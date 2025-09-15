Беларусь взяла бронзу пляжной Евролиги на фоне скандала. Украина не вышла на матч

Беларусь – бронзовый призёр Евролиги по пляжному футболу. Казалось бы, медали столь крупного турнира должны быть команде за радость. Вот только подопечные Николаса Альварадо рассчитывали совершенно на другое. Да и награды команде достались в результате скандала и без игры.

Сборная Беларуси могла смело рассчитывать на победу в Евролиге. Всё-таки она входит в четвёрку сильнейших национальных команд планеты, а буквально несколько месяцев назад стала вице-чемпионом мира.

Казалось, что белорусам это действительно под силу. Даже несмотря на не самый удачный жребий в Суперфинале. Сборную Николаса Альварадо определили в настоящую «группу смерти» – команде предстояло биться с сильнейшими Португалией и Италией, а также со среднего уровня Францией. Для Беларуси главным было пробиться через эту мясорубку. Тогда бы дальше ждали непростые матчи, в которых тем не менее можно было бы побеждать.

В группе белорусы выступили хорошо. Обыграли Португалию (4:3) и Францию (6:4). А вот Италии, увы, уступили. Исход матча решил шальной гол вратаря соперников на последних секундах – 0:1. Однако это никак не помешало подопечным Альварадо выйти в полуфинал. Там в соперники выпала Испания. Обыграть её Беларуси было под силу, но всё пошло не по плану.

Уже в первом тайме на кураже испанцы закинули в ворота белорусов четыре безответных мяча. Конечно, парни Альвардо пытались сопротивляться, однако у них не особо получилось. Хотя белорусы и сократили отставание в счёте, но в итоге 3:6 – и в финал отправились испанцы. В другом полуфинале Италия уверенно обыграла Украину (4:1), и в последний день турнира должны были пройти два матча.

Но состоялся только один. Украинцы отказались играть с белорусами из-за законов своей страны. Так что свои медали Беларусь получила, просто приехав на пустой стадион и зафиксировав техническую победу (3:0). А обладателем трофея Евролиги стала сборная Италии, в финале обыгравшая Испанию – 8:5.

Эта бронза – очередная награда в копилке Беларуси. В 2021 году команда ворвалась в топ, выиграв с тех пор серебро и три бронзы Евролиги, а также серебро чемпионата мира. И у белорусов ещё всё впереди.