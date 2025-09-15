Беларусь взяла бронзу пляжной Евролиги на фоне скандала. Украина не вышла на матч

Скидки
Суперфинал Евролиги по пляжному футболу, Беларусь взяла бронзу на фоне скандала, Украина отказалась играть

Татьяна Постникова
Беларусь взяла бронзу пляжной Евролиги
А обладателем трофея стала Италия.

Беларусь – бронзовый призёр Евролиги по пляжному футболу. Казалось бы, медали столь крупного турнира должны быть команде за радость. Вот только подопечные Николаса Альварадо рассчитывали совершенно на другое. Да и награды команде достались в результате скандала и без игры.

Сборная Беларуси могла смело рассчитывать на победу в Евролиге. Всё-таки она входит в четвёрку сильнейших национальных команд планеты, а буквально несколько месяцев назад стала вице-чемпионом мира.

Казалось, что белорусам это действительно под силу. Даже несмотря на не самый удачный жребий в Суперфинале. Сборную Николаса Альварадо определили в настоящую «группу смерти» – команде предстояло биться с сильнейшими Португалией и Италией, а также со среднего уровня Францией. Для Беларуси главным было пробиться через эту мясорубку. Тогда бы дальше ждали непростые матчи, в которых тем не менее можно было бы побеждать.

В группе белорусы выступили хорошо. Обыграли Португалию (4:3) и Францию (6:4). А вот Италии, увы, уступили. Исход матча решил шальной гол вратаря соперников на последних секундах – 0:1. Однако это никак не помешало подопечным Альварадо выйти в полуфинал. Там в соперники выпала Испания. Обыграть её Беларуси было под силу, но всё пошло не по плану.

Уже в первом тайме на кураже испанцы закинули в ворота белорусов четыре безответных мяча. Конечно, парни Альвардо пытались сопротивляться, однако у них не особо получилось. Хотя белорусы и сократили отставание в счёте, но в итоге 3:6 – и в финал отправились испанцы. В другом полуфинале Италия уверенно обыграла Украину (4:1), и в последний день турнира должны были пройти два матча.

Но состоялся только один. Украинцы отказались играть с белорусами из-за законов своей страны. Так что свои медали Беларусь получила, просто приехав на пустой стадион и зафиксировав техническую победу (3:0). А обладателем трофея Евролиги стала сборная Италии, в финале обыгравшая Испанию – 8:5.

Эта бронза – очередная награда в копилке Беларуси. В 2021 году команда ворвалась в топ, выиграв с тех пор серебро и три бронзы Евролиги, а также серебро чемпионата мира. И у белорусов ещё всё впереди.

