижа эфиопку Тигист Ассефу.

Джулия Патернейн Фото: Hannah Peters/Getty Images

А за их спинами была написана история. Джулия (Хулиа) Патернейн прибежала на стадион третьей, пересекла черту и просто стояла, пытаясь отдышаться. Она не видела табло с результатами, а когда увидела, просто не могла поверить. Патернейн принесла Уругваю первую в истории медаль чемпионатов мира по лёгкой атлетике.

Ещё в прошлом году уроженка Мексики выступала за Великобританию, где долгое время жила, а с января 2025 года стала выступать за Уругвай. При этом сама она постоянно проживает в США. Для Джулии это был всего второй марафон в жизни!

Победа самого великого

Американец Райан Краузер пропустил ровно год. До Токио рекордсмен мира выходил в сектор для толкания ядра последний раз 14 сентября 2024 года. В Японии трёхкратный олимпийский чемпион стал и трёхкратным чемпионом мира. Он успел подлечить больной локоть и нокаутировал всех соперников. Краузер – просто величайший в истории толкания ядра.

Красивые, но ожидаемые победы одержали американки Тара Дэвис-Вудхолл и Валари Оллман. Тара выиграла в прыжках в длину, а Валари – в метании диска.

Чемпионат мира уже набрал высочайший темп, а впереди ещё целая неделя крутых событий.