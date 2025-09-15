Олимпийский чемпион устроил драку на дорожке. Соперники добились его наказания

Что творится на чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2025! Каждый день получается крышесносным. Рекордсмен мира выбыл в предварительном забеге – скучно. Новый чемпион мира в беге на 100 м вновь с Ямайки – уже лучше, но где-то такое уже было.

Ну ладно, давайте тогда финиш в марафоне устроим безумный, так что спринтеры отдохнут. Или пусть олимпийский чемпион локтями соперникам по рёбрам настучит. А ещё – лютый мировой рекорд под занавес дня.

В Токио уже ничему удивляться не приходится – чемпионат мира просто фантастический.

Конец великой победной серии

Марокканец Суфьян Эль-Баккали проиграл забег на 3000 м с препятствиями. Гениальный бегун четыре года не знал поражений на крупных стартах, взяв за это время две Олимпиады и два чемпионата мира. Однако в Токио великая победная серия прервалась.

Автором сенсации стал новозеландец Джорди Бимиш, который в предварительном раунде упал, получил шиповкой в голову, но поднялся и пробился в финал. В решающем забеге Бимиш включил свой спринтерский финиш и с восьмой позиции рванул вперёд.

Джорди Бимиш с победно вскинутыми руками Фото: Christian Petersen/Getty Images

Эль-Баккали, в своём стиле разметав всех соперников по сторонам, уже праздновал победу и не заметил рывка соперника. Однако не ждать подобного от зимнего чемпиона мира на полторашке, то есть человека, обладающего мощным ускорением, было как минимум опрометчиво.

Бимиш даже не заметил попытки марокканца тоже ускориться и впервые завоевал титул летнего чемпиона мира. Эль-Баккали после финиша в слезах бил себя по голове и валялся на дорожке, но винить может только себя. А вот третьим стал 17-летний кениец Эдмунд Серем, который радовался не меньше чемпиона.

Дикий поступок и дисквалификация

Уже на стадии предварительных забегов на дистанции 1500 м у мужчин громыхнула сенсация – выбыл из борьбы двукратный олимпийский чемпион норвежец Якоб Ингебригтсен, который прихватил с собой и лидера сезона Азеддина Хабза. Понятно было, что в полуфиналах стоит ждать настоящей мясорубки.

Так и случилось. И на этот раз выпал из борьбы за медали олимпийский чемпион Парижа американец Коул Хокер. Год назад он шокировал всех мощнейшим финишем, найдя лазейку между соперниками и бровкой. Но повторить в Токио не получилось. Хокер был готов бороться за золото, форма – потрясная. Однако в полуфинале он сам себя загнал в такую ситуацию, из которой уже не выбраться.

Соперники впереди бежали плотной стеной, но американца это не остановило. Он разобрался с конкурентами, включив локти. Кому-то и по рёбрам досталось, однако своё дело Коул, казалось, сделал – пробился в финал. Но такое поведение должно быть наказано. Тебя никто не заставлял держаться во второй волне перед финишем и потом активно работать локтями – это не ММА.

Немецкая команда подала апелляцию на поведение Хокера, и того дисквалифицировали. Протест американцев на это решение был отклонён. Вместо олимпийского чемпиона в финале побежит Роберт Фаркен.

Победы и слёзы

Канадка Камрин Роджерс год назад стала олимпийской чемпионкой в метании молота. Но на чемпионатах мира таких успехов не добивалась. В Токио Камрин закрыла этот пробел. Она выиграла первой же попыткой, метнув снаряд на 78,09 м. А во второй попытке замахнулась на мировой рекорд – молот улетел на 80,51 м.

В истории лёгкой атлетики только легендарная Анита Влодарчик метала дальше. Кстати, знаменитая полька в 40 лет вновь вернулась в спорт, однако в Токио была далека от тройки призёров. Время всё-таки неумолимо. У канадки же такими темпами есть все шансы побить рекорд, который держится с 2016 года.

Камрин Роджерс Фото: Michael Steele/Getty Images

В забеге на 110 м с барьерами безоговорочным фаворитом считалась олимпийская чемпионка американка Масаи Расселл, у которой в сезоне был результат 12,17 секунды – это всего на пять сотых хуже мирового рекорда. Но Расселл даже в топ-3 не попала! А чемпионкой стала 23-летняя швейцарка Дитаджи Камбунджи, которая оставила позади рекордсменку мира Тоби Амусан и американку Грейс Старк.

Расселл пустила слезу от обиды, а Камбунджи рыдала от счастья.

Ну, Токио, что ещё разрывного и умопомрачительного ты готовишь? Ждём с нетерпением.