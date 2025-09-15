Дюплантис — легенда. Выиграл чемпионат мира с космическим мировым рекордом

Теперь новое достижение в прыжках с шестом — 6,30 м. В это сложно поверить.

Вот теперь точно можно сказать, что прыгун с шестом Арман Дюплантис занял место Усэйна Болта в качестве главной суперзвезды мировой лёгкой атлетики. Шведский спортсмен установил невероятный мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,30 м.

Пару лет назад многие не верили, что с нынешними технологиями и правилами для изготовления шестов такое возможно. Но он сделал это. И сделал максимально драматично – в третьей попытке на чемпионате мира. Когда напряжение уже запредельное, шансов исправить ситуацию больше нет, а переполненный огромный стадион следит только за ним.

В том, что Дюплантис выиграет третий в карьере титул чемпиона мира, вряд ли кто-то сомневался. Как и в том, что его главным конкурентом будет Эммануил Каралис. Грек в итоге прыгнул на 6 м, штурмовал 6,10, 6,15 и 6,20 – неудачно, хотя и очень близко. Австралиец Кёртис Маршалл стал третьим с результатом 5,95 м, а американец Сэм Кендрикс с таким же результатом остался четвёртым.

Дюплантис выиграл чемпионат мира прыжком на 6,10 м, однако что для него очередной чемпионский титул? Да, он порадовался и даже выплеснул эмоции, когда взял эту высоту, но видно было, что думает он совсем о другом. Арман остался один – закончились все финалы, и всё внимание было только ему.

Он заказал высоту 6,30 м – это такой барьер, который ещё недавно казался непреодолимым. Говорили, что даже гениальный Дюплантис такое не возьмёт, поскольку нет таких шестов, а с нынешними он и так прыгает на максимум. Однако Арман смог. Шесты у него стали чуть более жёсткими, но всё в рамках допустимых правил.

Арман Дюплантис Фото: Emilee Chinn/Getty Images

За него болели все те, кто только что пытался оказать шведу хоть какое-то сопротивление в секторе. Подбадривали, держали вентилятор, чтобы Дюплантис ни на что не отвлекался. Первые две попытки были очень близко, а с третьей гениальный легкоатлет преодолел космическую высоту. Круче сюжета придумать невозможно.

Понятно, что дальше он пойдёт за следующими рекордами.

Дюплантис – легенда. Человек, который отодвинул границы возможностей практически до бесконечности.