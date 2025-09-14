Заур Угуев принёс России золото ЧМ-2025 по борьбе. Это круто, но остальные провалились

В Хорватии набрал обороты чемпионат мира по вольной борьбе — 2025. Спортсмены разыграли четыре комплекта наград, и только в одном финале боролся представитель России. Пока команда скорее разочаровала, чем порадовала.

Трёхкратный. Великий!

В активе сборной России пока только одна золотая медаль, которую добыл олимпийский чемпион Заур Угуев. В весе до 61 кг он одолел соперника из Ирана Ахмада Мохаммада со счётом 11:2.

Заур Угуев Фото: Kadir Caliskan/Getty Images

Схватка с 21-летним дебютантом ЧМ прошла по предсказуемому сценарию. Заур с первых секунд задал тон противостоянию и практически не дал своему сопернику шансов провести результативные действия. Только в конце иранец сумел забрать два балла. Разрыв в классе между ним и россиянином был велик, и с победой Угуева сопернику пришлось смириться.

К победе на Играх в Токио и двум триумфам на ЧМ в весе до 57 кг теперь добавилось золото мирового чемпионата в более высокой весовой категории. Угуев – трёхкратный. Угуев – великий!

Слабое выступление Кадиева

Определились сильнейшие в весовых категориях до 70, 86 и 125 кг. Россияне до медалей так и не дошли, что стало главной неожиданностью первой части соревнований.

Одна из главных надежд команды — Ибрагим Кадиев (до 86 кг) в 1/4 финала уступил иранцу Камрану Гасемпуру — 4:5. Во время этой схватки произошёл спорный момент, и на табло счёт с 7:3 изменился на 4:1 в пользу россиянина. Однако Ибрагим не смог удержать преимущество и всё же проиграл. Увы, но и иранец дальше не смог выйти в финал, тем самым лишив Кадиева шансов на участие в «утешиловке».

Ибрагим Кадиев Фото: Kadir Caliskan/IMAGO/ТАСС

Уже второй чемпионат мира подряд Россия осталась без медали в весе до 86 кг. Последний раз подобное произошло аж 27 лет назад.

Продолжается чёрная полоса и в супертяжёлом весе, где Россия на протяжении 10 лет не может попасть на подиум. Пока никому не удалось показать результат лучше, чем бронзовое выступление Биляла Махова в 2015 году. Абдулла Курбанов на сей раз остановился на стадии 1/4, финала уступив Шамилю Шарипову (Бахрейн) на туше.

Не смог задержаться подольше на турнире и Сайын Казырык. В 1/8 финала веса до 70 кг сильнее россиянина оказался Исмаил Мусукаев (Венгрия).

Валиев вновь поборол Сидакова

14 сентября также определились финалисты в весовой категории до 74 кг. В полуфинале жеребьёвка свела двух принципиальных соперников — Заурбека Сидакова и Чермена Валиева. По сути, центральная схватка турнира в Хорватии случилась именно между этими двумя спортсменами.

Заурбек Сидаков и Чермен Валиев на ЧМ-2025 Фото: Kadir Caliskan/Getty Images

Россиянин к ней готовился по-особенному, ведь нужно было брать реванш за поражение в финале ЧЕ-2025. Но и у албанца была мотивация ответить тем, кто раскритиковал его переход под флаг другого государства.

Оба начали вести острожную борьбу, присматривались друг к другу, однако уже к концу первой половины встречи Сидаков вышел вперёд с минимальным счётом — 1:0. Второй период ожидаемо выдался более зрелищным. Заурбек сразу прошёл в ноги Чермена и забрал два балла. Но более экспрессивный албанец сумел перевернуть ход схватки в свою пользу за полминуты до её окончания. Как итог — 4:6 и Сидаков впервые в карьере не смог пробиться в финал чемпионата мира.

Сенсационно уступил в 1/4 финала действующий чемпион мира Ахмед Усманов (до 79 кг). Со знаком «минус» себя показал и Муса Мехтиханов (до 57 кг), который также проиграл в четвертьфинале. И лишь Аманула Гаджимагомедов вышел в финал в категории до 92 кг.

15 сентября ЧМ-2025 по вольной борьбе продолжится. Гаджимагомедов поборется за золото. А ещё в бой вступят представители оставшихся весовых категорий: в весе до 97 кг Россию представит Магомед Курбанов, заменивший не получившего визу Абдулрашида Садулаева, а в 65 кг — Ибрагим Ибрагимов.