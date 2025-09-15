Безумие на чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2025! Судьбу марафона решил фотофиниш

Разница между первым и вторым местом меньше, чем на королевской 100-метровке.

Каким же шикарным получается чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2025 в Токио! Казалось бы, уже в первые два дня столько сенсаций и неожиданных результатов. Но мужской марафон подарил ещё один крутейший сюжет: судьба забега решилась только с помощью фотофиниша, а разница между призёрами оказалась меньше, чем на дистанции 100 метров!

Альфонс Феликс Симбу вбежал в историю своей страны и чемпионатов мира. Ещё никогда представители Танзании не становились чемпионами мира по лёгкой атлетике. Но Симбу закрыл этот пробел. В жаркую погоду при высокой влажности в Токио он вместе с массой других претендентов отправился на марафонскую дистанцию.

Большую часть дистанции спортсмены бежали плотной группой, но на последних километрах пелотон начал разрываться. Буквально за километр до финиша в числе претендентов остались только пять человек – Альфонс Симбу, Аманал Петрос (Германия), Абель Челангат (Уганда), Илиас Ауани (Италия) и Химро Аламе (Израиль). Ни один из эфиопов, вечных претендентов на золото на крупных турнирах, до финиша даже не добежал.

На стадион спортсмены забежали втроём с небольшими отрывами – Петрос, Симбу, Ауани. Но метров за 150 до финиша Петрос ускорился и, казалось, уже мог праздновать победу. Немецкий марафонец даже оглянулся – где же соперники? Но сделать в любом случае уже ничего не мог – справа от него Симбу начал ускорение, настиг соперника в финишных клетках и вырвал победу.

Финиш в марафоне на чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2025 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Разница между первым и вторым местом составила всего 0,03 секунды! Для сравнения, на мужской 100-метровке разница между ямайцами Обликом Севиллом и Кишане Томпсоном составила 0,05 секунды! Ещё никогда в истории чемпионатов мира по лёгкой атлетике в марафоне не было столь плотного финиша.

33-летний танзаниец явно дал своей стране повод для национального праздника или хотя бы всеобщего выходного. Симбу перед стартом также считался одним из претендентов на высокие места, но такая громкая победа – первая в его карьере. Ранее он занимал призовые места на марафонах-мейджорах: в 2025 году в Бостоне и в 2017-м в Лондоне.

Какие ещё крутые сюжеты подарит ЧМ-2025? В том, что подарит, нет никаких сомнений.